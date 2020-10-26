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Cinema

Hassum fica preso na Véspera de Natal no 1º filme nacional natalino da Netflix

Novo filme deve ser lançado em 3 de dezembro na plataforma
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 15:24

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 15:24

Danielle Winits (de azul, sentada à esq.), Leandro Hassum (na extrema dir.) no filme
Danielle Winits (de azul, sentada à esq.), Leandro Hassum (na extrema dir.) no filme "Tudo Bem no Natal Que Vem", da Netflix Crédito: Divulgação
A Netflix divulgou nesta segunda-feira (26), com exclusividade para a Folha de S.Paulo, o trailer do filme "Tudo Bem no Natal que Vem", primeira produção nacional natalina da plataforma. Leandro Hassum, 47, é o protagonista, que se vê condenado a acordar todos dias em uma Véspera de Natal diferente.
A comédia, prevista para ser lançada no dia 3 de dezembro, conta com direção de Roberto Santucci e roteiro de Paulo Cursino. Na história, Jorge (Leandro Hassum) é um homem que não gosta do Natal, justamente por ter nascido na data e com isso, sempre viu seu aniversário ofuscado pelas comemorações natalinas.
Em uma dessas festividades, no entanto, ele despenca do telhado e, por alguma razão, fica preso nas Vésperas de Natal. Todos os dias, ele acorda no dia 24 de dezembro do ano seguinte, tendo que viver com as consequências de seus atos nos outros 364 dias do ano, que ele não se recorda.
Além do humorista, o elenco tem ainda Elisa Pinheiro, Rômulo Miguel, Ariane Botelho, Louise Cardoso e Danielle Winits.

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