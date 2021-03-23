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Televisão

Agravamento da pandemia faz Globo interromper gravações de novelas e séries

Emissora informa ainda que medida não afeta sua programação

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:38

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:38
Drica Moraes, Rodrigo Lombardi e Camila Queiroz fizeram parte do elenco de
Drica Moraes, Rodrigo Lombardi e Camila Queiroz fizeram parte do elenco de "Verdades Secretas". Camila está confirmada na continuação, que teve gravações adiadas por conta da pandemia Crédito: Divulgação/TV Globo
Em comunicado à imprensa, a TV Globo anuncia que decidiu paralisar as gravações de novelas e séries, em decorrência do agravamento da pandemia de coronavírus. Esse é o caso da série Verdades Secretas 2, que estava agendada para começar suas gravações na segunda-feira, 22, mas teve que ser interrompida mais uma vez.

VEJA A ÍNTEGRA DO COMUNICADO OFICIAL:

"Gravações são adiadas em função do agravamento da pandemia
Em decorrência do agravamento da crise pandêmica e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo se antecipou e definiu que, a partir de hoje , dia 23 de março, as gravações das obras de dramaturgia serão interrompidas. Séries e novelas só deverão voltar a gravar no dia 4 de abril, ao final do prazo decretado pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo. As novas medidas não impactam na programação da TV Globo."

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