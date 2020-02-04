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Cinema

No cinema ou em casa: onde assistir aos filmes antes do Oscar 2020

Com disposição, dá tempo de assistir à maioria das obras que concorrem ao prêmio da Academia de Hollywood, que será entregue no próximo domingo (9). Alguns estão em cartaz nos cinemas, enquanto outros podem ser vistos no conforto do sofá

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 20:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 20:01
Filme "1917", de Sam Mendes, é um dos fortes concorrentes ao prêmio de Melhor Filme Crédito: Universal Pictures/Divulgação
O Oscar 2020 acontece no domingo (9) e ainda dá tempo de você assistir à maioria dos indicados. Alguns, como "1917",  um dos favoritos à estatueta de Melhor Filme, e "Jojo Rabbit", inteligente sátira ao nazismo proposta por Taika Waititi ("Thor: Ragnarok"), estão em cartaz nos cinemas. Outros, como "Era uma Vez em Hollywood", de Quentin Tarantino, podem ser conferidos em plataformas de VOD (vídeo sob demanda), como a Google Play e o iTunes.
Por sua vez, em serviços de streaming, como a Netflix, podemos assistir a projetos como "O Irlandês", de Martin Scorsese, e "História de Casamento", de Noah Baumbach. Com disposição e organização, dá tempo de "maratonar".

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Lembrando que o Oscar 2020 contará com exibição na TV Gazeta, logo após o "Fantástico". Pelo terceiro ano consecutivo, o jornalista Artur Xexéo e a atriz Dira Paes vão comentar os vencedores da maior premiação do cinema mundial. Eles estarão acompanhados por Maria Beltrão, que comanda a apresentação. A tradução simultânea será feita por Anna Vianna.
Na TV paga, quem comanda a exibição será a TNT, com transmissão que começa às 21h, ainda no tradicional tapete vermelho. Os comentários serão de Aline Diniz e Michel Arouca, com entrevistas no tapete vermelho feitas por Carol Ribeiro e Hugo Gloss. Vamos à lista dos filmes e das plataformas em que estão disponíveis:

NOS CINEMAS

Filme "Parasita" é a supresa sul-coreana na lista dos indicados a Melhor Filme Crédito: Pandora Filmes/Divulgação
  • 1917 (10 indicações, incluindo Melhor Filme)
  • Parasita (6 indicações, incluindo Melhor Filme)
  • Adoráveis Mulheres (6 indicações, incluindo Melhor Filme)
  • Jojo Rabbit (6 indicações, incluindo Melhor Filme)
  • O Escândalo (3 indicações)
  • Frozen 2 (1 indicação)
  • Os Miseráveis (1 indicação, em cartaz a partir de quinta, dia 5)
  • (Clique aqui para ver os horários)

EM VÍDEO SOB DEMANDA 

Brad Pitt, em cena no filme "Era uma Vez em Hollywood" Crédito: Sony/Divulgação
  • Era uma Vez em Hollywood (10 indicações, incluindo Melhor Filme - disponível no NOW, Looke, Google Play, ITunes e Youtube Filmes)
  • Dor e Glória (2 indicações - disponível em NOW, Looke, Google Play, iTunes e Youtube Filmes)
  • Como Treinar o Seu Dragão 3 (1 indicação - disponível em NOW, Telecine Play, Google Play, iTunes e Youtube Filmes)
  • Toy Story 4 (1 indicação - disponível em NOW, Telecine Play, Google Play. iTunes e Youtube Filmes)

NA NETFLIX

Scarlett Johansson e Adam Driver em "História de Casamento" Crédito: Wilson Webb/Netflix
  • O Irlandês (10 indicações, incluindo Melhor Filme)
  • Uma História de Casamento (6 indicações, incluindo Melhor Filme)
  • Dois Papas (3 indicações) 
  • Democracia em Vertigem (1 indicação)
  • Perdi Meu Corpo (1 indicação)
  • Klaus (1 indicação)
  • Indústria Americana (1 indicação)

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