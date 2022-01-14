Agenda de shows

Alok, Leonardo, Xand Avião, Norah Jones e mais fazem lives até 3 de maio

O feriadão de 1 de maio em quarentena merece uma boa seleção de shows. Confira as lives disponíveis de quinta-feira (30) a domingo (3)
Gustavo Cheluje

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 18:49

O DJ Alok no Rock In Rio 2019 Crédito: Instagram/@alissondmphoto
O feriadão do Dia do Trabalho (finalmente) chegou. Com ele, estão agendadas as já esperadas lives dos artistas, famosos ou não. Lógico que os fãs vão se fartar com muita música e outras atrações culturais enquanto ficam "quietinhos", no conforto do seu lar, respeitando as medidas de quarentena e isolamento social. 
"Parceirão", o "Divirta-se" preparou uma lista com as apresentações mais esperadas que rolam de quinta (30) a domingo (3). Têm opções para todas as tribos, de Alok a Pabllo Vittar (em um bem-vindo festival que exalta o orgulho LGBTQ+), passando por Gusttavo Lima, Chitãozinho e Xororó, Lulu Santos, Capital Inicial e Alceu Valença, só para citar algumas apresentações imperdíveis.

Veja Também

De Férias com o Ex Brasil estreia nova temporada dia 21 de maio

"Mestre do Sabor" volta com nova etapa; conheça as provas do reality

Festa Pomerana de Santa Maria de Jetibá será por live

Após o sucesso da live apresentada por Ivete Sangalo no último fim de semana, o projeto "Em Casa", da Rede Globo,  aposta na música eletrônica. Considerado um dos melhores DJs do planeta, Alok abre as portas da sua casa, em São Paulo, neste sábado (2), para a segunda edição do evento, que, mais uma vez, exibe o show ao vivo e simultaneamente na TV Globo (logo após a novela "Fina Estampa"), Multishow, Globoplay e plataformas digitais.
Abaixo, veja a lista com as principais lives que acontecem neste feriadão, a partir desta quinta (30).
  • QUINTA (30)

  • CASACA
  • QUANDO: a partir das 20h
  • ONDE: No Instagram

  • NALDO BENNY
  • QUANDO: a partir das 20h
  • ONDE: na TV por assinatura Music Box Brazil e no canal do artista no YouTube 

  • VILLER SANTOS
  • QUANDO: a partir das 21h
  • ONDE: No YouTube

  • MATHEUS E KAUAN
  • QUANDO: a partir das 21h
  • ONDE: No YouTube

  • BANDA RED SNOW, DE GUAÇUÍ (ES)
  • QUANDO: a partir das 20h
  • ONDE: No YouTube

  • NORAH JONES
  • QUANDO: a partir das 17h
  • ONDE: No Facebook da cantora

  • BANDA EVA
  • QUANDO: a partir das 17h
  • ONDE: No YouTube

  • GILBERTO GIL E BIANASYSTEM
  • QUANDO: a partir das 18h
  • ONDE: No YouTube

  • DAVI MORAES E PEDRO BABY
  • QUANDO: a partir das 19h
  • ONDE: No YouTube 

  • CHITÃOZINHO E XORORÓ
  • QUANDO: a partir das 20h
  • ONDE: No YouTube

  • CALCINHA PRETA
  • QUANDO: a partir das 20h
  • ONDE: No YouTube

  • FESTIVAL ORGULHO, COM PABLLO VITTAR, URIAS, MATEUS CARRILHO, ARETUZA LOVI E PEPITA
  • QUANDO: a partir das 21h
  • ONDE: No YouTube de Pabllo Vittar

  • FELIPE RET
  • QUANDO: a partir das 20h
  • ONDE: No YouTube

  • AMARO LIMA
  • QUANDO: a partir das 18h30
  • ONDE: No Instagram

  • PRANDO CANTA SAMPAIO
  • QUANDO: a partir das 20h
  • ONDE: No Instagram

  • DEVASSA TROPICAL AO VIVO
  • ONDE: No YouTube da cervejaria
  • ARTISTAS: Josyara (17h05); Mallu Magalhães (17h50); Teago Oliveira (18h35); Anelis Assumpção + Curumin (19h20); Mestre Anderson Miguel (20h05); Tagore (20h50); Lia de Itamaracá + DJ Dolores (21h35); Shevchenko e Elloco (22h20)
  • SEXTA (1)

  • BANDA TRILHA
  • QUANDO: a partir das 19h
  • ONDE: No YouTube

  • THAEME E THIAGO
  • QUANDO: A partir das 14h
  • ONDE: No YouTube

  • KARAOKÊ LIVE LIVERPUB
  • Com DJ John, fazendo a lista de músicas para o público cantar ao vivo
  • QUANDO: a partir das 21h
  • ONDE: No Instagram da casa noturna

  • JONAS ESTICADO
  • QUANDO: A partir das 16h
  • ONDE: No YouTube

  • SÓ PRA CONTRARIAR
  • QUANDO: A partir das 16h
  • ONDE: No YouTube

  • XANDE DE PILARES (#PAGODEDATIAGESSY)
  • QUANDO: A partir das 16h
  • ONDE: No YouTube

  • FESTIVAL DELIVERY
  • ATRAÇÕES: Naiara Azevedo, Humberto&Ronaldo, Gabriel Gava e Ícaro&Gilmar
  • QUANDO: A partir das 16h
  • ONDE: No Youtube da cantora

  • JOTA QUEST (#DIASMELHORES)
  • QUANDO: A partir das 17h30
  • ONDE: No YouTube

  • MURILO HUFF
  • QUANDO: A partir das 18h
  • ONDE: youtube.com/MuriloHuff

  • CABARÉ (LEONARDO E EDUARDO COSTA)
  • QUANDO: A partir das 20h
  • ONDE: No YouTube 

  • LANE & MARA
  • QUANDO: A partir das 20h
  • ONDE: youtube.com/laneemara

  • "O ENCONTRO", COM LÉO SANTANA, HARMONIA DO SAMBA E PARANGOLÉ
  • QUANDO: a partir das 21h
  • ONDE: No YouTube

  • DEVASSA TROPICAL AO VIVO
  • ONDE: No YouTube da cervejaria
  • ARTISTAS: Flaira Ferro + Biarritz (17h05); Francisco El Hombre + Luê (17h50); Convidado Surpresa (18h35); Marcelo Falcão (19h20); Plutão Já Foi Planeta (20h05); Luísa e os Alquimistas (20h50); Potyguara Bardo (21h35); Heavy Baile (22h20)

  • LIVE DO TRABALHADOR
  • QUANDO: sexta (1), a partir das 11h
  • ARTISTAS: Chico César, Zélia Duncan, Otto, Preta Ferreira, Dexter, Delacruz, Odair José, Leci Brandão, Aíla, Preta Rara, Mistura Popular, Taciana Barros, Francis Hime e Olivia Hime
  • ONDE: No YouTube

  • FESTIVAL #ZIRIGUIDUMEMCASA 
  • 16h30 – Leo Soma | https://www.instagram.com/leo.soma/
  • 17h – Abel Luiz | https://www.instagram.com/abelluiz.instrumentista/
  • 17h30 – Celso Fonseca | https://www.instagram.com/celsofonseca/
  • 18h – Misael Da Hora | https://www.instagram.com/misaeldahoraoficial/
  • 18h30 – Mário Wamser | https://www.instagram.com/somdemario/
  • 19h – Joice Taciana | https://www.instagram.com/joice_taciana/
  • 19h30 – Vicente Paschoal | https://www.instagram.com/vicente.paschoal/
  • 20h – Aleska Chediak | https://www.instagram.com/cellobossagirl/
  • 20h30 – Carlos Navas | https://www.instagram.com/carlosnavas.cantor/
  • 21h – Rodrigo Santos | https://www.instagram.com/rodrigosantosbass/

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

