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Televisão

'American Horror Story' é renovada para mais três temporadas

'1984', a nona parte da saga de terror, foi lançada no ano passado

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 22:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 22:16
A aclamada série de terror de Ryan Murphy chegará à 13º temporada. O sucesso "American Horror Story", produção da FX que deu Globos de Ouro a Jessica Lange e a cantora Lady Gaga, terá mais três temporadas.
Cena de "American Horror Story: Apocalypse" Crédito: Divulgação
No ano passado, durante o lançamento de "1984", com histórias inspiradas em casos reais de serial killers, os produtores já tinham a certeza de uma décima temporada. Agora, serão mais três. 
A notícia foi dada durante um evento da Television Critics Association nesta quinta-feira (9), segundo o site americano de entretenimento The Wrap. 

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"A série apresentou uma gama de atores premiados desde o primeiro dia e agradecemos as contribuições de todos, incluindo Ryan, Brad e outros produtores executivos Tim Minear, James Wong, Alexis Martin Woodall e Bradley Buecker, escritores, diretores, elenco e equipe para cada novo e inesquecível episódio de American Horror Story", afirmou John Landgraf, presidente da FX Networks.
A produção contou diversas vezes com estrelas como Jessica Lange e Kathy Bates e marcou a carreira de Emma Roberts, Evan Peters e Taissa Farmiga. A cantora Lady Gaga também participou das quinta e sexta temporadas da série.

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