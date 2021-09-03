Artistas capixabas disputam votação online do Prêmio Pipa 2021

Obra e Kika Carvalho, uma das candidatas capixabas ao Prêmio Pipa 2021, versão on-line. Crédito: Reprodução/ Kika Carvalho

Um dos mais importantes prêmios de artes visuais do país, organizado pelo Instituto PIPA desde 2010, o Prêmio PIPA 2021, na versão online, conta com uma votação na internet até este sábado (4). Dois artistas capixabas, Kika Carvalho e André Arçari, e um mineiro, mas que mora e atua em Vitória, Geovanni Lima, estão na disputa pelo prêmio de R$ 5 mil para os dois mais votados.

Esta é a segunda fase do concurso. Nesta segunda-feira (6), serão anunciados os vencedores. Os trabalhos escolhidos serão expostos virtualmente a partir de 13 de setembro. Ao todo, 23 candidatos - indicados pela organização do prêmio - disputam a votação, de vários estados do país.

"Iniciei minha trajetória no graffiti, sendo a primeira mulher de destaque a pintar os muros de Vitória e uma das responsáveis pela construção da cena local, com trabalhos que podem ser encontrados hoje em diferentes cidades do país", afirma Kika Carvalho, em seu vídeo de apresentação. A seguir, veja o vídeo na íntegra.

Para votar em Kika, basta acessar sua página no site oficial da premiação

Natural de Linhares, André Arçari é artista multimídia, pesquisador, teórico e crítico independente, que tem como interesse problemáticas ligadas ao vídeo, cinema e fotografia, narrativas em abismo, dispositivo, looping, silêncio e zen budismo. Sua pesquisa recente, "Trilogia da Terra" (2015) aborda uma investigação com ênfase no pensamento da terra como base primeira do mundo. Abaixo, veja o vídeo de apresentação do linharense.

Aqui , você pode votar em André Arçari no Prêmio Pipa 2021, versão on-line.