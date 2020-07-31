Disney lança filme 'Black Is King', com Beyoncé, para homenagear cultura africana

"Black Is King" ("Preto é Rei", em tradução literal), nova produção do Disney+, um álbum visual da cantora Beyoncé, foi lançado nesta sexta-feira (31). O trailer foi divulgado em 28 de junho e a cantora comemorou o lançamento em sua conta no Instagram. Ela explicou que a produção busca homenagear a cultura africana.

Cena do filme "Black Is King", estrelado por Beyoncé Crédito: Disney/Divulgação

"Eu acredito que quando pessoas negras contam suas histórias, nós podemos mudar o eixo do mundo e contar nossas verdadeiras histórias de riqueza geracional e de alma que não são contadas nos livros de história", comentou Beyoncé, destacando que o álbum é um "trabalho de amor".

A cantora explicou que a ideia para o projeto surgiu enquanto produzia a trilha sonora da versão "live action" de "O Rei Leão" e que ela tem produzido o filme há um ano. A ideia é "celebrar o tamanho e beleza da ancestralidade negra", apresentando elementos da história negra e da tradição africana com um "toque moderno e mensagem universal".