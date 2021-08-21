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Dança

Alunas da Fafi vão se apresentar no "Festival de Dança de Joinville 2021"

As seis jovens, com idades entre 13 e 17 anos, passaram por uma seletiva com trabalhos de todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2021 às 14:10

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 14:10

Aluna da Fafi, a bailarina Carla Campos apresenta coreografia
Aluna da Fafi, a bailarina Carla Campos apresenta coreografia "Memórias" Crédito: Divulgação/Fafi
O Festival de Dança de Joinville 2021 contará com capixabas em sua programação. Seis alunas da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), com idades entre 13 e 17 anos, foram aprovadas numa seletiva para se apresentarem no evento, que acontece em Santa Catarina entre os dias 5 e 16 de outubro.
Clara Campos, Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes, Juliana da Silva de Souza, Teodora Ferreira Schneider e Luana Leocadio terão seis apresentações - entre solo e grupo - que acontecem em palcos abertos e giratórios, em praças e shoppings.
Alunas da Fafi, Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes e Juliana da Silva de Souza na coreografia
Alunas da Fafi, Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes e Juliana da Silva de Souza na coreografia "Entre Elas" Crédito: Divulgação/Fafi
"A primeira etapa foi realizada por meio de vídeos enviados para o festival, e nossas coreografias foram escolhidas, desta vez, para a apresentação em palco aberto. Nos sentimos vitoriosos de estar participando deste grande festival", explica Nerdim Montenegro, coordenador de dança da Fafi.
Segundo Nerdim, as apresentações têm caráter expositivo. Os espetáculos na maioria das vezes são realizados de forma simultânea em diferentes espaços. Confira abaixo as coreografias a serem apresentadas.
  • MEMÓRIAS
  • Coreógrafa: Paloma Tauffer de Jesus
  • Bailarina: Clara Campos

  • ENTRE ELAS
  • Coreógrafas: Paloma Tauffer e Crislane Pereira
  • Solistas: Bárbara Charpinel de Souza, Lavínia Karla de Jesus Santos Nunes e Juliana da Silva de Souza

  • CHORINHO
  • Coreógrafa: Cassia dos Santos
  • Solista: Bárbara Charpinel de Souza
Aluna da Fafi, Bárbara Charpinel de Souza apresenta coreografia
Aluna da Fafi, Bárbara Charpinel de Souza apresenta coreografia "Chorinho Crédito: Divulgação/Fafi
  • SOLO
  • Coreógrafa: Aline Charpinel
  • Solista: Teodora Ferreira Schneider

  • IMPULSO
  • Coreógrafo: Gil Mendes
  • Bailarina: Luana Leocadio

  • DESAFIOS
  • Coreógrafa: Karla Rodrigues
  • Bailarina: Teodora Ferreira Schneider
*Com informações da Prefeitura de Vitória

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