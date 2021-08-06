Grupo de dança realiza live para ajudar catadores de Cariacica

Equipe da Expressão e Arte Studio de Dança, de Cariacica Crédito: Gustavo Traba/Divulgação

A arte em prol da sociedade. Com essa premissa, a Expressão e Arte Studio de Dança, de Cariacica, resolveu levar reflexão sobre a pandemia e ajudar o próximo. Assim, a companhia de dança produziu o filme "RESPIR[ar]TE" e usa as exibições para angariar dinheiro para a Associação Beneficente dos Catadores de Materiais Recicláveis em Nova Rosa da Penha (ACAMARP), que trabalha com o recolhimento e transformação de lixo reciclável no município.

A primeira foi realizada presencialmente no Cine Jardins, em Vitória, na última semana. Neste sábado (7), às 17h, eles ampliam o público e exibem a produção, que mistura depoimentos e dança, no YouTube da companhia , onde será disponibilizado um QR Code para doações on-line.

Os valores arrecadados com a exibição única no cinema, somado às doações durante a live, serão revertidos para os trabalhadores da associação tiveram queda em sua renda durante a pandemia.

"É importante ressaltar que a transmissão não ficará salva, ou seja, acontecerá em apresentação única, e só poderá ser assistida ao vivo", explica a dançarina Bárbara Caldeiras.

O FILME

"RESPIR[ar]TE" aborda diversas situações vividas nesta pandemia do Covid-19. As primeiras mortes, o isolamento, a contaminação, o “novo normal”, o trabalho dos profissionais da saúde, o tempo perdido, os amores que se foram, reencontros, despedidas e a esperança de dias melhores, são algumas das temáticas tratadas no longa, que possui várias coreografias premiadas em seu repertório.

Segundo a diretora da Escola e também da Cia de Dança Expressão e Arte, Helen Buback, o espetáculo promete fascinar o público da mesma forma que cativou os bailarinos no processo de criação. “Começou sem muita pretensão, era pra ser uma live simples porque o objetivo inicial era ajudar. Depois cresceu, virou comemoração de 20 anos, agora cresceu e virou companhia, e assim foi surgindo. Na nossa escola, as coisas são assim, as coisas vão criando tanto corpo e tem tanta energia que vão crescendo cada vez mais”, explica a diretora.