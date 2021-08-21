Alunas da Fafi vão se apresentar no "Festival de Dança de Joinville 2021"

O Festival de Dança de Joinville 2021 contará com capixabas em sua programação. Seis alunas da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), com idades entre 13 e 17 anos, foram aprovadas numa seletiva para se apresentarem no evento, que acontece em Santa Catarina entre os dias 5 e 16 de outubro.
Clara Campos, Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes, Juliana da Silva de Souza, Teodora Ferreira Schneider e Luana Leocadio terão seis apresentações - entre solo e grupo - que acontecem em palcos abertos e giratórios, em praças e shoppings.
"A primeira etapa foi realizada por meio de vídeos enviados para o festival, e nossas coreografias foram escolhidas, desta vez, para a apresentação em palco aberto. Nos sentimos vitoriosos de estar participando deste grande festival", explica Nerdim Montenegro, coordenador de dança da Fafi.
Segundo Nerdim, as apresentações têm caráter expositivo. Os espetáculos na maioria das vezes são realizados de forma simultânea em diferentes espaços. Confira abaixo as coreografias a serem apresentadas.
- MEMÓRIAS
- Coreógrafa: Paloma Tauffer de Jesus
- Bailarina: Clara Campos
- ENTRE ELAS
- Coreógrafas: Paloma Tauffer e Crislane Pereira
- Solistas: Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes e Juliana da Silva de Souza
- CHORINHO
- Coreógrafa: Cassia dos Santos
- Solista: Bárbara Charpinel de Souza
- SOLO
- Coreógrafa: Aline Charpinel
- Solista: Teodora Ferreira Schneider
- IMPULSO
- Coreógrafo: Gil Mendes
- Bailarina: Luana Leocadio
- DESAFIOS
- Coreógrafa: Karla Rodrigues
- Bailarina: Teodora Ferreira Schneider
*Com informações da Prefeitura de Vitória