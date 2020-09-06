Amaro Lima festeja aniversário de Vitória com live show

O cantor, compositor e produtor Amaro Lima. Um dos fundadores da banda Mahnimal e disseminador do Rockongo Crédito: Raul Marques

Sem festa oficial, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Aniversário de Vitória não vai passar em branco. Na terça-feira (8), a capital capixaba chega aos seus 469 anos. E, para comemorar a data com o público, o cantor Amaro Lima irá fazer uma live no terraço do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.

O evento on-line será às 20h30, tendo sua transmissão pelo canal no YouTube do artista. É para a gente fazer a festa e se divertir, conta Amaro.

O cantor, que tem produzido lives intimistas desde o início da pandemia em suas redes sociais, está estreando em uma produção grande, que contará com banda, tambores de rockongo e toda uma estrutura. Lima conta que está torcendo por uma noite estrelada, com a lua como destaque no céu.

Eu já tinha desistido [de fazer uma live grande]. Acho que acabou a novidade. Tem que ter um motivo especial, garante Lima ao explicar que o aniversário da cidade é para ele uma dessas circunstâncias.

De cima do terraço, o cenário do espetáculo será a própria Vitória durante a noite, contando com um show de luzes e imagens retratando a aniversariante e a cultura do ES. É uma cidade que te abraça, mesmo você sendo de outra origem. Tenho um carinho enorme por Vitória e quero presenteá-la, comenta Amaro.

O espetáculo ainda irá contar com a participação de 6ok, Beth Mc e Emik. Os artistas irão dividir o palco com o cantor, participando do repertório diversificado da noite. "Terão os lançamentos mais recentes, os sucessos e alguns covers numa versão Rockongo, detalha Lima sobre o setlist. Músicas do Mahnimal, sucessos da música capixaba e nacional também estarão na mistura do espetáculo.

A live, além de levar muita agitação ao público, irá contar também com solidariedade. As Paneleiras de Goiabeiras, responsáveis por fabricar o suporte para deliciosas moquecas capixabas, serão os alvos da ajuda. Um QR Code será disponibilizado na transmissão para que o público possa contribuir.

Elas são um dos principais símbolos do ES, fazem parte da nossa identidade, da nossa tradição passada por gerações, e perderam grande poder de venda com a pandemia, então as doações ajudariam muito nesse momento, explica Amaro sobre a iniciativa.

MAIS TRABALHO NA PANDEMIA

Amaro Lima passou a investir nas suas redes sociais durante a pandemia, aumentando seu contato com os fãs através de vídeos em que tira dúvidas do público, matando a curiosidade; brincando com diferentes canções; e lançando novas. Ele afirma que o engajamento fez seus números no YouTube e Instagram subirem bastante. Tô trabalhando mais do que antes da pandemia, comenta Lima aos risos.

Os lançamentos do cantor neste período são Clareou, Dia Clarinho e a nova roupagem da música Amor Matator, relançada em parceria com 6ok e Barol Beats na quinta-feira (3). A mais nova canção mistura as rimas de rap com um suingue pop rock, tendo como fundo o violão mesclada a uma batida eletrônica. O capixaba garante que vem mais singles por aí: Eu estou lançando música de três em três semanas.

Amaro, que incorpora a cultura popular em sua sonoridade desde a banda Mahnimal, relata que voltou a compor e que acredita que suas novas canções serão um marco em sua trajetória musical. Todas elas têm um elemento moderno, relata, contando ainda que cada uma delas terá videoclipe.

Um novo álbum também está nos planos do cantor, mas ele afirma que esse projeto ganhará vida em 2021. Por enquanto, o público poderá acompanhar os lançamentos de 2020.

Tendo pego Covid-19 e passado pelo isolamento total durante 14 dias, Amaro Lima conta que se desafiou a compor uma música por dia durante esse período e cumpriu o combinado. Ajuda a inspirar por um lado e por outro não, reflete o cantor sobre o isolamento, comentando ser uma pessoa bastante sensorial, que precisa ver o mundo para ativar sua criatividade.

LIVE "VIVA VITÓRIA"