Secult e TVE transmitem lives de mais de 500 artistas até dezembro

Dan Abranches no clipe de "Dark Cloud". Cantor se apresenta nesta sexta-feira (4) no Semana Cultura Conecta Crédito: Divulgação

O Cultura Conecta, lançado em setembro do ano passado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), segue apresentando propostas para integrar a cultura capixaba e colhendo frutos. A partir desta quinta-feira (3), o projeto apresenta o Semana Cultura Conecta, com uma série de apresentações on-line para promover e incentivar as produções locais, ainda mais no período de incertezas que a pandemia do novo coronavírus provocou.

Assim, semanalmente o festival transmite diferentes produções das mais diversas linguagens artísticas (música, teatro, contação de histórias, performance, circo, leitura dramática, set's de DJ, entre outros) e atividades de formação por meio das redes sociais da Secult, além de transmissão em TV aberta. Ao todo, serão mais de 500 apresentações até dezembro.

Os conteúdos culturais on-line têm sido um aliado importante a nossa saúde mental neste momento de quarentena e enfrentamento coletivo à pandemia. Nossa programação trará um extrato importante do que é produzido aqui no Espírito Santo e uma grande oportunidade para o público capixaba interagir e conhecer mais da nossa diversidade, destacou o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

As atrações foram selecionadas por meio do Edital Emergencial da Cultura, lançado no mês de abril deste ano. Entre os primeiros a ter sua live exibida no projeto, está o cantor Dan Abranches . Ele apresenta nesta sexta-feira (4), a partir das 20h, em primeira mão uma palhinha do seu novo EP "Flor de Laranjeira", que será lançado no mesmo dia nas plataformas de streaming, além de canções como "Dark Cloud" e do EP Ruby, já conhecido e admirado pelo público.

Elaborado para amenizar os impactos econômicos do novo Coronavírus (Covid-19) no setor cultural, o edital totalizou 300 prêmios, com o valor de R$ 360 mil reais em recursos provenientes do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

TRANSMISSÕES

A Secretaria da Cultura (Secult) e a TVE-ES são parceiras da programação. Ambas transmitirão o conteúdo em suas redes sociais, que alcançará também a TV aberta e a cabo.

Assim, de quinta-feira a domingo, as apresentações culturais serão exibidas no canal 2.1, e de terça-feira a sexta-feira, a formação cultural no canal 2.2. Todas as apresentações serão retransmitidas pelo YouTube e Facebook da Secult. Em breve, será lançada plataforma digital que reunirá toda a agenda e conteúdos.

PROGRAMAÇÃO

SEMANA 1

03/09 (Quinta) - Palco Piraquê-Açu

20h: Vizinho Multiplataformas | Música





Vizinho Multiplataformas | Música 04/09 (Sexta) - Palco Piraquê-Açu



19h: "Tem Sempre Uma Noiva Sorrindo" | Teatro



"Tem Sempre Uma Noiva Sorrindo" | Teatro 20h: Dan Abranches | Música





Dan Abranches | Música 05/09 (Sábado) - Palco Pedra do Elefante



14h: "O Amor em Todos os Seus Caminhos" | Teatro



"O Amor em Todos os Seus Caminhos" | Teatro 15h: "Reflected, Animal Trees" | Música



"Reflected, Animal Trees" | Música 16h: "Próxima Estação, Duo Severino" | Música



"Próxima Estação, Duo Severino" | Música 17h: "Chorando de Saudades  40 anos sem Waldir Azevedo" | Música



"Chorando de Saudades  40 anos sem Waldir Azevedo" | Música 18h: "Amores urbanos que curam em casa, Lets" | Música



"Amores urbanos que curam em casa, Lets" | Música 20h: "Folk in Live", Sandrera | Música





"Folk in Live", Sandrera | Música 06/09 (Domingo) - Palco Jambeiro



15h: "Cruz Credo" | Dança



"Cruz Credo" | Dança 16h: "À Flor da Pele" | Dança



"À Flor da Pele" | Dança 17h: "Showcase Urso Live" | Música



"Showcase Urso Live" | Música 18h: "Magro Type Beat" | Música



"Magro Type Beat" | Música 19h: "Afari In The House" | Música

