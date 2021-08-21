Alunas da Fafi vão se apresentar no "Festival de Dança de Joinville 2021"

Aluna da Fafi, a bailarina Carla Campos apresenta coreografia "Memórias" Crédito: Divulgação/Fafi

O Festival de Dança de Joinville 2021 contará com capixabas em sua programação. Seis alunas da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), com idades entre 13 e 17 anos, foram aprovadas numa seletiva para se apresentarem no evento, que acontece em Santa Catarina entre os dias 5 e 16 de outubro.

Clara Campos, Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes, Juliana da Silva de Souza, Teodora Ferreira Schneider e Luana Leocadio terão seis apresentações - entre solo e grupo - que acontecem em palcos abertos e giratórios, em praças e shoppings.

Alunas da Fafi, Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes e Juliana da Silva de Souza na coreografia "Entre Elas" Crédito: Divulgação/Fafi

"A primeira etapa foi realizada por meio de vídeos enviados para o festival, e nossas coreografias foram escolhidas, desta vez, para a apresentação em palco aberto. Nos sentimos vitoriosos de estar participando deste grande festival", explica Nerdim Montenegro, coordenador de dança da Fafi.

Segundo Nerdim, as apresentações têm caráter expositivo. Os espetáculos na maioria das vezes são realizados de forma simultânea em diferentes espaços. Confira abaixo as coreografias a serem apresentadas.

MEMÓRIAS

Coreógrafa: Paloma Tauffer de Jesus



Bailarina: Clara Campos





ENTRE ELAS



Coreógrafas: Paloma Tauffer e Crislane Pereira



Solistas: Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes e Juliana da Silva de Souza





CHORINHO



Coreógrafa: Cassia dos Santos



Solista: Bárbara Charpinel de Souza



Aluna da Fafi, Bárbara Charpinel de Souza apresenta coreografia "Chorinho Crédito: Divulgação/Fafi

SOLO

Coreógrafa: Aline Charpinel

Solista: Teodora Ferreira Schneider





IMPULSO

Coreógrafo: Gil Mendes

Bailarina: Luana Leocadio





DESAFIOS

Coreógrafa: Karla Rodrigues

Bailarina: Teodora Ferreira Schneider