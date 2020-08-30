Gabigol homenageia ator de Pantera Negra e estampa na chuteira: 'Vidas negras importam'

Gabriel Barbosa viverá uma tarde especial nesta tarde de domingo. Isso porque, além de reencontrar a sua primeira casa, a Vila Belmiro, o atacante do Flamengo completa 24 anos neste dia 30 de agosto. E, para enfrentar o Santos, clube que o revelou, atuará com uma chuteira personalizada, cujas mensagens constam homenagem e engajamento social.
As chuteiras de Gabigol têm as seguintes expressões: "Wakanda Forever" e "BlackLivesMatter". A primeira referência está atrelada a uma expressão do personagem T'Challa, conhecido como Pantera Negra, cujo recente ator que deu vida ao super-herói ao filme da Marvel, Chadwick Boseman, faleceu na última sexta-feira, aos 42 anos.
Já a segunda é uma menção ao movimento internacional "Vidas Negras Importam" (em tradução), contra a injustiça racial nos diversos segmentos da sociedade. Veja a imagem das chuteiras, postada por Gabigol, acima.A bola rolará às 16h deste domingo, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, cabe destacar, já soma dois gols na competição, onde foi artilheiro das duas últimas edições.