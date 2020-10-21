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Cinema

Disney lança trailer da animação 'Raya e O Último Dragão'; assista

Filme, que será lançado em 2021, é inspirado em países do sudeste asiático e terá atriz de Star Wars dublando a protagonista

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 18:57
Raya é a mais nova princesa da Disney, e será dublada por Kelly Marie Tran
Raya é a mais nova princesa da Disney, e será dublada por Kelly Marie Tran Crédito: Walt Disney Studios / Reprodução
A Disney divulgou nesta quarta-feira, 21, o primeiro trailer da sua próxima animação, Raya e O Último Dragão. Com lançamento no Brasil previsto para março de 2021, o filme conta a história de uma jovem guerreira, dublada pela atriz Kelly Marie Tran, que participou da última trilogia Star Wars.
No trailer a protagonista da história, Raya, parte em busca do último dragão vivo, chamado Sisu (dublado pela atriz Awkwafina) para salvar a terra onde vive e o povo que a habita de um grande mal que ressurgiu após 500 anos.
Em entrevista para a Entertainment Weekly em 27 de agosto, os diretores do filme, Don Hall e Carlos López Estrada, revelaram que o local ficcional em que Raya vive, Kumandra, foi inspirado em diversos países do sudeste asiático, como Laos, Vietnã e Tailândia, e que a produção mostrará essa influência no visual do filme e nos costumes dos personagens.

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Raya também fará parte do grupo de princesas da Disney, mas Kelly Marie Tran disse que ela foge do estereótipo das princesas e será uma guerreira. "Ela é tecnicamente uma princesa, mas eu acho que o que é legal neste projeto, nesta personagem especificamente é que todos estão tentando mudar a narrativa sobre o que significa ser uma princesa."
Segundo as informações divulgadas pela Disney, a animação estreará nos cinemas de todo o mundo, chegando ao Brasil em 11 de março de 2021. Confira o trailer:

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