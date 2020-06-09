Atores de 'Todo Mundo Odeia o Chris' discordam sobre racismo no Twitter

Tyler James Williams (Chris) e Terry Crews (Julius) na série 'Todo Mundo Odeia o Chris' (2005) Crédito: Reprodução de 'Todo Mundo Odeia o Chris' / Paramount

Tyler James Williams e Terry Crews, que viveram os personagens Chris e Julius, respectivamente, na série Todo Mundo Odeia o Chris, chamaram atenção ao debater sobre racismo no Twitter nesta segunda-feira, 8.

"Derrotar a supremacia branca sem pessoas brancas cria a supremacia negra. Igualdade é a verdade. Goste ou não, nós estamos todos nisso juntos", escreveu Terry Crews.

Defeating White supremacy without White people creates Black supremacy. Equality is the truth.



Like it or not, we are all in this together. — terry crews (@terrycrews) June 7, 2020

Tyler James Williams compartilhou a postagem e comentou: "Terry, meu irmão, eu conheço o seu coração, tenho amor por você e sempre terei. Ninguém está pedindo por 'supremacia negra' e a narrativa de que estaríamos machuca nossa causa e nosso povo".

Terry, brother, I know your heart and you know I have love for you and always will.



No one is calling 4 black supremacy & the narrative that we are hurts our cause & our people. Were just vigorously vetting our allies because time & time again they have failed us in the past https://t.co/d5BDTTATd9 — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) June 8, 2020

"Estamos apenas vetando vigorosamente nossos 'aliados' porque de tempos em tempos eles falharam conosco no passado. Estamos cansados de pessoas brancas que aparecem sorrindo e clamam que 'não são racistas' enquanto operam e se beneficiam do privilégio de um sistema claramente racista", prosseguiu.

Our people are tired of white people who put on a good face a claim they arnt racist while operating and benefiting from the privilege of a clearly racist system.



Were not trying to do this alone. We KNOW we cant. But we refuse to have allies who wont go the distance. — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) June 8, 2020

O protagonista de Todo Mundo Odeia o Chris continuou: "Não estamos tentando fazer isso sozinhos. Nós sabemos que não conseguimos. Mas nos recusamos a ter aliados que não vão longe."

Por fim, Tyler James Williams ainda ressaltou que não estava culpando o colega, mas que não gostaria de ver tanta energia caminhando em um sentido diferente da causa.

Terry Crews, então, respondeu: "Eu entendo, Tyler. Não estou dizendo que a supremacia negra exista, porque não existe. Estou dizendo que se ambos, negros e brancos, não continuarem a trabalhar juntos, más atitudes e ressentimentos podem criar uma perigosa justiça própria."

I understand, Tyler. I was not saying Black supremacy exists, because it doesn't. I am saying if both Black and Whites don't continue to work together-- bad attitudes and resentments can create a dangerous self-righteousness. That's all. https://t.co/YLWGnpj8fl — terry crews (@terrycrews) June 8, 2020

Tyler James Williams postou um print de mensagens de um usuário para ressaltar: "minha preocupação não é sua mensagem para as pessoas negras, mas para todas as outras".

I get that but look at how quickly he took what you said and used it to support a counter narrative. My concern isnt your message to black people but to everyone else.



We know how hard this is going to be. We cant NOT. But this only makes it harder. @terrycrews https://t.co/cXtTHvchRk pic.twitter.com/RhOSXEAqXW — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) June 8, 2020

"Sua plataforma é grande, cara. Você está por aqui e amo ver isso. Sempre serei um fã da sua vitória. Mas com todo esse crescimento e diversidade vem uma grande quantidade de responsabilidade para lembrar que toda palavra que dizemos pode ser usada para ajudar o movimento ou prejudicá-lo", encerrou.

Your platform is huge man. You out here getting it and I LOVE to see it. I will always be a fan of you winning. But with all of that growth and diversity comes a huge amount of responsibility to remember that every word we say can be used to help the movement or hurt it. — Tyler James Williams (@TylerJamesWill) June 8, 2020