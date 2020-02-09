Oscar 2020: veja onde assistir a premiação na TV e na internet

Maior prêmio do cinema mundial, o Oscar 2020 será realizado neste domingo (9) Crédito: Oscar/Divulgação

Maior festa do cinema mundial, o Oscar 2020 será realizado neste domingo (9), com transmissão ao vivo pela televisão e pela internet. Na telinha, a TV Gazeta exibirá apenas uma parte da premiação, logo após a partida de futebol entre Brasil x Argentina, válida pelo torneio pré-olímpico de Tóquio 2020.

Pelo terceiro ano consecutivo, a transmissão será comandada por Maria Beltrão, com comentários do jornalista Arthur Xexéo e da atriz Dira Paes.

Os fãs da sétima arte, porém, podem preparar a pipoca sossegados, pois o G1 e o Globo Play mostram o Oscar na íntegra, a partir das 20h. A pegada será de humor, com o comando da galera do "Fora de Hora".

Renata Gaspar, Paulo Vieira, Marcelo Adnet, Julia Rabello, Luís Lobianco e Luciana Paes entrarão já no tapete vermelho, interpretando seus personagens do humorístico e comentando os detalhes da festa.

ASTROS DO CINEMA

Cena de 'Democracia em Vertigem', de Petra Costa, indicado ao Oscar de Melhor Documentário Crédito: Divulgação/Netflix

Na TV paga, quem comanda a exibição será a TNT, com transmissão que começa às 21h, também no tapete vermelho. Os comentários serão de Aline Diniz e Michel Arouca, com entrevistas feitas por Carol Ribeiro e Hugo Gloss.

Os assinantes do canal também podem assistir por meio do serviço de streaming TNT GO. É possível acompanhar ao vivo no próprio site do Oscar , mas sem tradução simultânea ou legendas. O Canal pago E! fará a cobertura do tapete, a partir das 19h.

A Gazeta não ficará de fora da festa. Você pode acompanhar a cobertura ao vivo pelo Cine Fire para comentar os vencedores, as zebras, o tapete vermelho e os bastidores. É claro quenão ficará de fora da festaVocê pode acompanhar a cobertura ao vivo pelo twitter neste domingo, a partir das 22h. Na segunda (10), os jornalistas Gustavo Cheluje, Rafael Braz e Pedro Permuy estarão na bancada do podcastpara comentar os vencedores, as zebras, o tapete vermelho e os bastidores.

Keanu Reeves é um dos apresentadores do Oscar 2020 Crédito: Divulgação

Entre os atores confirmados para entregar os prêmios estão Keanu Reeves, Penélope Cruz, Diane Keaton, James Corden, Beanie Feldstein, Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran e Kristen Wiig. Pelo segundo ano consecutivo, o Oscar não terá um mestre de cerimônias, mas sim astros se revezando no palco.