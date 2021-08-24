Às vésperas do aniversário de Thalia, Marimar estreia no Globoplay

Marimar entra para o Globoplay: (Sergio) Eduardo Capetillo) e Marimar (Thalia) Crédito: Divulgação

Atenção, fãs do trabalho de Thalia. "Marimar" chega ao Globoplay trazendo uma história de amor, vingança e transformação, e matando as saudades dos fãs da novela.

A primeira parte da trama já está disponível na plataforma de streaming e chega para comemorar o aniversário de Thalia, que completa 50 anos na próxima quinta-feira (26). Vale lembrar que a novela de 1994 conquistou fãs ao redor do mundo por ter sido exibida em diversos países.

A trama de Inés Ródena, exibida originalmente em seu país em 1994, conta a história de uma jovem que vive em uma situação muito humilde junto com seus avós em um povoado à beira mar no México. No mesmo lugar, mas em uma situação financeira totalmente oposta à de Marimar, está Sérgio (Eduardo Capetillo). A vida dos dois se cruza e Marimar logo se vê apaixonada pelo rapaz.

Sergio, que vive às turras com a madrasta e com seu pai, se casa com Marimar para afrontar os parentes, mas logo depois do casório vai para outra cidade cumprir seu contrato como jogador de futebol. É aí que a vida de Marimar se transforma em um verdadeiro martírio. Ela sofre com as atitudes de Angélica (Chantal Andere), madrasta de Sergio, que faz até com que ela seja presa por roubo.