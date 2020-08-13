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É oficial: Disney+ chega ao País em novembro

Serviço de streaming por assinatura da The Walt Disney Company começa a operar em toda a América Latina ainda este ano; todas as produções de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic estarão disponíveis

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 19:06
Sucesso nos Estados Unidos, a Disney + chegará ao Brasil no segundo semestre de 2020
Sucesso nos Estados Unidos, a Disney + chegará ao Brasil no segundo semestre de 2020 Crédito: Disney +/Divulgação
A Disney anunciou nesta quinta-feira, 13, de maneira oficial, que o serviço de streaming Disney+ chegará ao Brasil e a todos os países da América Latina em novembro de 2020. A empresa ainda não confirmou o valor da assinatura, mas usuários no exterior que tentaram criar uma conta no serviço com dados do Brasil se depararam com um valor: R$ 28,99.

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A plataforma de streaming - que funcionará no mesmo formato da Netflix, HBO Go e outros - será a casa de produções da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.
Todos os títulos originais produzidos por e para o Disney+, assim como as coleções completas de todos os conteúdos disponíveis das marcas em todos os formatos (cinema, séries, curtas, shows e documentários) estarão disponíveis exclusivamente na plataforma, segundo a empresa.

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Novas histórias da Marvel Studios vão chegar na região com lançamento simultâneo aos EUA, atualmente programados para 2020 e 2021. Entre elas, Falcão e o Soldado Invernal, com Sam Wilson/Falcão (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/O Soldado Invernal (Sebastian Stan).
WandaVision, a série de comédia que combina o estilo das comédias clássicas com o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), no qual Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) vivem uma vida suburbana ideal, até começarem suspeitar que nem tudo é o que parece; e também Loki, uma nova série na qual Tom Hiddleston reprisa seu papel como Loki.
Os oito episódios que compõem a primeira temporada de The Mandalorian, a série live-action da saga Star Wars que acumula 15 indicações ao Emmy, estarão disponíveis no lançamento. A segunda temporada será lançada ao mesmo tempo que nos EUA. Star Wars: The Clone Wars, a animação, também estará no Disney+.
Clássicos da animação, como A Dama e o Vagabundo, Branca de Neve, Cinderela e O Rei Leão, bem como todos os filmes da Marvel, de Homem de Ferro a Vingadores: Ultimato e os da saga Star Wars serão outras das atrações do Disney+.
A plataforma já acumula mais de 60 milhões de assinantes no mundo todo.

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