AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crítica

Apocalipse e controle do tempo fazem de 'Tenet' uma aventura na telona

Christopher Nolan pode não ser Stanley Kubrick, mas como a dele sua obra investiga gêneros e formas

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 11:48
Cena do longa
Cena do longa "Tenet", com John David Washington e Robert Pattinson Crédito: Warner Bros.
Há um momento de Tenet em que John David Washington - o filho de Denzel Washington, protagonista de Infiltrado na Klan, de Spike Lee - põe uma máscara para respirar. O espectador, de máscara na plateia, olha o personagem de máscara na tela, como num espelho. Não, por mais genial que seja Christopher Nolan, ele não tem o dom da premonição e a cena não é uma metáfora para o isolamento social na pandemia.
Em compensação, a cena inicial - o ataque à Ópera de Tallin, na Estônia - é pura adrenalina. Depois de meses de salas fechadas e filmes remotos, ver o que Nolan apronta no Imax é puro deleite. Você deixa de ver o filme para ser parte dele.
Nos créditos finais, o diretor faz um agradecimento a Kip Thorner, o físico cujos estudos sobre moléculas no tempo já lhe haviam fornecido a base teórica para Interstelar, de 2014.
Nolan estreou com um filme pequeno, independente, Following (1998), no qual o tempo já era a questão central. Dois anos depois veio Memento (Amnésia, no Brasil), a história de uma vingança contada de trás para a frente. Na época, parecia só uma bossa para contar de forma diferente a história que não era nova.
O desenvolvimento posterior da obra do autor - a trilogia de Batman, A Origem, Dunkirk - mostrou que era bem mais que isso. Nolan pode não ser Stanley Kubrick, mas como a dele sua obra investiga gêneros e formas. Tenet é pura ficção científica numa estrutura de thriller de espionagem. Nada a ver com James Bond nem Jason Bourne.
O agente de Nolan chama-se The Protagonist. Envolve-se numa trama complicada que inclui Tenet - a palavra pode ser lida de trás para frente, sem mudar -, um bilionário russo e a mulher dele.
Toda a trama tem a ver com o controle do tempo - o futuro está enviando uma mensagem ao presente. O mundo está ameaçado pelo apocalipse. Pode autodestruir-se pela entropia no processo de inversão do tempo.
E tudo começa com as balas voltando ao pente do revólver do qual foram disparadas. O mundo e seu reverso, como nas perspectivas de M.C. Escher, de A Origem, de 2010.
No centro de todo o vórtice dessa narrativa canibalesca - Luís Buñuel fez o mesmo no desfecho de Tristana, nos anos 1970 -, estão o Protagonista, qual ilusionista (basta lembrar de O Grande Truque, de 2006), tentando descobrir o segredo do bilionário Sator, o homem que faz a ligação entre futuro e passado.
Na autoestrada, o Protagonista está num carro que persegue Sator. Kenneth Branagh, que faz o papel, ameaça matar a mulher, se o Protagonista não lhe entregar o dispositivo.

Veja Também

Novo 'Missão Impossível' tem 12 pessoas do set com Covid e corre risco de novo atraso

Hassum fica preso na Véspera de Natal no 1º filme nacional natalino da Netflix

'Borat' fala sobre Brasil em vídeo de divulgação de novo filme

De repente, o tempo regride e só mais tarde o espectador descobre que os carros estão correndo em diferentes dimensões do tempo. Nolan adora testar os limites do cinema. Traz para os blockbusters as pesquisas com o tempo de Tacita Dean, a artista inglesa de vanguarda que trabalha com 16 mm. Os dois têm discutido conjuntamente o futuro da mídia.
A técnica é impressionante, mas, no limite, assim como Interstelar era sobre ser pai, Tenet é sobre outro drama familiar. Até onde pode ir o amor de Elizabeth Debicki, a mãe? Sator considera um erro ter trazido um filho a esse mundo à beira do desastre ambiental. Robert Pattinson, o Neill, sabe mais do que deixa perceber sobre a inversão, mas a descoberta final é, só poderia ser, do Protagonista.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Saem os jogadores da Copa e entram em campo os candidatos às eleições
Aniversário de Sônia Abelha
Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória
Cartão do Bolsa Família
Populismo à brasileira: entre números e narrativas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados