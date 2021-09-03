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Agendão

Com liberação de shows, feriadão de 7 de setembro terá mais de 50 eventos no ES

Espaços vão funcionar no estilo bar e restaurante para garantir as regras sanitárias impostas pelo Governo do Estado

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 10:23

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

03 set 2021 às 10:23
Israel Novaes, Imaginasamba e Thiago Martins são atrações do feriadão no ES
Israel Novaes, Imaginasamba e Thiago Martins são atrações do feriadão no ES Crédito: Divulgação/YouTube/Montagem
Desde a última quarta-feira (1), o Espírito Santo mudou os protocolos de prevenção da Covid-19 com relação a realização de eventos. Agora os espaços podem receber shows com até 600 pessoas, mas com algumas regras, como a proibição de pista de dança no recinto. Aproveitando o feriadão, as casas de festas, que em sua maioria continuam funcionando no esquema bar e restaurante, promovem uma agenda para tentar levar o público e recuperar as perdas econômicas do último ano.
De acordo com a Secretária Estadual de Turismo, Lenise Loureiro, entre as regras que os estabelecimentos devem seguir está a organização de uma lista de presença contendo o nome de todos os participantes. Além disso, os frequentadores terão que apresentar a carteirinha de vacinação na portaria, comprovando que tomou, no mínimo, a primeira dose do imunizante. Quem ainda não estiver vacinado, terá que apresentar um teste anti-Covid com, no máximo, 48 horas de antecedência. Mais detalhes das regras podem ser encontrados aqui.
Com atrações nacionais como Israel Novaes, Thiago Martins e Imaginasamba, o Espírito Santo contará com mais de 50 eventos durante o feriadão. Confira na lista abaixo.
Thiago Martins
Thiago Martins é atração no Santo Cupido, em Vitória Crédito: Jorge Nazareno

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SEXTA-FEIRA (3)

  • Eu não vou embora
  • Com DJ Zullu, DJ Gabriel Pratti, DJ RD, Frazão. A partir das 21h, no Let's Linhares. Ingressos: R$ 70 (inteira/2º lote) e R$ 35 (meia/2º lote), no site www.superticket.com.br. Três Barras, Linhares.

  • Pagonejo
  • Com Frenessy, Dione e Thiago e DJ Jota Viana. A partir das 19h, no Botequim do Celim. Ingressos: não informado. R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha.

  • Imagina a festa
  • Com ImaginaSamba, MC TH e Gamadinho e Sué. A partir das 21h, no Matrix Music Hall. Ingressos: R$ 50 (pista/4º lote); R$ 70 (vip/3º lote), à venda no site lebillet.com.br ou Loja Indus (Shopping Vitória, Vila Velha, Moxuara e Loja de Campo Grande). R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica.

  • Leqsamba Convida Vix
  • Com Leqsamba, D'Moleque, Gamadinho, Nesse Lima e outros. A partir das 21h, na quadra da Pega no Samba. Ingressos: R$ 50 (inteira/promocional) e R$ 25 (meia/promocional), à venda no site www.superticket.com.br. R. Dr. Américo de Oliveira, 455 - Consolação, Vitória.

  • Chama
  • Com RD de São Mateus, Beleite, Cariello, 45 Graus, Jess Benevides e Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. Ingressos: R$ 80 (1º lote/inteira); R$ 40 (1º lote/meia), à venda no site www.superticket.com.br. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória

  • Insanity
  • Com Alice, Jess Benevides, Monia Lombardi e Jeff Ueda. A partir das 22h, na Woods. Ingressos (inteira): R$ 100 (pista/ lote 1); R$ 180 (camarote/lote 1), à venda no site www.superticket.com.br. Av. Dante Michelini, Camburi, Vitória.

  • Modo On Ativado
  • Com Glauco e DJ Malini. A partir das 22h, no On Pub. Ingressos: R$ 22,50 (pista/inteira/promocional), à venda no site www.superticket.com.br. Rod. Luiz Theodoro Musso, De Carli, Aracruz.

  • Sextas Intenções
  • Com MC Zaquin, Farra 2 , DJ Mesquita e DJ Pedro Schmid. A partir das 22h, no Betânia Prime. Ingressos: R$ 30 (pista/lote 2); R$ 40 (camarote/lote 2), à venda no site www.superticket.com.br. Rua Lafayete Amancio Nespoli, Nova Betânia, Linhares.

  • Sextinha do Let's
  • Com Zé Elias, Léo Lima e DJ Luca di Belucio. A partir das 22h, no Let's Guriri. Ingressos: R$ 20 (inteira/lote 1), à venda no site www.superticket.com.br. R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus.

  • Only Funk
  • Com MC TH, JV de VV, Gustavo o Brabo, Beleite, entre outros. A partir das 22h40, no Let's Guarapari. Ingressos (inteira): R$ 80 (pista/lote 2); R$ 120 (camarote/lote 3), à venda no site www.superticket.com.br. R. João de Barro, 315 - Nova Guarapari, Guarapari.

  • Sintonia
  • Com MC TH, JV de VV, Gustavo o Brabo, Gabriel Pratti, Cariello, entre outros. A partir das 22h, no Let's Vitória.Ingressos: R$ 100 (pista/inteira/lote 3) e R$ 50 (pista/meia/lote 3), à venda no site www.superticket.com.br. Av. Nossa Sra. da Penha, 1287 - Bela Vista, Vitória.

  • Santa Sexta
  • Com Breno & Bernardo e Dj Phill Fernandes. A partir das 22h30, no Santo Cupido. Ingressos: R$ 40, à venda no site www.pensanoevento.com.br. R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória.

  • Buzzina
  • Com DJs Iza Faustini, Moreno Loss e Farah. A partir das 22h, no Bolt. Ingressos: R$ 15 (somente na portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

  • Buteco no Porão
  • Com Breno e Lucas. A partir das 20h, no Porão Drinks and More. Ingressos: não informado. Rua de Lazer, Domingos Martins.

  • Vingate Guys e Banda Metrópole
  • A partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 15. Av Est. José Júlio de Souza - Praia de Itaparica, Vila Velha.

  • B-27
  • Com DJs Japa, Negana, Brenin, 2L de VV e Gabriel Pratti. A partir das 23h, no Bravos Casarão. Ingressos: R$ 20, à venda no site sympla.com.br. Av. Muqui, 15 - Itaparica, Vila Velha.

  • Sué e De Bem com a Vida
  • A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: não informado. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.

  • Baile Diferente
  • Com Forró do Santo Congo, Matheus Nogueira, Maik Sullivan e Mauro Deblaze. A partir das 19h, no Santo Congo. Ingressos: não informado. Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha.

  • Aniversário de Vitória - Festival Mariscada
  • A partir das 17h, com bateria da Novo Império. Entrada franca. Na Ilha das Caieiras, em Vitória.
A bamba Imaginasamba
A bamba Imaginasamba fará shows na sexta sábado e segunda no ES Crédito: Duh Marinho/Divulgação

SÁBADO (4)

  • Imaginasamba
  • A partir das 20h, no Spettus Bar. Ingressos: R$ 40 (promocional/1º lote), à venda no site www.superticket.com.br. R. João Germano de Melo, 2626-2802 - Jardim Atlântico, Serra.

  • Saudades Jucutuquara
  • Com Ricardo Brasil, Samba da Fofoca e DBem com a Vida. A partir das 19h, no Gordinho Sambão. Ingressos: R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote). Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória

  • Nosso Sábado
  • Com Jefinho (RJ), Jeito de Ser, Balada do Maycon e Dj Luuh. A partir das 17h, no Embrazado. Ingressos: R$ 60 (inteira/lote 1) e R$ 30 (meia/lote 1), à venda no site www.superticket.com.br. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória.

  • Sambadm, É o Clima e Leley
  • A partir das 17h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: não informado. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.

  • Casa Beats
  • Com Lorelai, Rotelli, Laura Murad, The Engineers, Gisele Dario e Esquilo. A partir das 18h, na Casa da Mãe Joana Lounge. Ingressos: R$ 40 (lote1), à venda no site www.superticket.com.br. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto. Via Cruzeiro Mall, segunda andar. Antigo Espirito Jazz.

  • Itals - Only Black Nights
  • Com DJ Lud Prado. A partir das 22h, no Antara Beach. Ingressos: R$ 90 (homens) e R$ 60 (mulheres), à venda no site www.superticket.com.br. R. Domingos Correia da Rocha - Perocão, Guarapari 

  • Sabadão no Let's Linhares
  • Com Juliano Couto, Erick e Eduardo, DJ Mesquita e DJ Lebarch. A partir das 20h, no Let's Linhares. Ingressos: Não informado. Três Barras, Linhares.

  • Vem Pro Let's
  • Com DJ Zullu, DJ Gabriel Pratti, DJ Lebarch e Frazão. A partir das 22h, no Let's Guriri. Ingressos: R$ 30 (térreo/lote 1) e R$ 50 (camarote/lote 2), no site www.superticket.com.br. R. Horácio Barbosa Alves, 1530 - Guriri, São Mateus.

  • Le Bai
  • Com WC NO BEAT, DJ BR da Tijuca, JV de VV, Jess Benevides, entre outros. A partir das 22h, no IlhaShows. Ingressos: R$ 160 (homens/lote 3); R$ 120 (mulheres / lote 3), à venda no site www.superticket.com.br. Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória.

  • MC Zaquin
  • Mais Gustavo o Brabo, Thiago Crei, Carla Roberta, Thiago C. e JV de VV. A partir das 22h, no Tropical Sunset Club. Ingressos (meia): R$ 50 (pista/lote 2) e R$ 60 (camarote / lote 1), à venda no site www.superticket.com.br. R. Paulo Jose Luiz, 170 - Patura, Guarapari.

  • Baila Cupido
  • Com Dj Tartaruga, João Fellipe & Rafael e Dj Leandro Netto. A partir das 22h, no Santo Cupido Bar. Ingressos: R$ 40, à venda no site pensanoevento.com.br. R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória

  • Se Joga
  • Com DJs Lu Coimba, Louisy, Temponi e Bravil. A partir das 16h, no FLuente Culture Club. Ingressos: R$ 30 (mais taxa de conveniência), à venda no site sympla.com.br. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

  • Woods Lar
  • Com João Paulo e Zé Arthur, Rony e Ricy e DJ GG. A partir das 23h, na Woods Vitória. Ingressos: não informado. Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99924-1617 e (27) 99889-0278.

  • Aniversário de Vitória - Festival Mariscada
  • A partir das 12h, com Banda Movimento. Entrada franca. Ilha das Caieiras, Vitória.

  • Vão Bora Amor
  • Com DJ Brenin, DJ Gustavo o Brabo, DJ Thiago Crei, DJ Maycon Pratta, DJ Marrokos, DJ Jordy Luiz, DJ Nikão, DJ LN do CG e DJ Kayo. A partir das 22h, no Matrix Music Hall. Ingressos: R$ 10 (os 100 primeiros) - as 100 primeiras mulheres não pagam. R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica.

  • Flavinha Mendonça
  • Mais DJ Fabrício V. A partir das 18h, no Porão Drinks & More. Ingressos: não informado. Rua de Lazer - Domingos Martins.
Flavinha Mendonça é a convidada do gastrobar de Francielli Morello para este sábado, 13, em uma noite em homenagem às mulheres.
Flavinha Mendonça faz show em Domingos Martins Crédito: Victor De Prá

DOMINGO (5)

  • Domingo D'Samba
  • Com Quinteto Preto + 1 e Alysson do Banjo. A partir das 19h, no Gordinho Sambão. Ingressos: R$ 20 (pista). Av. Dário Lourenço de Souza - Mário Cypreste, Vitória

  • Ô Sorte
  • Com Samba Rei e Maycon Sarmento. A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: não informado. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.

  • México Migo
  • Com Hugo Beats, GSP e Diego Beats. A partir das 15h, no Tropical Sunset Club. Ingressos: R$ 20 (meia / lote 1) - mulher não paga até às 17h -, à venda no site www.superticket.com.br.  R. Paulo Jose Luiz, 170 - Patura, Guarapari.

  • Tardezinha do Israel Novaes
  • A partir das 16h, no On Fire. Ingressos: R$ 50 (meia/pista) e R$ 70 (meia/camarote). Av. Cel. José Martins de Figueiredo - Maruípe, Vitória.

  • Cupido Retro
  • Com  Thiago Martins, Pagode Retrô e Dj Leandro Netto. A partir das 16h, no Santo Cupido. Ingressos: R$ 60 (meia/lote 2), à venda no site www.superticket.com.br. R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória.

  • Miolo
  • Com Watzgood e Teles. A partir das 22h, no Antara Beach. Ingressos: R$ 90 (homem/lote 1) e R$ 60 (mulheres/lote 1), à venda no site www.superticket.com.br. R. Domingos Correia da Rocha - Perocão, Guarapari.

  • Tardezinha do Lets
  • Com Glauco, DJ RD e Thiago Crei. A partir das 16h, no Let's Guriri. Ingressos: não informado. R. Horácio Barbosa Alves, 1530 - Guriri, São Mateus

  • De Tardinha
  • Com DJs Fred Rigoni, Rafa Cisne, Kerõ, Pegnor e Bravin. A partir das 16h, no Fluente Culture Club. Ingressos: R$ 20. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

  • Aniversário de Vitória - Festival Mariscada
  • A partir das 12h, show com Edson Mineiro e Goiano. Entrada franca. Ilha das Caieiras, Vitória.
Israel Novaes no clipe de
Israel Novaes no clipe de "Esqueminha". Cantor se apresenta em Vitória, neste domingo Crédito: Reprodução/Youtube

SEGUNDA-FEIRA (6)

  • Jon Jon O Baile
  • Com Jon Jon. A partir das 23h, na Woods Vitória. Ingressos: não informado. Av. Dante Michelini, 301 - Praia de Camburi, Vitória. Informações: (27) 99924-1617 e (27) 99889-0278.

  • Freelance + ÉPagode e Cia
  • A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: não informado. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.

  • Véspera de feriado I
  • Com Imaginasamba, DJ Lebarch, Diego Rodrigues e DJ Koreia. A partir das 20h, no Lets Linhares. Ingressos: R$ 30 (lote 1), à venda no site www.superticket.com.br. Três Barras, Linhares.

  • Véspera de Feriado II
  • Com Alan Venturin, Farra Dois e Dj Leandro Netto. A partir das 22h, no Santo Cupido. Ingressos: R$ 40, à venda no site pensanoevento.com.br. R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória.

  • Pagode 90
  • Com Swing & Simpatia, Nosso Sentimento, Giselle Dario e Dj Luuh. A partir das 21h, no Embrazado. Ingressos: R$ 80 (inteira/lote 1) e R$ 40 (meia/lote 1), à venda no site www.superticket.com.br. R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória.

  • VRAUU
  • Com 2L de VV, KN de VV, Bethany e mais. A partir das 22h, no Tropical Sunset Club. Ingressos: R$ 50 (meia/lote 1), à venda no site www.superticket.com.br. R. Paulo Jose Luiz, 170 - Patura, Guarapari.

  • Resenha do Sambadm
  • A partir das 22h, no Let's Guriri. Ingressos: não informado. R. Horácio Barbosa Alves, 1530 - Guriri, São Mateus.

  • Funk-U
  • Com Mc Zaquin, Mc Brunyn, Gabriel Pratti, JV de VV e mais. A partir das 22h30, no Let's Vitória. Ingressos: R$ 60 (pista/inteira/promocional), à venda no site www.supertichet.com.br. Av. Nossa Sra. da Penha, 1287 - Bela Vista, Vitória.

  • Happy  Monday
  • Com DJs Tuzzão, Viago, Bravin, HNRQS e Farah. A partir das 22h, no Bolt. Ingressos: R$ 20 (somente na portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. 

  • Circuito Nacional de Pagode
  • Com Swing Simpatia, Nosso Sentimento, Grupo Disfarce, DJ Japa, DJ Gustavo o Brabo, DJ Kiko da Vila e DJ Brenin. A partir das 22h, no Matrix Music Hall. Ingressos: R$ 20 (homem até 23h30) - mulher não paga até 23h30. R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica.
Eterno Jonathan da Nova Geração, Jonathan Costa agora é DJ e produtor
Jonathan Costa é atração na Woods Crédito: Instagram/@jonjonbaileoficial

TERÇA-FEIRA (7)

  • Junto e Misturado
  • Com Sambadm, Samba Jr e Grupo Curtição. A partir das 18h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: não informado. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória.

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