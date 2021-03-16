Spike Lee é escolhido como presidente do júri do Festival de Cannes

Os organizadores do Festival de Cannes anunciaram nesta terça-feira (16) que o cineasta americano Spike Lee vai presidir o júri da edição deste ano, que acontece entre os dias 6 e 17 de julho, dois meses depois do habitual, por causa da Covid-19.

Spike Lee vai dirigir o Festival de Cannes 2021 Crédito: Reuters/Folhapress

Ele havia sido escolhido para a mesma função no ano passado, mas o evento francês precisou ser cancelado devido à pandemia. "Eu estou honrado em ser a primeira pessoa da diáspora africana a ser nomeado presidente do júri de Cannes e de um grande festival de cinema", disse ele na ocasião.

Vencedor do Oscar de roteiro adaptado por "Infiltrado na Klan", Lee já levou a Cannes seis de seus filmes. Recebeu prêmios por "Ela Quer Tudo", de 1986, e "Febre da Selva", de 1991. Com "Infiltrado na Klan", venceu o Grand Prix (grande prêmio do júri) e ainda recebeu menção honrosa do júri ecumênico.