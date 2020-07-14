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Ícone de "Escrava Isaura"

Atriz Lucélia Santos fala sobre ausência em novelas: 'Me convidem'

Lucélia Santos é conhecida especialmente por seu papel na novela Escrava Isaura, na década de 1970
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 10:34

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 10:34

A atriz Lucélia Santos
A atriz Lucélia Santos Crédito: Reprodução/Instagram @luceliasantosoficial
A atriz Lucélia Santos falou sobre a possibilidade de voltar às novelas na TV brasileira em live da editora SC Literato realizada no YouTube na última quarta-feira, 8.
"Assim que me convidarem eu vou fazer novela. Agora, não será porque está todo mundo fechado para a pandemia. Mas, por favor, me convidem, eu terei muito gosto em exercer a minha profissão e o meu talento na TV brasileira, também", afirmou.
Lucélia Santos é conhecida especialmente por seu papel na novela Escrava Isaura, na década de 1970. Desde o começo dos anos 2000, ela fez poucos papéis marcantes na TV. Recentemente, esteve no elenco da novela portuguesa Na Corda Bamba.

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"Eu estou [no Brasil] há quatro meses, desde que cheguei de Portugal, em março. A novela terminou e eu voltei para cá. Passei nove meses em Lisboa gravando", contou.
A atriz ainda ressaltou que está cumprindo a quarentena durante a pandemia do coronavírus.

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