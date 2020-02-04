E o Oscar vai para... Entre no clima e vote nos seus favoritos

Exageros à parte, o frenesi (e as unhas ruídas, é claro) dos cinéfilos já está quase se comparando ao de Richard Thorndyke, personagem neurótico de Mel Brooks no clássico "Alta Ansiedade" (1977), dirigido pelo próprio ator. Afinal, domingo (9) é dia de Oscar 2020, a maior festa do cinema, que acontece a partir das 22h, em Los Angeles. É impossível não ficar ansioso...
A cobiçada estatueta de Melhor Filme deve ir para o épico de guerra "1917", pirotecnia filmada em um falso plano-sequência e dirigida com requinte estético por Sam Mendes ("Beleza Americana").
O longa-metragem inglês corre na frente por ter vencido os dois prêmios considerados como termômetros da cerimônia promovida pela Academia de Cinema de Hollywood: o do Sindicato dos Diretores de Hollywood (DGA) e o do Sindicato dos Produtores de Hollywood (PGA). A previsão ganha força porque os votantes dos dois sindicatos representam cerca de 60% dos pouco mais de nove mil eleitores do Oscar.
Por falar em eleitores, que tal escolher os seus preferidos na corrida pela estatueta em 2020? O "Divirta-se" preparou uma enquete para você apontar os seus queridinhos nas categorias Filme, Diretor, Ator, Atriz, Atriz Coadjuvante e Ator Coadjuvante. O resultado da votação será divulgado no podcast "Cine Fire", na sexta (7), que será especial sobre os bastidores da festa da Academia de Hollywood. Vamos lá: