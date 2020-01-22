12 livros capixabas para curtir durante o verão 2020

Obras de diferentes gêneros foram sugeridas por editores capixabas, sendo de autores novatos à grandes representantes da literatura estadual. Crédito: Montagem Divulgação

Estamos no período de férias de verão! Para os amantes da literatura, nada melhor que usar o tempo livre para explorar novas obras. O mercado capixaba conta com diversos autores e livros que podem embalar os seus dias à beira-mar e fazer com que conheçam mais da cultura do ES através das palavras. Pensando nisso, conversamos com quatro editores capixabas para saber quais obras eles sugerem para essa estação.

Uma das sugestões de Marília Fernandes, da editora Pedregulho, foi a união de contos Além das Pernas, de Aline Dias. "Tem contos sobre relacionamentos e é fácil se identificar com algum(ns) deles", explica Fernandes. Além de contos, suas indicações trazem um romance e um livro de poesias. A lista completa está no fim da matéria.

O editor da Cousa, Saulo Ribeiro, misturou poesia, fotografia e romance em suas sugestões. Entre elas, se destaca o livro fotográfico Expedições Capixabas, por evidenciar a beleza do Estado. O texto é de Tarcísio Bahia e as fotos são de Gabriel Lordéllo e Tadeu Bianconi . "Os autores empreendem um exercício de conhecimento e valorização do Espírito Santo, inspirado nos viajantes europeus do século XIX", declara.

Gustavo Binda, editor da Maré, indicou uniões de crônicas e um romance. Sabendo que as crônicas são ótimas para a estação, já que são leituras rápidas, ele destaca o livro "Guananira", de Bernadette Lyra, por mostrar facetas da capital do ES. "É uma celebração à cidade de Vitória, suas 25 crônicas traçam uma cartografia memorial e afetiva da nossa capital. Uma leitura necessária para os apaixonados por nossa ilha/cidade", pontuou Binda.

Alfredo Andrade, da editora Cândida, também trouxe em suas sugestões uma obra cujo cenário é a cidade de Vitória, "Fama Volat", de Francisco Grijó, que também é secretário de Cultura da Capital. Segundo Alfredo, o livro traz detetives, crimes e investigação para as ruas da ilha: "Uma boa leitura para as férias. A narrativa é ágil e prende a atenção do leitor".

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"VERMELHO"

Indicação de Gustavo Binda, "Vermelho" é um romance que envolve o cenário editorial. Crédito: Divulgação/ Maré

Sinopse: O romance narra a história de Giordano, um tradutor e escritor frustrado, apaixonada por sua editora Bárbara, ao mesmo tempo em que sente atraído pela filha dela.

O romance narra a história de Giordano, um tradutor e escritor frustrado, apaixonada por sua editora Bárbara, ao mesmo tempo em que sente atraído pela filha dela. A palavra do editor Gustavo Binda: "Vermelho é um livro que se lê numa sentada só. Feito em camadas, o romance traz um protagonista absurdamente sedutor, que acaba por levantar questões de abuso discutidas amplamente na atualidade. Sem dar spoiler, vale dizer que a narrativa se mantém atual mesmo tratando de uma história que se passa há mais de vinte anos. O livro traz personagens densas, e, mesmo sendo de fácil leitura, traz abertura para reflexões profundas sobre sexualidade e consentimento".

"Vermelho é um livro que se lê numa sentada só. Feito em camadas, o romance traz um protagonista absurdamente sedutor, que acaba por levantar questões de abuso discutidas amplamente na atualidade. Sem dar spoiler, vale dizer que a narrativa se mantém atual mesmo tratando de uma história que se passa há mais de vinte anos. O livro traz personagens densas, e, mesmo sendo de fácil leitura, traz abertura para reflexões profundas sobre sexualidade e consentimento". Autora: Aline Dias

Aline Dias Editora: Maré

Maré Preço: R$ 20

R$ 20 Venda: Na loja virtual da Editora Maré

QUICHE

Indicado por Marília Fernandes, Quiche é o quarto livro de João Chagas. Crédito: Divulgação/ Pedregulho

Sinopse: Conta a história do personagem Só, que vai morar com Nego para escrever seu primeiro livro. O romance aborda o processo criativo da escrita, mas também é sobre amizade, cumplicidade e resistência nos dias de hoje.

Conta a história do personagem Só, que vai morar com Nego para escrever seu primeiro livro. O romance aborda o processo criativo da escrita, mas também é sobre amizade, cumplicidade e resistência nos dias de hoje. A palavra da editora Marília Fernandes: " 'Quiche' é um romance que combina com diversas formas do amor".

'Quiche' é um romance que combina com diversas formas do amor". Autor: João Chagas

João Chagas Editora: Pedregulho

Pedregulho Preço: R$ 30

R$ 30 Venda: Na Amazon.com.

"FAMA VOLAT"

Indicado por Alfredo Andrade, o romance policial fala sobre uma sociedade secreta na cidade de Vitória. Crédito: Divulgação livro/ Cândida

Sinopse: O livro traz uma trama policial que se passa na cidade de Vitória. O título é uma referência a uma sociedade secreta que pratica o comércio de obras de arte.

O livro traz uma trama policial que se passa na cidade de Vitória. O título é uma referência a uma sociedade secreta que pratica o comércio de obras de arte. A palavra do editor Alfredo Andrade: "A narrativa é ágil e prende a atenção do leitor até o desfecho. Tendo como cenário a cidade de Vitória, Fama Volat é um romance com os componentes básicos da literatura policial.

"A narrativa é ágil e prende a atenção do leitor até o desfecho. Tendo como cenário a cidade de Vitória, Fama Volat é um romance com os componentes básicos da literatura policial. Autor: Francisco Grijó

Francisco Grijó Editora: Cândida

Cândida Preço: R$ 38

R$ 38 Venda: Na loja virtual da editora

"EXPEDIÇÃO CAPIXABA"

Indicado por Saulo Ribeiro, o livro propõe uma viagem pelo Espírito Santo. Crédito: Divulgação/ Cousa e Maré

Sinopse: O livro permite uma bela viagem em imagens pelo Estado, a partir do trabalho conjunto dos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, contando com textos de Tarcísio Bahia, em português e inglês. São 264 páginas e 10 capítulos dividindo a obra por temas: Povos; Vilas e Cidades; Arquitetura; Mar, Rios, Baías, Cachoeiras e Lagoas; Matas e Montanhas; Gastronomia; Trabalho; Arte & Cultura; Fé; e Esporte.

O livro permite uma bela viagem em imagens pelo Estado, a partir do trabalho conjunto dos fotógrafos Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, contando com textos de Tarcísio Bahia, em português e inglês. São 264 páginas e 10 capítulos dividindo a obra por temas: Povos; Vilas e Cidades; Arquitetura; Mar, Rios, Baías, Cachoeiras e Lagoas; Matas e Montanhas; Gastronomia; Trabalho; Arte & Cultura; Fé; e Esporte. A palavra do editor Saulo Ribeiro: Os autores empreendem um exercício de conhecimento e valorização do nosso Estado, inspirado nos viajantes europeus do século XIX.

Os autores empreendem um exercício de conhecimento e valorização do nosso Estado, inspirado nos viajantes europeus do século XIX. Autores: Gabriel Lordêllo, Tadeu Bianconi e Tarcísio Bahia de Andrade

Gabriel Lordêllo, Tadeu Bianconi e Tarcísio Bahia de Andrade Editoras: Cousa e Maré

Cousa e Maré Preço: R$ 179.

R$ 179. Venda: Na loja virtual da editora Maré

"OLHAR DE ACENO PARA OS LADOS"

Indicado por Gustavo Binda, a obra é de Jace Theodoro, autor da coluna Ziriguidum e ex-cronista da Gazeta. Crédito: Divulgação/ Maré

Sinopse: Com uma linguagem crítica e, ao mesmo tempo, divertida, o escritor resgata crônicas que foram publicadas no jornal A Gazeta. Dentre mais de 100, escolheu 53 textos que falassem sobre memórias, morte, ídolos e política, todos dotados de um estilo vigilante e observador.

Com uma linguagem crítica e, ao mesmo tempo, divertida, o escritor resgata crônicas que foram publicadas no jornal A Gazeta. Dentre mais de 100, escolheu 53 textos que falassem sobre memórias, morte, ídolos e política, todos dotados de um estilo vigilante e observador. A palavra do editor Gustavo Binda: " As crônicas de Jace trazem olhar que o autor pousa sobre o cotidiano, as agruras e delícias que, muitas vezes, passam despercebidas, são invisíveis ao senso comum. Seu olhar descreve tudo com doses de lirismo e humor, sem faltar a crítica, traços do seu conhecido estilo como escritor".

As crônicas de Jace trazem olhar que o autor pousa sobre o cotidiano, as agruras e delícias que, muitas vezes, passam despercebidas, são invisíveis ao senso comum. Seu olhar descreve tudo com doses de lirismo e humor, sem faltar a crítica, traços do seu conhecido estilo como escritor". Autor: Jace Theodoro

Jace Theodoro Editora: Maré

Maré Preço: R$ 30

R$ 30 Venda: Na loja virtual da editora Maré

"ALÉM DAS PERNAS"

Escrito por Aline Dias, "Além das pernas," é composto de 26 histórias sobre mulheres do ponto de vista feminino. Crédito: Divulgação/ Pedregulho

Sinopse: Os contos são narrativas com fragmentos de cotidianos, amor, ódio, intimidades, dores e delicadezas. Dentro desse universo composto de batom, cigarro, cerveja, sexo, cama, miojos, gemidos, beijos, abraços, flor no cabelo e várias outras diminutas femininas relíquias, todas se movem com aquela intrínseca dignidade que há no desvario de qualquer paixão.

Os contos são narrativas com fragmentos de cotidianos, amor, ódio, intimidades, dores e delicadezas. Dentro desse universo composto de batom, cigarro, cerveja, sexo, cama, miojos, gemidos, beijos, abraços, flor no cabelo e várias outras diminutas femininas relíquias, todas se movem com aquela intrínseca dignidade que há no desvario de qualquer paixão. A palavra da Editora Marília Fernandes: "' Além das Pernas' tem contos sobre relacionamentos e é fácil se identificar com algum(ns) deles".

Além das Pernas' tem contos sobre relacionamentos e é fácil se identificar com algum(ns) deles". Autor: Aline Dias

Aline Dias Editora: Pedregulho

Pedregulho Preço: R$ 25,70

R$ 25,70 Venda: Na Amazon.com

"55"

Indicado por Alfredo Andrade, 55 Poemas junta poemas de diferentes obras de Gilson Soares. Crédito: Divulgação/ Cândida

Sinopse: É uma coletânea de poemas dos três primeiros livros de Gilson, "Rosa dos Ventos", "Canção da meia-idade" e "Minério". O trabalho de seleção foi feito pelo próprio autor, com o escritor Reinaldo Santos Neves.

É uma coletânea de poemas dos três primeiros livros de Gilson, "Rosa dos Ventos", "Canção da meia-idade" e "Minério". O trabalho de seleção foi feito pelo próprio autor, com o escritor Reinaldo Santos Neves. A palavra do editor Alfredo Andrade: "Se o verão pede uma leitura leve, a poesia de Gilson Soares preenche tal requisito sem abrir mão da beleza e da profundidade".

"Se o verão pede uma leitura leve, a poesia de Gilson Soares preenche tal requisito sem abrir mão da beleza e da profundidade". Autor: Gilson Soares

Gilson Soares Editora: Cândida

Cândida Preço: R$ 20

R$ 20 Venda: Na loja virtual da editora

"ROTINA DOS OSSOS"

Indicado por Saulo Ribeiro, Rotina dos Ossos é o livro de estreia de Fabíola Mazzini Crédito: Divulgação / Cousa

Trecho do prefácio de Alberto Bresciani: A estatura dos poemas de "Rotina dos Ossos" está na potência de derrubar o leitor, este mesmo leitor que terá o coração já acelerado, alguma lágrima possivelmente em trânsito ao anúncio de que não sabe "ser rio" e que pode não ter "um lugar fora da morte". É notável o retesamento que decorre dos embates entre a delicadeza e os disparos. Versos de inegável beleza (a beleza que, em poesia, pode ser lança) atravessa as páginas: "o anonimato da dor é a beleza sem controvérsia."

A estatura dos poemas de "Rotina dos Ossos" está na potência de derrubar o leitor, este mesmo leitor que terá o coração já acelerado, alguma lágrima possivelmente em trânsito ao anúncio de que não sabe "ser rio" e que pode não ter "um lugar fora da morte". É notável o retesamento que decorre dos embates entre a delicadeza e os disparos. Versos de inegável beleza (a beleza que, em poesia, pode ser lança) atravessa as páginas: "o anonimato da dor é a beleza sem controvérsia." A palavra do editor Saulo Ribeiro: "É um livro de estreia de uma poeta madura. Fabíola sempre se preocupou em escrever, mas não pesou em publicar. O resultado é o testemunho de uma grande voz poética que soma ao belo momento da literatura capixaba".

"É um livro de estreia de uma poeta madura. Fabíola sempre se preocupou em escrever, mas não pesou em publicar. O resultado é o testemunho de uma grande voz poética que soma ao belo momento da literatura capixaba". Autora: Fabíola Mazzini

Fabíola Mazzini Editora: Cousa

Cousa Preço: R$ 30

R$ 30 Venda: Na loja virtual da Cousa

"GUANANIRA"

Indicado por Gustavo Binda, "Guananira" homenageia Vitória. Crédito: Divulgação/Editora Maré

Sinopse: Dois traçados se fundem nas vinte e cinco crônicas do livro: aquele que vaga por um centro mítico da cidade, através de uma memória solar, e aquele que desvela o coração de pedra da Ilha. Ambos encenados como já vividos. Nos dois casos, zanzar por estes territórios ou a eles tornar se misturam, muitas e tantas vezes, de forma infinita. Por isso, talvez, esse estar sobre a Cidade/Ilha do Mel modele esta espécie de efeito de movimento no tempo e no espaço, doce e ardente a uma só vez. Tudo se passa como se a matéria que conforma Guananira/Vitória fosse sendo construída na atmosfera que atravessa a cartografia de um intenso labirinto de afetos.

Dois traçados se fundem nas vinte e cinco crônicas do livro: aquele que vaga por um centro mítico da cidade, através de uma memória solar, e aquele que desvela o coração de pedra da Ilha. Ambos encenados como já vividos. Nos dois casos, zanzar por estes territórios ou a eles tornar se misturam, muitas e tantas vezes, de forma infinita. Por isso, talvez, esse estar sobre a Cidade/Ilha do Mel modele esta espécie de efeito de movimento no tempo e no espaço, doce e ardente a uma só vez. Tudo se passa como se a matéria que conforma Guananira/Vitória fosse sendo construída na atmosfera que atravessa a cartografia de um intenso labirinto de afetos. A palavra do editor Gustavo Binda: "'Guananira' é uma celebração à cidade de Vitória, suas 25 crônicas traçam uma cartografia memorial e afetiva da nossa capital. Uma leitura necessária para os apaixonados por nossa ilha/cidade".

"'Guananira' é uma celebração à cidade de Vitória, suas 25 crônicas traçam uma cartografia memorial e afetiva da nossa capital. Uma leitura necessária para os apaixonados por nossa ilha/cidade". Autora: Bernadette Lyra

Bernadette Lyra Editora: Maré

Maré Preço: R$ 30

R$ 30 Venda: Na loja virtual da editora.

"LABIRINTO MÍNIMO"

Indicado por Marília Fernandes, "Labirinto Mínimo" é o segundo livro de poemas de Fernanda Tatagiba. Crédito: Divulgação livro "Labirinto Mínimo"

Sinopse: A obra é uma busca pela compreensão do outro e pelo entendimento de si próprio por meio da natureza. Os caminhos e portas que se abrem são como labirintos.

A obra é uma busca pela compreensão do outro e pelo entendimento de si próprio por meio da natureza. Os caminhos e portas que se abrem são como labirintos. A palavra da editora Marília Fernandes: "'O Labirinto mínimo' é um livro de poemas ligados à natureza e ao ser"

"'O Labirinto mínimo' é um livro de poemas ligados à natureza e ao ser" Autora: Fernanda Tatagiba

Fernanda Tatagiba Editora: Pedregulho

Pedregulho Preço: R$ 22,40

R$ 22,40 Venda: Na Amazon.com

"BIOGRAFIA DE UM TATU-BOLA"

Indicado por Alfredo Andrade, é o primeiro livro infantil de Jorge Solano. Crédito: Divulgação livro Biografia de um Tatu-bola

Sinopse: O autor conta as divertidas peripécias de um pequeno tatu-bola. O texto combina de forma muito criativa informações sobre a vida animal com a narrativa ficcional. As ilustrações são da artista Rossana Cordeiro.

O autor conta as divertidas peripécias de um pequeno tatu-bola. O texto combina de forma muito criativa informações sobre a vida animal com a narrativa ficcional. As ilustrações são da artista Rossana Cordeiro. A palavra do editor Alfredo Andrade: "O texto bem-humorado e inteligente é valorizado pelas delicadas ilustrações da artista plástica".

"O texto bem-humorado e inteligente é valorizado pelas delicadas ilustrações da artista plástica". Autor: Jorge Solano

Jorge Solano Editora: Cândida

Cândida Preço: R$ 28

R$ 28 Venda: Na loja virtual da editora.

"ENCOSTA"

Indicado por Saulo Ribeiro, "Encosta" é um romance à beira-mar. Crédito: Divulgação livro "Encosta"