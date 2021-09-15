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Assassinato de Daniella Perez será contado em série da HBO Max

O seriado tem estreia prevista para 2022 e contará com depoimento da mãe da atriz, a autora Gloria Perez

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 17:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 set 2021 às 17:45
A escritora Glória Perez homenageou a filha, Daniella Perez
A escritora Glória Perez e a filha, Daniella Perez Crédito: Instagram / @gloriafperez
Um assassinato que chocou o Brasil em 1992. Daniella Perez alcançava o sucesso com a novela De Corpo e Alma, da TV Globo, quando foi assassinada pelo colega de trama, Guilherme de Pádua, e Paula Thomaz, mulher do ator.
Após o crime, o corpo foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Daniella Perez foi golpeada por 18 facadas de punhal, de acordo com os legistas.
A história será contada, em cinco capítulos, em uma série produzida pela HBO Max, com direção de Tatiana Issa e produção de roteiro de Guto Barra. A previsão de estreia é 2022.
O seriado será focado no crime ocorrido, além da repercussão do caso na imprensa.
A mãe de Daniella, a autora Gloria Perez, e integrantes da família também darão depoimentos.

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