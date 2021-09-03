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Artes plásticas

Artistas capixabas disputam votação online do Prêmio Pipa 2021

Kika Carvalho, André Arçari e o mineiro, mas que mora e atua em Vitória, Geovanni Lima, estão na disputa pelo prêmio de R$ 5 mil para os dois mais votados

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2021 às 18:57
Obra e Kika Carvalho, uma das candidatas capixabas ao Prêmio Pipa 2021, versão on-line.
Obra e Kika Carvalho, uma das candidatas capixabas ao Prêmio Pipa 2021, versão on-line. Crédito: Reprodução/ Kika Carvalho
Um dos mais importantes prêmios de artes visuais do país, organizado pelo Instituto PIPA desde 2010, o Prêmio PIPA 2021, na versão online, conta com uma votação na internet até este sábado (4). Dois artistas capixabas, Kika Carvalho e André Arçari, e um mineiro, mas que mora e atua em Vitória, Geovanni Lima, estão na disputa pelo prêmio de R$ 5 mil para os dois mais votados. 
Esta é a segunda fase do concurso. Nesta segunda-feira (6), serão anunciados os vencedores. Os trabalhos escolhidos serão expostos virtualmente a partir de 13 de setembro. Ao todo, 23 candidatos - indicados pela organização do prêmio - disputam a votação, de vários estados do país.
"Iniciei minha trajetória no graffiti, sendo a primeira mulher de destaque a pintar os muros de Vitória e uma das responsáveis pela construção da cena local, com trabalhos que podem ser encontrados hoje em diferentes cidades do país", afirma Kika Carvalho, em seu vídeo de apresentação. A seguir, veja o vídeo na íntegra.
Para votar em Kika, basta acessar sua página no site oficial da premiação
Natural de Linhares, André Arçari é artista multimídia, pesquisador, teórico e crítico independente, que tem como interesse problemáticas ligadas ao vídeo, cinema e fotografia, narrativas em abismo, dispositivo, looping, silêncio e zen budismo. Sua pesquisa recente, "Trilogia da Terra" (2015) aborda uma investigação com ênfase no pensamento da terra como base primeira do mundo. Abaixo, veja o vídeo de apresentação do linharense.
Aqui, você pode votar em André Arçari no Prêmio Pipa 2021, versão on-line. 
Mineiro, mas morando e atuando em Vitória, Geovanni Lima é artista visual e performer, trabalhando a partir da investigação das relações entre corpo, sociedade e subjetividades, articulando questões sobre os marcadores que seu corpo sofre enquanto homem negro, em íntimo diálogo com seus acervos memoriais e dentro de uma concepção de performance que amalgama sua trajetória como artista com sua biografia. A seguir, veja o vídeo de apresentação do candidato.
Na página de Lima, é possível votar no artista. 

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