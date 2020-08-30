Gabigol homenageia ator de Pantera Negra e estampa na chuteira: 'Vidas negras importam'

Crédito: Reprodução Instagram Gabigol

Gabriel Barbosa viverá uma tarde especial nesta tarde de domingo. Isso porque, além de reencontrar a sua primeira casa, a Vila Belmiro, o atacante do Flamengo completa 24 anos neste dia 30 de agosto. E, para enfrentar o Santos, clube que o revelou, atuará com uma chuteira personalizada, cujas mensagens constam homenagem e engajamento social.

As chuteiras de Gabigol têm as seguintes expressões: "Wakanda Forever" e "BlackLivesMatter". A primeira referência está atrelada a uma expressão do personagem T'Challa, conhecido como Pantera Negra, cujo recente ator que deu vida ao super-herói ao filme da Marvel, Chadwick Boseman, faleceu na última sexta-feira, aos 42 anos.