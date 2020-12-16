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2º lote

Aldir Blanc: Vitória divulga resultado de subsídios aos espaços culturais

Recursos para requerimentos invalidados podem ser feitos até esta quarta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 21:33

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 21:33

Prefeitura de Vitória
Prefeitura de Vitória Crédito: Reprodução TV Gazeta
A Secretaria de Cultura de Vitória (Semc) divulgou, no Diário Oficial desta terça-feira (15), o resultado parcial dos subsídios (2º lote) aos espaços culturais previstos no inciso II da Lei Aldir Blanc. Os beneficiários que tiveram seus cadastros homologados e validados pelo Dataprev devem ficar atentos ao e-mail, onde receberão uma convocação para comparecerem em dia e hora marcados para a assinatura do Termo de Compromisso Cultural.
A prestação de contas deve ser realizada até 120 dias após o recebimento do recurso. A contrapartida social exigida deve ser realizada assim que o espaço cultural retomar suas atividades.
Clique aqui para consultar o resultado parcial
Os espaços culturais que tiveram seus requerimentos Não Homologados e/ou Homologados, invalidados por DataPrev poderão interpor recurso até esta quarta-feira (16). Os recursos deverão ser enviados para o e-mail [email protected], utilizando-se a descrição RECURSO 2º LOTE  RESULTADO PARCIAL no campo "Assunto", devendo conter o número de inscrição na plataforma, junto à documentação e/ou informação apontada como pendente ou irregular, a fim de regularização.
As dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail [email protected] e pelo WhatsApp (27) 99524-7360.

ALDIR BLANC

A Lei Aldir Blanc prevê a liberação de R$ 3 bilhões em auxílio financeiro a trabalhadores e estabelecimentos do setor durante a pandemia da Covid-19. O repasse dos recursos é feito aos estados e municípios, que ficam responsáveis em aplicá-lo junto aos beneficiados.
Para os espaços culturais cadastrados, o subsídio pode ser de R$ 3 mil a R$ 10 mil com contrapartida social obrigatória e prestação de contas que deverá ser cumprida pelo espaço, território ou movimento cultural.

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* Com informações da Prefeitura de Vitória

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