Alok, Leonardo, Xand Avião, Norah Jones e mais fazem lives até 3 de maio

O feriadão do Dia do Trabalho (finalmente) chegou. Com ele, estão agendadas as já esperadas lives dos artistas, famosos ou não. Lógico que os fãs vão se fartar com muita música e outras atrações culturais enquanto ficam "quietinhos", no conforto do seu lar, respeitando as medidas de quarentena e isolamento social.
"Parceirão", o "Divirta-se" preparou uma lista com as apresentações mais esperadas que rolam de quinta (30) a domingo (3). Têm opções para todas as tribos, de Alok a Pabllo Vittar (em um bem-vindo festival que exalta o orgulho LGBTQ+), passando por Gusttavo Lima, Chitãozinho e Xororó, Lulu Santos, Capital Inicial e Alceu Valença, só para citar algumas apresentações imperdíveis.
Após o sucesso da live apresentada por Ivete Sangalo no último fim de semana, o projeto "Em Casa", da Rede Globo, aposta na música eletrônica. Considerado um dos melhores DJs do planeta, Alok abre as portas da sua casa, em São Paulo, neste sábado (2), para a segunda edição do evento, que, mais uma vez, exibe o show ao vivo e simultaneamente na TV Globo (logo após a novela "Fina Estampa"), Multishow, Globoplay e plataformas digitais.
Abaixo, veja a lista com as principais lives que acontecem neste feriadão, a partir desta quinta (30).
- QUINTA (30)
- CASACA
- QUANDO: a partir das 20h
- ONDE: No Instagram
- NALDO BENNY
- QUANDO: a partir das 20h
- ONDE: na TV por assinatura Music Box Brazil e no canal do artista no YouTube
- VILLER SANTOS
- QUANDO: a partir das 21h
- ONDE: No YouTube
- MATHEUS E KAUAN
- QUANDO: a partir das 21h
- ONDE: No YouTube
- BANDA RED SNOW, DE GUAÇUÍ (ES)
- QUANDO: a partir das 20h
- ONDE: No YouTube
- NORAH JONES
- QUANDO: a partir das 17h
- ONDE: No Facebook da cantora
- BANDA EVA
- QUANDO: a partir das 17h
- ONDE: No YouTube
- GILBERTO GIL E BIANASYSTEM
- QUANDO: a partir das 18h
- ONDE: No YouTube
- DAVI MORAES E PEDRO BABY
- QUANDO: a partir das 19h
- ONDE: No YouTube
- CHITÃOZINHO E XORORÓ
- QUANDO: a partir das 20h
- ONDE: No YouTube
- CALCINHA PRETA
- QUANDO: a partir das 20h
- ONDE: No YouTube
- FESTIVAL ORGULHO, COM PABLLO VITTAR, URIAS, MATEUS CARRILHO, ARETUZA LOVI E PEPITA
- QUANDO: a partir das 21h
- ONDE: No YouTube de Pabllo Vittar
- FELIPE RET
- QUANDO: a partir das 20h
- ONDE: No YouTube
- AMARO LIMA
- QUANDO: a partir das 18h30
- ONDE: No Instagram
- PRANDO CANTA SAMPAIO
- QUANDO: a partir das 20h
- ONDE: No Instagram
- DEVASSA TROPICAL AO VIVO
- ONDE: No YouTube da cervejaria
- ARTISTAS: Josyara (17h05); Mallu Magalhães (17h50); Teago Oliveira (18h35); Anelis Assumpção + Curumin (19h20); Mestre Anderson Miguel (20h05); Tagore (20h50); Lia de Itamaracá + DJ Dolores (21h35); Shevchenko e Elloco (22h20)
- SEXTA (1)
- BANDA TRILHA
- QUANDO: a partir das 19h
- ONDE: No YouTube
- THAEME E THIAGO
- QUANDO: A partir das 14h
- ONDE: No YouTube
- KARAOKÊ LIVE LIVERPUB
- Com DJ John, fazendo a lista de músicas para o público cantar ao vivo
- QUANDO: a partir das 21h
- ONDE: No Instagram da casa noturna
- JONAS ESTICADO
- QUANDO: A partir das 16h
- ONDE: No YouTube
- SÓ PRA CONTRARIAR
- QUANDO: A partir das 16h
- ONDE: No YouTube
- XANDE DE PILARES (#PAGODEDATIAGESSY)
- QUANDO: A partir das 16h
- ONDE: No YouTube
- FESTIVAL DELIVERY
- ATRAÇÕES: Naiara Azevedo, Humberto&Ronaldo, Gabriel Gava e Ícaro&Gilmar
- QUANDO: A partir das 16h
- ONDE: No Youtube da cantora
- JOTA QUEST (#DIASMELHORES)
- QUANDO: A partir das 17h30
- ONDE: No YouTube
- MURILO HUFF
- QUANDO: A partir das 18h
- ONDE: youtube.com/MuriloHuff
- CABARÉ (LEONARDO E EDUARDO COSTA)
- QUANDO: A partir das 20h
- ONDE: No YouTube
- LANE & MARA
- QUANDO: A partir das 20h
- ONDE: youtube.com/laneemara
- "O ENCONTRO", COM LÉO SANTANA, HARMONIA DO SAMBA E PARANGOLÉ
- QUANDO: a partir das 21h
- ONDE: No YouTube
- DEVASSA TROPICAL AO VIVO
- ONDE: No YouTube da cervejaria
- ARTISTAS: Flaira Ferro + Biarritz (17h05); Francisco El Hombre + Luê (17h50); Convidado Surpresa (18h35); Marcelo Falcão (19h20); Plutão Já Foi Planeta (20h05); Luísa e os Alquimistas (20h50); Potyguara Bardo (21h35); Heavy Baile (22h20)
- LIVE DO TRABALHADOR
- QUANDO: sexta (1), a partir das 11h
- ARTISTAS: Chico César, Zélia Duncan, Otto, Preta Ferreira, Dexter, Delacruz, Odair José, Leci Brandão, Aíla, Preta Rara, Mistura Popular, Taciana Barros, Francis Hime e Olivia Hime
- ONDE: No YouTube
- FESTIVAL #ZIRIGUIDUMEMCASA
- 16h30 – Leo Soma | https://www.instagram.com/leo.soma/
- 17h – Abel Luiz | https://www.instagram.com/abelluiz.instrumentista/
- 17h30 – Celso Fonseca | https://www.instagram.com/celsofonseca/
- 18h – Misael Da Hora | https://www.instagram.com/misaeldahoraoficial/
- 18h30 – Mário Wamser | https://www.instagram.com/somdemario/
- 19h – Joice Taciana | https://www.instagram.com/joice_taciana/
- 19h30 – Vicente Paschoal | https://www.instagram.com/vicente.paschoal/
- 20h – Aleska Chediak | https://www.instagram.com/cellobossagirl/
- 20h30 – Carlos Navas | https://www.instagram.com/carlosnavas.cantor/
- 21h – Rodrigo Santos | https://www.instagram.com/rodrigosantosbass/
- SÁBADO (2)
- JORGE E MATEUS (SUNSET)
- QUANDO: A partir das 17h
- ONDE: No canal do Jorge e Mateus
- TORO LIVE
- ARTISTAS: Sii Campos e Monia Lombardi
- QUANDO: A partir das 21h
- ONDE: fb.com/toroclub.co/live
- XAND AVIÃO
- QUANDO: A partir das 20h
- ONDE: youtube.com/xandaviao
- GINO E GENO
- QUANDO: A partir das 20h
- ONDE: youtube.com/ginoegeno
- LULU SANTOS
- QUANDO: A partir das 21h30
- ONDE: youtube.com/lulusantosoficial
- MARIA CECÍLIA E RODOLFO
- QUANDO: A partir das 21h30
- ONDE: No canal da Maria Cecília e Rodolfo
- KEVIN O CHRIS
- QUANDO: A partir das 22h
- ONDE: No canal do Kevin o Chris
- ALOK
- QUANDO: A partir das 22h30 (logo após a novela "Fina Estampa")
- ONDE: TV Globo, Globoplay, Multishow e plataformas digitais do artista
- DEVASSA TROPICAL AO VIVO
- ONDE: No YouTube da cervejaria
- ARTISTAS: Zeca Baleiro (17h05); Ana Cañas (17h50); Wado e Mopho (18h35); Chico César (19h20); André Abujamra (20h05); Jards Macalé (20h50); Keila (21h35); Larissa Luz (22h20); After Tropical com Tropkillaz (23h)
- GREEN VALLEY SOUND DELIVERY
- ONDE: No YouTube
- ARTISTAS: Fractall X Rockstead (16h); Dashdot (17h); Jord (18h); Bruno Martini (19h); Liu (20h); Gabriel Boni (21h); Pontifexx (22h); Adriano Pagani (23h)
- FESTIVAL #ZIRIGUIDUMEMCASA
- 17h – Erika Machado
- 17h30 – Dois ou dez
- 18h – Telma Tavares
- 18h30 – Ivy Morais
- 19h – Sergio Diab Stratoman
- 19h30 – Geosh do GAMP
- 20h – Sheila Zagury
- 20h30 – Marcio Gomes
- 21h – Monique Kessous
- DOMINGO (3)
- VILLA MIX EM CASA
- ARTISTAS: Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, César Menotti e Fabiano; e Leonardo
- QUANDO: a partir das 16h
- ONDE: Canal do Youtube do Villa Mix
- PRANDO CANTA MILTON E O CLUBE DA ESQUINA
- QUANDO: a partir das 20h
- ONDE: No Instagram do cantor
- GUILHERME E SANTIAGO
- QUANDO: A partir das 14h
- ONDE: No YouTube da dupla
- BRUNINHO E DAVI (#VIOLADABED)
- QUANDO: A partir das 16h
- ONDE: No YouTube da dupla
- CAPITAL INICIAL
- QUANDO: A partir das 20h
- ONDE: Canal do Youtube do Capital Inicial
- WANESSA CAMARGO (#LIVEDAWANESSA)
- QUANDO: A partir das 20h
- ONDE: No Youtube da Wanessa Camargo
- SIMONE
- QUANDO: a partir das 18h
- ONDE: No Instagram da cantora
- ALCEU VALENÇA
- QUANDO: a partir das 18h
- ONDE: No YouTube do cantor
- DUDU NOBRE
- QUANDO: a partir das 18h
- ONDE: no YouTube
- BABU SANTANA
- QUANDO: a partir das 19h
- ONDE: Instagram do Canal Brasil
- DEVASSA TROPICAL AO VIVO
- ONDE: No YouTube da cerveja Devassa
- 17h05 - Mariana Cavanellas
- 17h50 - Luccas Carlos
- 18h35 - Luedji Luna
- 19h20 - Rael
- 20h05 - Felipe Cordeiro
- 20h50 - Boogarins
- 21h35 - Tulipa Ruiz
- 22h20 - Liniker e os Caramelows
- 23h - After Tropical: Baile Tropical com Patricktor4
- LIVE FESTA POMERANA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, COM A BANDA BIER HERR
- QUANDO: domingo (3), a partir das 17h
- ONDE: Canal da Banda Bier Herr no Youtube
- DIVERSÃO EM CENA
- ARTISTAS: apresentação do espetáculo “Beatles para Crianças”
- QUANDO: domingo (3), a partir das 16h
- ONDE: Instagram (@diversaoemcena), Facebook. e YouTube (@diversaoemcenaonline).
- FESTIVAL #ZIRIGUIDUMEMCASA
- 16h30 – Mingo Silva
- 17h – Amanda Magalhães
- 17h30 – Mari Blue
- 18h – Silvério Pontes
- 18h30 – Isaac Cândido
- 19h – Mona Vilardo
- 19h30 – Fhernanda Fernandes
- 20h – Igor Carvalho
- 20h30 – Cammie
- 21h – Imyra