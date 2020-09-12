Disney lança curtas mostrando que as princesas são como qualquer criança

As princesas da Disney no longa Wi-Fi Ralph Crédito: Divulgação/Disney

Os fãs das Princesas Disney têm seis novos motivos para se inspirar com sua magia. São seis curtas que ressaltam os valores e as qualidades, mostrando que "As princesas... são como nós!" - nome do projeto que estreia neste sábado (12), no Disney Channel.

Cinderela, Ariel, Moana, Rapunzel e todas as Princesas da Disney abordam temas comuns entre as princesas e seus fãs como: a família, a valentia, a amizade, a liderança, ser protagonistas de mudanças e a generosidade. Além disso, nas redes sociais será possível curtir novos vídeos Sing-Along com as canções favoritas das Princesas.

Para acompanhar o lançamento dos curtas, os canais Disney contarão com uma maratona de Princesas, começando neste sábado (12), às 11:30, no Disney Junior, com a transmissão de "Moana - Um Mar de Aventuras", seguida de "Enrolados", "Cinderella", um episódio inédito de "Elena de Avalor" e o filme "A Princesa e o Sapo".

Já o Disney Channel exibirá no dia 20 de setembro, a partir das 09h30, os filmes "A Princesa e o Sapo", "Enrolados" e "Valente". Logo em seguida começa a transmissão dos curtas "As princesas... são como nós!".

Em breve estas histórias estarão disponíveis no Disney+, a nova plataforma de streaming da Disney que chega na América Latina em 17 de novembro.

PARA CANTAR E DANÇAR