Amaro Lima festeja aniversário de Vitória com live show

Sem festa oficial, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Aniversário de Vitória não vai passar em branco. Na terça-feira (8), a capital capixaba chega aos seus 469 anos. E, para comemorar a data com o público, o cantor Amaro Lima irá fazer uma live no terraço do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.
O evento on-line será às 20h30, tendo sua transmissão pelo canal no YouTube do artista. É para a gente fazer a festa e se divertir, conta Amaro.
O cantor, que tem produzido lives intimistas desde o início da pandemia em suas redes sociais, está estreando em uma produção grande, que contará com banda, tambores de rockongo e toda uma estrutura. Lima conta que está torcendo por uma noite estrelada, com a lua como destaque no céu.
Eu já tinha desistido [de fazer uma live grande]. Acho que acabou a novidade. Tem que ter um motivo especial, garante Lima ao explicar que o aniversário da cidade é para ele uma dessas circunstâncias.
De cima do terraço, o cenário do espetáculo será a própria Vitória durante a noite, contando com um show de luzes e imagens retratando a aniversariante e a cultura do ES. É uma cidade que te abraça, mesmo você sendo de outra origem. Tenho um carinho enorme por Vitória e quero presenteá-la, comenta Amaro.
O espetáculo ainda irá contar com a participação de 6ok, Beth Mc e Emik. Os artistas irão dividir o palco com o cantor, participando do repertório diversificado da noite. "Terão os lançamentos mais recentes, os sucessos e alguns covers numa versão Rockongo, detalha Lima sobre o setlist. Músicas do Mahnimal, sucessos da música capixaba e nacional também estarão na mistura do espetáculo.
A live, além de levar muita agitação ao público, irá contar também com solidariedade. As Paneleiras de Goiabeiras, responsáveis por fabricar o suporte para deliciosas moquecas capixabas, serão os alvos da ajuda. Um QR Code será disponibilizado na transmissão para que o público possa contribuir.
Elas são um dos principais símbolos do ES, fazem parte da nossa identidade, da nossa tradição passada por gerações, e perderam grande poder de venda com a pandemia, então as doações ajudariam muito nesse momento, explica Amaro sobre a iniciativa.
MAIS TRABALHO NA PANDEMIA
Amaro Lima passou a investir nas suas redes sociais durante a pandemia, aumentando seu contato com os fãs através de vídeos em que tira dúvidas do público, matando a curiosidade; brincando com diferentes canções; e lançando novas. Ele afirma que o engajamento fez seus números no YouTube e Instagram subirem bastante. Tô trabalhando mais do que antes da pandemia, comenta Lima aos risos.
Os lançamentos do cantor neste período são Clareou, Dia Clarinho e a nova roupagem da música Amor Matator, relançada em parceria com 6ok e Barol Beats na quinta-feira (3). A mais nova canção mistura as rimas de rap com um suingue pop rock, tendo como fundo o violão mesclada a uma batida eletrônica. O capixaba garante que vem mais singles por aí: Eu estou lançando música de três em três semanas.
Amaro, que incorpora a cultura popular em sua sonoridade desde a banda Mahnimal, relata que voltou a compor e que acredita que suas novas canções serão um marco em sua trajetória musical. Todas elas têm um elemento moderno, relata, contando ainda que cada uma delas terá videoclipe.
Um novo álbum também está nos planos do cantor, mas ele afirma que esse projeto ganhará vida em 2021. Por enquanto, o público poderá acompanhar os lançamentos de 2020.
Tendo pego Covid-19 e passado pelo isolamento total durante 14 dias, Amaro Lima conta que se desafiou a compor uma música por dia durante esse período e cumpriu o combinado. Ajuda a inspirar por um lado e por outro não, reflete o cantor sobre o isolamento, comentando ser uma pessoa bastante sensorial, que precisa ver o mundo para ativar sua criatividade.
LIVE "VIVA VITÓRIA"
- Quando: 8 de setembro
- Horário: 20h30
- Onde: No canal no YouTube canal do Amaro Lima
- Doações: Para as Paneleiras de Goiabeiras, via QR Code durante a live.