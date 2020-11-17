Sylvester Stallone é anunciado no elenco do filme 'Esquadrão Suicida 2'

Sylvester Stallone resolveu assumir os cabelos brancos Crédito: Instagram/@officialslystallone

Sylvester Stallone, 74, está confirmado no elenco do novo filme do "Esquadrão Suicida". A informação foi divulgada pelo ator em seu perfil no Instagram no sábado (14), e pelo diretor James Gunn, que falou sobre o assunto no Twitter.

"Sempre adorei trabalhar com meu amigo Sylvester Stallone e nosso trabalho hoje em 'The Suicide Squad' não foi exceção. Apesar de Sly ser uma estrela icônica de cinema, a maioria das pessoas não tem nenhuma ideia do quão incrível ator esse cara é", tuitou Gunn.

No Instagram, o ator escreveu sobre a oportunidade de "trabalhar com este diretor incrível neste projeto surpreendente".

Em agosto, durante o evento DC FanDome, o diretor respondeu às perguntas de fãs sobre o segundo filme de "Esquadrão Suicida", previsto para 2021.

Durante a conversa, Gunn garantiu que o longa terá "mais explosões do que nunca". "O cara que fez os efeitos de sons [...] disse que tinha mais efeitos especiais nesse filme do que os de todos os filmes que ele já fez combinados", afirmou.

Always love working with my friend @TheSlyStallone & our work today on #TheSuicideSquad was no exception. Despite Sly being an iconic movie star, most people still dont have any idea what an amazing actor this guy is. ? pic.twitter.com/LFVBoxscKR — James Gunn (@JamesGunn) November 14, 2020