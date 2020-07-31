Disney lança filme 'Black Is King', com Beyoncé, para homenagear cultura africana

"Black Is King" ("Preto é Rei", em tradução literal), nova produção do Disney+, um álbum visual da cantora Beyoncé, foi lançado nesta sexta-feira (31). O trailer foi divulgado em 28 de junho e a cantora comemorou o lançamento em sua conta no Instagram. Ela explicou que a produção busca homenagear a cultura africana.
"Eu acredito que quando pessoas negras contam suas histórias, nós podemos mudar o eixo do mundo e contar nossas verdadeiras histórias de riqueza geracional e de alma que não são contadas nos livros de história", comentou Beyoncé, destacando que o álbum é um "trabalho de amor".
A cantora explicou que a ideia para o projeto surgiu enquanto produzia a trilha sonora da versão "live action" de "O Rei Leão" e que ela tem produzido o filme há um ano. A ideia é "celebrar o tamanho e beleza da ancestralidade negra", apresentando elementos da história negra e da tradição africana com um "toque moderno e mensagem universal".
Beyoncé contou que espera que o filme sirva como uma inspiração para a continuidade da construção de um legado que impacte o mundo. Na descrição do trailer, há a informação de que o filme é uma "reimaginação das lições de 'O Rei Leão' para os reis e rainhas de hoje que procuram por suas coroas." Como a plataforma não foi lançada no Brasil, ainda não há previsão de estreia no Brasil.