Com liberação de shows, feriadão de 7 de setembro terá mais de 50 eventos no ES

Desde a última quarta-feira (1), o Espírito Santo mudou os protocolos de prevenção da Covid-19 com relação a realização de eventos. Agora os espaços podem receber shows com até 600 pessoas, mas com algumas regras, como a proibição de pista de dança no recinto. Aproveitando o feriadão, as casas de festas, que em sua maioria continuam funcionando no esquema bar e restaurante, promovem uma agenda para tentar levar o público e recuperar as perdas econômicas do último ano.