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Nova sequência de 'Borat' da Amazon Prime, ganha trailer provocativo

Filme chega na plataforma no próximo dia 23 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 16:10

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 16:10

Sacha Baron Cohen como
Sacha Baron Cohen como "Borat" em novo filme da Amazon Prime Video Crédito: Divulgação
A Amazon Prime disponibilizou nesta quinta-feira (1) o trailer oficial da sequência do sucesso "Borat", protagonizado por Sacha Baron Cohen, 48. A data de estreia também foi divulgada, e está prevista para dia 26 de outubro.
O longa mistura humor escrachado e críticas contundentes à sociedade americana e será lançado as vésperas da das eleições presenciais dos Estados Unidos que acontecem no dia 3 de novembro. Borat é um jornalista cazaque estúpido e retrógrado,grande admirador dos Estados Unidos, que busca fazer um documentário sobre o país.
Segundo o site especializado Deadline, a sequência de "Borat" dirigido por Jason Woliner, foi filmada neste verão com uma pequena equipe depois que as restrições relacionadas à pandemia do coronavírus nos EUA e em outros lugares foram flexibilizadas.
No ano de 2006, o filme "Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América", causou comoção e arrecadou mais de US$ 260 milhões (R$ 1,464 bilhão no câmbio atual). Foi ainda indicado ao Oscar na categoria de melhor roteiro.
Depois de Borat, Sacha Baron Cohen especializou-se em parodiar pessoas anônimas ou famosas ao incorporar diferentes personagens, desde o suposto rapper Ali G até o apresentador homossexual austríaco Brüno.

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Em 2018, ele adotou esse conceito em um programa que causou polêmica, "Who is America?" (Quem são os Estados Unidos?), em que várias figuras políticas foram expostas. A produção levou à renúncia de um parlamentar pelo estado da Geórgia.
Além de atuar, Sacha Baron Cohen participa do roteiro e produção criativa da nova sequência de "Borat".

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