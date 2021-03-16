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Cinema

Trailer de 'Chorão: Marginal Alado' é lançado; assista

Documentário foi vencedor da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e estreia em abril

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:52
O cantor Charlie Brown Jr, no trecho do documentário 'Chorão - Marginal Alado', que será lançado em abril
O cantor Charlie Brown Jr, no trecho do documentário 'Chorão - Marginal Alado', que será lançado em abril Crédito: Bravura Cinematográfica
O documentário Chorão: Marginal Alado, com estreia prevista para o dia 8 de abril nos cinemas brasileiros e plataformas de streaming, teve o trailer divulgado nesta terça-feira, 16. O cantor morreu em 2013, por overdose.
O filme sobre o vocalista da banda Charlie Brown Jr é dirigido por Felipe Novaes, e conta a história do músico a partir de imagens de arquivos de emissoras de televisão, incluindo gravações inéditas do cotidiano do artista.
São mais de mil e duzentas horas de material audiovisual e uma série de conteúdos captados pelo próprio diretor, em especial a entrevista com Champignon e depoimentos de familiares e amigos, como Zeca Baleiro, João Gordo e Marcelo Nova.
Com os números de infectados por covid-19 crescendo no Brasil, muitos fãs irão conferir o documentário em casa. Por isso, Chorão: Marginal Alado também será exibido simultaneamente nas plataformas NOW, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e Youtube.
Assista ao trailer:
Chorão - Marginal Alado é uma produção da Bravura Cinematográfica, com coprodução da MTV e distribuição da O2 Play. A obra recebeu o prêmio de Melhor Documentário Nacional no Voto Popular na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2019, e, no mesmo ano, também participou do Festival do Rio.

SERVIÇO

  • "Chorão - Marginal Alado"
  • Estreia: 8 de abril
  • Onde: Nos cinemas de todo País e nas plataformas NOW, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e Youtube.

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