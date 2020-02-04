E o Oscar vai para... Entre no clima e vote nos seus favoritos

Nove longas-metragens estão concorrendo ao Oscar de Melhor Filme em 2020 Crédito: Oscar 2020/Divulgação

Exageros à parte, o frenesi (e as unhas ruídas, é claro) dos cinéfilos já está quase se comparando ao de Richard Thorndyke, personagem neurótico de Mel Brooks no clássico "Alta Ansiedade" (1977), dirigido pelo próprio ator. Afinal, domingo (9) é dia de Oscar 2020, a maior festa do cinema, que acontece a partir das 22h, em Los Angeles. É impossível não ficar ansioso...

A cobiçada estatueta de Melhor Filme deve ir para o épico de guerra "1917", pirotecnia filmada em um falso plano-sequência e dirigida com requinte estético por Sam Mendes ("Beleza Americana").

O longa-metragem inglês corre na frente por ter vencido os dois prêmios considerados como termômetros da cerimônia promovida pela Academia de Cinema de Hollywood: o do Sindicato dos Diretores de Hollywood (DGA) e o do Sindicato dos Produtores de Hollywood (PGA). A previsão ganha força porque os votantes dos dois sindicatos representam cerca de 60% dos pouco mais de nove mil eleitores do Oscar.