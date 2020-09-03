Secult e TVE transmitem lives de mais de 500 artistas até dezembro

O Cultura Conecta, lançado em setembro do ano passado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), segue apresentando propostas para integrar a cultura capixaba e colhendo frutos. A partir desta quinta-feira (3), o projeto apresenta o Semana Cultura Conecta, com uma série de apresentações on-line para promover e incentivar as produções locais, ainda mais no período de incertezas que a pandemia do novo coronavírus provocou.
Assim, semanalmente o festival transmite diferentes produções das mais diversas linguagens artísticas (música, teatro, contação de histórias, performance, circo, leitura dramática, set's de DJ, entre outros) e atividades de formação por meio das redes sociais da Secult, além de transmissão em TV aberta. Ao todo, serão mais de 500 apresentações até dezembro.
Os conteúdos culturais on-line têm sido um aliado importante a nossa saúde mental neste momento de quarentena e enfrentamento coletivo à pandemia. Nossa programação trará um extrato importante do que é produzido aqui no Espírito Santo e uma grande oportunidade para o público capixaba interagir e conhecer mais da nossa diversidade, destacou o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.
As atrações foram selecionadas por meio do Edital Emergencial da Cultura, lançado no mês de abril deste ano. Entre os primeiros a ter sua live exibida no projeto, está o cantor Dan Abranches . Ele apresenta nesta sexta-feira (4), a partir das 20h, em primeira mão uma palhinha do seu novo EP "Flor de Laranjeira", que será lançado no mesmo dia nas plataformas de streaming, além de canções como "Dark Cloud" e do EP Ruby, já conhecido e admirado pelo público.
Elaborado para amenizar os impactos econômicos do novo Coronavírus (Covid-19) no setor cultural, o edital totalizou 300 prêmios, com o valor de R$ 360 mil reais em recursos provenientes do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).
TRANSMISSÕES
A Secretaria da Cultura (Secult) e a TVE-ES são parceiras da programação. Ambas transmitirão o conteúdo em suas redes sociais, que alcançará também a TV aberta e a cabo.
Assim, de quinta-feira a domingo, as apresentações culturais serão exibidas no canal 2.1, e de terça-feira a sexta-feira, a formação cultural no canal 2.2. Todas as apresentações serão retransmitidas pelo YouTube e Facebook da Secult. Em breve, será lançada plataforma digital que reunirá toda a agenda e conteúdos.
PROGRAMAÇÃO
- SEMANA 1
- 03/09 (Quinta) - Palco Piraquê-Açu
- 20h: Vizinho Multiplataformas | Música
- 04/09 (Sexta) - Palco Piraquê-Açu
- 19h: "Tem Sempre Uma Noiva Sorrindo" | Teatro
- 20h: Dan Abranches | Música
- 05/09 (Sábado) - Palco Pedra do Elefante
- 14h: "O Amor em Todos os Seus Caminhos" | Teatro
- 15h: "Reflected, Animal Trees" | Música
- 16h: "Próxima Estação, Duo Severino" | Música
- 17h: "Chorando de Saudades 40 anos sem Waldir Azevedo" | Música
- 18h: "Amores urbanos que curam em casa, Lets" | Música
- 20h: "Folk in Live", Sandrera | Música
- 06/09 (Domingo) - Palco Jambeiro
- 15h: "Cruz Credo" | Dança
- 16h: "À Flor da Pele" | Dança
- 17h: "Showcase Urso Live" | Música
- 18h: "Magro Type Beat" | Música
- 19h: "Afari In The House" | Música
- SEMANA 2
- 08/09 (Terça-feira) - Palco Piraquê-Açu
- 10h: Dicas para se inscrever em editais de cultura - Gabriela Magnago | Oficina
- 11h: Criatividade e Produção - 1° episódio - Jussan Silva | Oficina
- 09/09 (Quarta-feira) - Palco Caparaó
- 10h: Elaboração de Orçamento - Quantos custa um filme? - Ana Carolina Braga | Oficina
- 11h: Introdução ao Roteiro Cinematográfico - Edson Ferreira | Masterclass
- 14h: Animação Stop Motion - Bruno Cabús| Vídeo Aula
- 10/09 (Quinta-feira) - Canal 2.2
- 10h: Curso de Introdução aos Cinemas Indígenas - Luciana de Paula | Video Aula
- 11h: Guia Animado do Cinema - Wolmyr Aimberê | Oficina
- 10/09 (Quinta-feira) - Região Costa e Imigração
- 20h15: Samba no Sofá com Micheli Montalvão - Michele Montalvão |Música
- 11/09 (Sexta-feira) - Palco Pedra do Elefante
- 10h: Afrofuturismo no Cinema - Imaginando Futuros Negros - Kenia Cardoso | Oficina
- 19h: Stay aLIVE: Vozes dendiCasa - Igor Báfica Alves | Música
- 20h15: Ursulive - Ícaro Goulart | performance/ Música
- 12/09 (Sábado) - Canal 2.1 - Região Costa e Imigração
- 15h: Contemporaneidade da Dança a Dois - Rodrigo Rithiele | Dança
- 15h30: Tem Sempre uma Noiva Sorrindo - Luciene Claudia | Teatro
- 16h: "Ateliê Fracasso" ou "Você não é tão especial a ponto de todas as mazelas do mundo caírem sobre sua vida - Barbara Depiante | Teatro
- 17h: Live da Raya: Não É Não - Rayane Carrara | Música
- 18h: Te Fazer Feliz, Anna Cintia | Música
- 19h: Baile em casa com DJ Sista ilu? - Luisa de Oliveira | Música