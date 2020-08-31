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Whoopi Goldberg pede para Disney construir Wakanda em seus parques

'Não precisamos de outro reino de Frozen', tuitou a atriz após a morte de Chadwick Boseman

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:41
Chadwick Boseman e Michael B. Jordan em 'Pantera Negra'
Chadwick Boseman e Michael B. Jordan em 'Pantera Negra' Crédito: MATT KENNEDY/Marvel
A atriz Whoopi Goldberg pediu, pelo Twitter, que a Disney construa uma atração Wakanda em seus parques. Seu post de domingo, 31, foi feito ainda sob o impacto da morte precoce de Chadwick Boseman, ator que interpretou o super-herói Pantera Negra, e quem ela disse ser uma de suas pessoas preferidas no mundo.
Wakanda é um país fictício localizado na África presente nas histórias em quadrinhos publicadas pela Marvel Comics. "Pessoas responsáveis por criar novas experiências na Disneyland e na Disney World, nós não precisamos de outro reino de Frozen, mas de Wakanda. Por favor, Disney, construa Wakanda em nome de Chadwick Boseman.
Chadwick Boseman morreu na sexta-feira, dia 28, aos 43 anos, depois de uma silenciosa luta contra um câncer que durou quatro anos. O ator deu vida ao primeiro super-herói negro do cinema num filme que foi sucesso de crítica e de público e que ajudou na discussão sobre representatividade.

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