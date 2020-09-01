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Beto Guedes fará live no domingo (6) com a participação de Samuel Rosa

A apresentação  também contará com a participação de Rogério Flausino e Carolina Lima; confira a agenda

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 14:42

Publicado em 

01 set 2020 às 14:42
O cantor e compositor Beto Guedes
O cantor e compositor Beto Guedes Crédito: Lívia Bastos/ Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais 

Solange Almeida

Às 15h30, no canal no YouTube da cantora. Com a apresentação “Tour pela Minha História”. 

Flávia Mendonça

Às 16h, no canal no YouTube da cantora. No repertório, canções autorais e hits baianos dos anos 90. 

Beto Guedes

Às 17h, no canal no YouTube do cantor. Com participação de Samuel Rosa, Rogério Flausino e Carolina Lima. 

#emcasacomsesc

Às 19h, com Clemente. A live será transmitida pelo Instagram @sescaovivo e o canal no YouTube Sesc SP. 

Thaeme e Thiago

A dupla irá se apresentar em São Paulo no formato Drive-in e a transmissão no YouTube, começando às 20h. O show contará com a participação de João Bosco & Vinícius e a DJ Alexxia. 

Teresa Cristina

Villa Mix Modão 3

A live contará com apresentações de Leonardo, Cesar Menotti e Fabiano, Mato Grosso e Mathias, Edson e Hudson, Gilberto e Gilmar e Os Parazim.  A transmissão será às 16h, no canal no YouTube do Villa Mix.  

EDCTTY

Igor Ferraz

Às 14h, no canal no YouTube do cantor. Com a apresentação "Ao vivo no Sítio". 

Simone

Luiza e Maurílio

"Cultura Conecta"

Programação cultural organizada pela Secult ES em seu canal no YouTube e Facebook. Confira as atrações :

Infantil

Hora da Diversão

Peça musical produzida pela Cyntilante Produções reúne brincadeiras e jogos online com participação ao vivo do público.  às 16 horas, pelo Facebook  e YouTube .Os interessados em participar das brincadeiras devem se inscrever previamente até o dia 4 de setembro, no link http://bit.ly/hora-da-diversao. A participação é restrita para crianças entre 8 e 12 anos que serão sorteadas ao vivo pelos apresentadores e poderão entrar nos jogos com o uso do celular.

Teatro Online

Paulo Freire, O Andarilho da Utopia

Monólogo com encenação de Luiz Antônio Rocha e dramaturgia de Junio Santos. Às 21h, no Zoom, acessível através do Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 25; R$ 50; R$ 75.  Venda: No site Sympla. Classificação: 12 anos. 

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo com encenação de Helena Cerello  baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site SymplaClassificação: 16 anos.

Ele Precisa Começar

Às 21h30h, no Instagram @sescaovivo e no canal do YouTube Sesc SP. Com o ator Felipe Rocha.

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