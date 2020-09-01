Beto Guedes fará live no domingo (6) com a participação de Samuel Rosa

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Lives Musicais
Solange Almeida
Às 15h30, no canal no YouTube da cantora. Com a apresentação “Tour pela Minha História”.
Flávia Mendonça
Às 16h, no canal no YouTube da cantora. No repertório, canções autorais e hits baianos dos anos 90.
Beto Guedes
Às 17h, no canal no YouTube do cantor. Com participação de Samuel Rosa, Rogério Flausino e Carolina Lima.
#emcasacomsesc
Às 19h, com Clemente. A live será transmitida pelo Instagram @sescaovivo e o canal no YouTube Sesc SP.
Thaeme e Thiago
A dupla irá se apresentar em São Paulo no formato Drive-in e a transmissão no YouTube, começando às 20h. O show contará com a participação de João Bosco & Vinícius e a DJ Alexxia.
Teresa Cristina
Villa Mix Modão 3
A live contará com apresentações de Leonardo, Cesar Menotti e Fabiano, Mato Grosso e Mathias, Edson e Hudson, Gilberto e Gilmar e Os Parazim. A transmissão será às 16h, no canal no YouTube do Villa Mix.
EDCTTY
Igor Ferraz
Às 14h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Ao vivo no Sítio".
Simone
Luiza e Maurílio
Às 17h, no canal no YouTube da dupla.
"Cultura Conecta"
Programação cultural organizada pela Secult ES em seu canal no YouTube e Facebook. Confira as atrações :
Infantil
Hora da Diversão
Peça musical produzida pela Cyntilante Produções reúne brincadeiras e jogos online com participação ao vivo do público. às 16 horas, pelo Facebook e YouTube .Os interessados em participar das brincadeiras devem se inscrever previamente até o dia 4 de setembro, no link http://bit.ly/hora-da-diversao. A participação é restrita para crianças entre 8 e 12 anos que serão sorteadas ao vivo pelos apresentadores e poderão entrar nos jogos com o uso do celular.
Teatro Online
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Monólogo com encenação de Luiz Antônio Rocha e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível através do Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 25; R$ 50; R$ 75. Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos.
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.
Ele Precisa Começar
Às 21h30h, no Instagram @sescaovivo e no canal do YouTube Sesc SP. Com o ator Felipe Rocha.