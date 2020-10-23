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Cinema

'Borat' fala sobre Brasil em vídeo de divulgação de novo filme

Personagem de Sacha Baron Cohen diz 'tudo bem?' em português e faz referência ao País como 'terra do desfile de bunda'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 11:55

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 11:55

'Borat' fala sobre Brasil em vídeo de divulgação de novo filme
'Borat' fala sobre Brasil em vídeo de divulgação de novo filme Crédito: Twitter / @PrimeVideoBR
Do humorista Sacha Baron Cohen, o filme Borat ganhará uma sequência em breve. Nesta quinta-feira, 22, o perfil da Amazon Prime Video no Twitter postou uma 'mensagem' do personagem ao Brasil.
Em pouco mais de 10 segundos, Borat ensaia falar português com a frase "tudo bem? Tudo bom". "Eu gosto do Brasil, sou um grande fã", diz, em inglês, na sequência.
O vídeo também traz frases escritas no alfabeto cirílico. De acordo com a legenda, uma delas indica o País como "terra do desfile de bunda".
O novo filme de Borat tem sua estreia prevista para a próxima sexta-feira, dia 23 de outubro. Assista ao vídeo abaixo:

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