No cinema ou em casa: onde assistir aos filmes antes do Oscar 2020

O Oscar 2020 acontece no domingo (9) e ainda dá tempo de você assistir à maioria dos indicados. Alguns, como "1917", um dos favoritos à estatueta de Melhor Filme, e "Jojo Rabbit", inteligente sátira ao nazismo proposta por Taika Waititi ("Thor: Ragnarok"), estão em cartaz nos cinemas. Outros, como "Era uma Vez em Hollywood", de Quentin Tarantino, podem ser conferidos em plataformas de VOD (vídeo sob demanda), como a Google Play e o iTunes.
Por sua vez, em serviços de streaming, como a Netflix, podemos assistir a projetos como "O Irlandês", de Martin Scorsese, e "História de Casamento", de Noah Baumbach. Com disposição e organização, dá tempo de "maratonar".
Lembrando que o Oscar 2020 contará com exibição na TV Gazeta, logo após o "Fantástico". Pelo terceiro ano consecutivo, o jornalista Artur Xexéo e a atriz Dira Paes vão comentar os vencedores da maior premiação do cinema mundial. Eles estarão acompanhados por Maria Beltrão, que comanda a apresentação. A tradução simultânea será feita por Anna Vianna.
Na TV paga, quem comanda a exibição será a TNT, com transmissão que começa às 21h, ainda no tradicional tapete vermelho. Os comentários serão de Aline Diniz e Michel Arouca, com entrevistas no tapete vermelho feitas por Carol Ribeiro e Hugo Gloss. Vamos à lista dos filmes e das plataformas em que estão disponíveis:
NOS CINEMAS
- 1917 (10 indicações, incluindo Melhor Filme)
- Parasita (6 indicações, incluindo Melhor Filme)
- Adoráveis Mulheres (6 indicações, incluindo Melhor Filme)
- Jojo Rabbit (6 indicações, incluindo Melhor Filme)
- O Escândalo (3 indicações)
- Frozen 2 (1 indicação)
- Os Miseráveis (1 indicação, em cartaz a partir de quinta, dia 5)
- (Clique aqui para ver os horários)
EM VÍDEO SOB DEMANDA
- Era uma Vez em Hollywood (10 indicações, incluindo Melhor Filme - disponível no NOW, Looke, Google Play, ITunes e Youtube Filmes)
- Dor e Glória (2 indicações - disponível em NOW, Looke, Google Play, iTunes e Youtube Filmes)
- Como Treinar o Seu Dragão 3 (1 indicação - disponível em NOW, Telecine Play, Google Play, iTunes e Youtube Filmes)
- Toy Story 4 (1 indicação - disponível em NOW, Telecine Play, Google Play. iTunes e Youtube Filmes)
NA NETFLIX
- O Irlandês (10 indicações, incluindo Melhor Filme)
- Uma História de Casamento (6 indicações, incluindo Melhor Filme)
- Dois Papas (3 indicações)
- Democracia em Vertigem (1 indicação)
- Perdi Meu Corpo (1 indicação)
- Klaus (1 indicação)
- Indústria Americana (1 indicação)