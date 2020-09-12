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Animação

Disney lança curtas mostrando que as princesas são como qualquer criança

Projeto As princesas... são como nós! começa a ser exibido neste sábado nos canais da produtora

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 07:00
As princesas da Disney no longa Wi-Fi Ralph
As princesas da Disney no longa Wi-Fi Ralph Crédito: Divulgação/Disney
Os fãs das Princesas Disney têm seis novos motivos para se inspirar com sua magia. São seis curtas que ressaltam os valores e as qualidades, mostrando que "As princesas... são como nós!" - nome do projeto que estreia neste sábado (12), no Disney Channel.
Cinderela, Ariel, Moana, Rapunzel e todas as Princesas da Disney abordam temas comuns entre as princesas e seus fãs como: a família, a valentia, a amizade, a liderança, ser protagonistas de mudanças e a generosidade. Além disso, nas redes sociais será possível curtir novos vídeos Sing-Along com as canções favoritas das Princesas.
Para acompanhar o lançamento dos curtas, os canais Disney contarão com uma maratona de Princesas, começando neste sábado (12), às 11:30, no Disney Junior, com a transmissão de "Moana - Um Mar de Aventuras", seguida de "Enrolados", "Cinderella", um episódio inédito de "Elena de Avalor" e o filme "A Princesa e o Sapo".
Já o Disney Channel exibirá no dia 20 de setembro, a partir das 09h30, os filmes "A Princesa e o Sapo", "Enrolados" e "Valente". Logo em seguida começa a transmissão dos curtas "As princesas... são como nós!".
Em breve estas histórias estarão disponíveis no Disney+, a nova plataforma de streaming da Disney que chega na América Latina em 17 de novembro.

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PARA CANTAR E DANÇAR

Também para celebrar o lançamento dos curtas, as novidades continuam no canal oficial do YouTube da Disney Brasil e no perfil do Facebook Disney Princesa Brasil, onde os fãs poderão cantar e dançar ao ritmo de novos vídeos musicais Sing-Along, com canções inesquecíveis dos clássicos filmes de Princesas interpretadas por personagens muito queridos. Estas músicas também podem ser encontradas na playlist do Spotify de Disney Princesa Brasil.

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