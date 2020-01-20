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'1917' sai na frente na disputa do Oscar com prêmio dos produtores

Filme de Sam Mendes vence a principal categoria do Producers Guild Award, que costuma antever escolha da Academia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 08:59

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 08:59

Cena do filme "1917", de Sam Mendes Crédito: Reprodução/Instagram @sine_map
Se a escolha do sindicato dos produtores de Hollywood dá a melhor pista para o vencedor do Oscar de melhor filme, então a cobiçada estatueta será entregue a 1917. Na noite de sábado, em Los Angeles, o longa dirigido por Sam Mendes foi o grande premiado no Producers Guild Award (PGA), a cerimônia da categoria - e, nos 30 anos de existência do sindicato, 21 vezes o escolhido pelos produtores repetiu a dose na festa da Academia, incluindo os dois últimos anos, com Green Book: o Guia e A Forma da Água, e também Beleza Americana, que o próprio Mendes dirigiu em 1999.
"Esse filme foi inspirado em meu avô, Alfred Mendes, e minha esperança era honrar sua experiência", disse Mendes, que coproduziu e dirigiu o projeto. Ele também disse que era sua primeira vez participando dessa premiação.
O cineasta disse ainda realizar o filme foi "instrutivo, alegre e, de longe, a melhor experiência da minha vida profissional". "Desde a primeira cena que rodamos - uma tomada de seis ou sete minutos -, percebi que seria algo excitante", completou Mendes. "E nunca olhamos para trás. Tivemos dias complicados, mas nunca duvidei."

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Em outras categorias, foi conhecido outro forte candidato ao Oscar: Toy Story 4, eleita a melhor animação. O documentário escolhido, Apollo 11, não figura entre os finalistas da Academia. Já os premiados na TV foram Succession (melhor série dramática), Fleabag (melhor série cômica), Chernobyl (melhor minissérie), Deixando Neverland (melhor série documental), Last Week Tonight with John Oliver (melhor talk show ou especial de comédia) e RuPaul?s Drag Race (melhor reality de competição).
Entre os prêmios honorários, o destaque foi Brad Pitt, que levou o David O. Selznick Achievement Award. Em seu discurso, o ator arrancou gargalhadas ao dizer que, no início da carreira, ele se perguntava: "Mas que m... faz um produtor?"
Os prêmios PGA abriram a temporada dos sindicatos - na noite deste domingo, dia 19, acontece a festa dos atores (SAG); no dia 26, acontece a dos diretores (DGA) e a dos roteiristas (WGA), em 1º de fevereiro. A cerimônia do Oscar acontece em 9 de fevereiro.

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