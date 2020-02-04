No cinema ou em casa: onde assistir aos filmes antes do Oscar 2020

Filme "1917", de Sam Mendes, é um dos fortes concorrentes ao prêmio de Melhor Filme Crédito: Universal Pictures/Divulgação

O Oscar 2020 acontece no domingo (9) e ainda dá tempo de você assistir à maioria dos indicados. Alguns, como "1917", um dos favoritos à estatueta de Melhor Filme, e "Jojo Rabbit", inteligente sátira ao nazismo proposta por Taika Waititi ("Thor: Ragnarok"), estão em cartaz nos cinemas. Outros, como "Era uma Vez em Hollywood", de Quentin Tarantino, podem ser conferidos em plataformas de VOD (vídeo sob demanda), como a Google Play e o iTunes.

Por sua vez, em serviços de streaming, como a Netflix, podemos assistir a projetos como "O Irlandês", de Martin Scorsese, e "História de Casamento", de Noah Baumbach. Com disposição e organização, dá tempo de "maratonar".

Lembrando que o Oscar 2020 contará com exibição na TV Gazeta, logo após o "Fantástico". Pelo terceiro ano consecutivo, o jornalista Artur Xexéo e a atriz Dira Paes vão comentar os vencedores da maior premiação do cinema mundial. Eles estarão acompanhados por Maria Beltrão, que comanda a apresentação. A tradução simultânea será feita por Anna Vianna.

Na TV paga, quem comanda a exibição será a TNT, com transmissão que começa às 21h, ainda no tradicional tapete vermelho. Os comentários serão de Aline Diniz e Michel Arouca, com entrevistas no tapete vermelho feitas por Carol Ribeiro e Hugo Gloss. Vamos à lista dos filmes e das plataformas em que estão disponíveis:

NOS CINEMAS

Filme "Parasita" é a supresa sul-coreana na lista dos indicados a Melhor Filme Crédito: Pandora Filmes/Divulgação

1917 (10 indicações, incluindo Melhor Filme )

(10 indicações, incluindo ) Parasita (6 indicações, incluindo Melhor Filme )



(6 indicações, incluindo ) Adoráveis Mulheres (6 indicações, incluindo Melhor Filme )



(6 indicações, incluindo ) Jojo Rabbit (6 indicações, incluindo Melhor Filme )



(6 indicações, incluindo ) O Escândalo (3 indicações)

(3 indicações) Frozen 2 (1 indicação)

(1 indicação) Os Miseráveis (1 indicação, em cartaz a partir de quinta, dia 5)

(1 indicação, em cartaz a partir de quinta, dia 5) (Clique aqui para ver os horários)



EM VÍDEO SOB DEMANDA

Brad Pitt, em cena no filme "Era uma Vez em Hollywood" Crédito: Sony/Divulgação

Era uma Vez em Hollywood (10 indicações, incluindo Melhor Filme - disponível no NOW, Looke, Google Play, ITunes e Youtube Filmes)



(10 indicações, incluindo Melhor Filme - disponível no NOW, Looke, Google Play, ITunes e Youtube Filmes) Dor e Glória (2 indicações - disponível em NOW, Looke, Google Play, iTunes e Youtube Filmes)



(2 indicações - disponível em NOW, Looke, Google Play, iTunes e Youtube Filmes) Como Treinar o Seu Dragão 3 (1 indicação - disponível em NOW, Telecine Play, Google Play, iTunes e Youtube Filmes)



(1 indicação - disponível em NOW, Telecine Play, Google Play, iTunes e Youtube Filmes) Toy Story 4 (1 indicação - disponível em NOW, Telecine Play, Google Play. iTunes e Youtube Filmes)



NA NETFLIX

Scarlett Johansson e Adam Driver em "História de Casamento" Crédito: Wilson Webb/Netflix