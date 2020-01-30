Confira os filmes em cartaz no ES de 30 de janeiro a 5 de fevereiro

"Bad Boys para Sempre" estreia no Espírito Santo com sessões em diversos cinemas. Crédito: Reprodução filme "Bad Boys para Sempre"

ESPECIAL

SUPER BOWL LIV 2020

Cinemark Shopping Vitória, sala 4 (dub): 20h (domingo).

PRÉ-ESTREIA

JOJO RABBIT

(Jojo Rabbit, Estados Unidos, 108m) Guerra/Comédia Dramática. Direção: Taika Waititi. Com Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson

Sinopse: Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. Jojo (Roman Griffin Davis) é um jovem nazista de 10 anos, que trata Adolf Hitler (Taika Waititi) como um amigo próximo, em sua imaginação. Seu maior sonho é participar da Juventude Hitlerista, um grupo pró-nazista composto por outras pessoas que concordam com os seus ideais. Um dia, Jojo descobre que sua mãe (Scarlett Johansson) está escondendo uma judia (Thomasin McKenzie) no sótão de casa. Depois de várias tentativas frustradas para expulsá-la, o jovem rebelde começa a desenvolver empatia pela nova hóspede.

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5: 20h55 (sábado e domingo); 21h35 (exceto sábado e domingo).

20h55 (sábado e domingo); 21h35 (exceto sábado e domingo). Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 18h10 (quarta); 18h50 (exceto quarta); 21h10 (exceto quarta).

AVES DE RAPINA

(Birds Of Prey , Estados Unidos, 109m) Aventura/Ação Direção: Cathy Yan. Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell

Sinopse: Arlequina (Margot Robbie), Canário Negro (Jurnee Smollett), Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain e a policial Renée Montoya (Rosie Perez) formam um grupo inusitado de heroínas. Quando um perigoso criminoso começa a causar destruição em Gotham, as cinco mulheres precisam se unir para defender a cidade.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 21h40 (quarta).

21h40 (quarta). CineSercla Shopping Montserrat, sala 4: 20h30 (quarta).

20h30 (quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub): 20h, 22h30 (quarta).

20h, 22h30 (quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dublado): 21h30 (quarta).

21h30 (quarta). Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 20h30 (quarta). Sala 2 (XD): 20h, 22h30 (quarta). Sala 8: 21h (quarta).

20h30 (quarta). 20h, 22h30 (quarta). 21h (quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 21h40 (quarta). Sala 3: 21h (quarta). Sala 5: 20h30 (quarta). Sala 6: 20h, 22h30.

21h40 (quarta). 21h (quarta). 20h30 (quarta). 20h, 22h30. Kinoplex Praia da Costa, sala 3: 20h30 (quarta). Sala 7: 20h (quarta).

20h30 (quarta). 20h (quarta). Cine Araújo, sala 2 (dub): 21h30 (quarta). Sala 5 (dub): 21h (quarta).

ESTREIA

BAD BOYS PARA SEMPRE

(Bad Boys For Life, Estados Unidos, 124m) Ação/Comédia Direção: Adil El Arbi e Bilall Fallah. Com Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Sinopse: Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1: 14h25, 19h15 (quinta a quarta) (dub); 16h50 (quinta a quarta); 21h40 (exceto quarta).

14h25, 19h15 (quinta a quarta) (dub); 16h50 (quinta a quarta); 21h40 (exceto quarta). CineSercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 14h, 16h20, 18h40, 21h (quinta a quarta).

14h, 16h20, 18h40, 21h (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 2 (dub): 13h15, 16h, 18h45, 21h30 (quinta a quarta). Sala 3: 14h15, 17h, 19h45, 22h15 (quinta a quarta).

13h15, 16h, 18h45, 21h30 (quinta a quarta). 14h15, 17h, 19h45, 22h15 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dublado): 16h30, 19h, 21h30 (quinta a terça); 16h30, 19h (quarta).

16h30, 19h, 21h30 (quinta a terça); 16h30, 19h (quarta). Cine Ritz Center: 16h, 18h30 (dub)(quinta a quarta); 21h (quinta a quarta).



16h, 18h30 (dub)(quinta a quarta); 21h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 15h, 17h30, 20h (dub)(quinta a quarta).



15h, 17h30, 20h (dub)(quinta a quarta). Cinemark Shopping Vila Velha, sala 2 (dub) (XD): 11h55, 14h40, 17h20 (quarta), 13h40, 16h20, 19h, 21h40 (quinta a terça). Sala 7(dub): 19h50 (quarta). Sala 8: 18h15 (quarta): 20h30 (exceto segunda e quarta); 20h40 (domingo); 21h (sábado). Sala 8 (dub): 12h30, 15h10, 17h50 (exceto sábado, domingo e quarta); 12h50, 15h35, 18h15 (sábado); 12h40, 15h2018h (doomingo); 12h55, 15h35 (quarta).

11h55, 14h40, 17h20 (quarta), 13h40, 16h20, 19h, 21h40 (quinta a terça). Sala 7(dub): 19h50 (quarta). 18h15 (quarta): 20h30 (exceto segunda e quarta); 20h40 (domingo); 21h (sábado). Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 13h, 15h40, 18h25, 21h10 (quinta a terça); 13h, 15h40, 18h20 (quarta); Sala 6: 14h40, 17h20 (quarta)(DBOX); 17h20, 20h10 (quinta a terça) (DBOX); 11h45 (quarta)(dub); 12h, 14h40 (quinta a terça)(dub). Sala 7: 21h45 (quarta).

13h, 15h40, 18h25, 21h10 (quinta a terça); 13h, 15h40, 18h20 (quarta); 14h40, 17h20 (quarta)(DBOX); 17h20, 20h10 (quinta a terça) (DBOX); 11h45 (quarta)(dub); 12h, 14h40 (quinta a terça)(dub). Sala 7: 21h45 (quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 1 (dub): 13h30, 16h, 18h40, 21h20 (quinta a quarta).

13h30, 16h, 18h40, 21h20 (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 4 (dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30 (exceto segunda, terça e quarta); 16h30, 19h, 21h30 (segunda, terça e quarta). Sala 5 (dub): 21h(quinta a terça).

OS ÓRFÃOS

(The Turning, Estados Unidos, 94m) Direção: Floria Sigismondi. Com Mackenzie Davis, Finn Wolfhard, Brooklynn Prince

Sinopse: Kate (Mackenzie Davis) é uma jovem professora contratada para trabalhar como governanta na mansão de uma família rica. Na casa, localizada em Essex, Londres, vive Flora (Brooklynn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), irmãos órfãos que perderam ambos os pais em um acidente próximo à casa. No entanto, ela logo percebe que no local existem outros moradores, não necessariamente vivos.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 13h15 (dub) (quinta a domingo); 17h20 (dub), 21h30 (quinta a quarta).

13h15 (dub) (quinta a domingo); 17h20 (dub), 21h30 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5 (dub): 18h, 20h30 (quinta a quarta).

18h, 20h30 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4: 14h40, 16h55, 19h10, 21h20 (sábado e domingo); 15h45, 17h55, 20h05, 22h15 (quinta e sexta).

14h40, 16h55, 19h10, 21h20 (sábado e domingo); 15h45, 17h55, 20h05, 22h15 (quinta e sexta). Kinoplex Praia da Costa, sala 6: 13h50 (dub)(quinta a quarta); 18h10 (quinta a quarta).

13h50 (dub)(quinta a quarta); 18h10 (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 2 (dub): 16h (quinta a quarta).

O PARAÍSO DEVE SER AQUI

(It Must Be Heaven, Qatar, Alemanha, Canadá, Turquia e Palestina, 97m) Comédia/ Drama Direção: Elia Suleiman. Com Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty

Sinopse: Elia Suleiman deixa sua terra natal da Palestina e viaja pelo mundo apenas para encontrar, por onde ele passa, os mesmos problemas que encontrava lá. De Paris à Nova York, por onde suas viagens o levam, ele encontra problemas com a polícia, racismo, controle de imigração. Tentando deixar sua nacionalidade para trás, mas sempre sendo lembrado dela, ele questiona o significado de identidade e o lugar que se pode chamar de lar.

Cine Jardins, sala 1: 19h30 (quinta a quarta).

EM CARTAZ

1917

(1917, Reino Unido/Estados Unidos, 119m) Drama/Histórico/Guerra. Direção: Sam Mendes. Com: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong.

Sinopse: Os cabos Schofield (George MacKay) e Blake (Dean-Charles Chapman) são jovens soldados britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Quando eles são encarregados de uma missão aparentemente impossível, os dois precisam atravessar território inimigo, lutando contra o tempo, para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão.

Cine Jardins, sala 1: 17h15, 21h15 (quinta a quarta).

17h15, 21h15 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 17h10 (dub), 19h30, 21h50 (quinta a quarta).

17h10 (dub), 19h30, 21h50 (quinta a quarta). CineSercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 18h30, 20h45 (quinta a quarta).

18h30, 20h45 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 14h30, 17h15 (quarta); 15h25, 18h05, 20h45 (quinta e sexta); 16h35, 19h15, 22h (sábado e domingo).

14h30, 17h15 (quarta); 15h25, 18h05, 20h45 (quinta e sexta); 16h35, 19h15, 22h (sábado e domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 5: 12h30, 15h05, 17h40 (quarta)(DBOX); 13h50, 16h40, 19h20, 22h (quinta a terça). Sala 7: 20h45 (exceto sábado). 21h (sábado).

12h30, 15h05, 17h40 (quarta)(DBOX); 13h50, 16h40, 19h20, 22h (quinta a terça). 20h45 (exceto sábado). 21h (sábado). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 19h, 21h30 (quinta a quarta). Sala 3: 13h10, 15h40 (quarta); 16h10, 13h40 (exceto quarta). Sala 5: 20h30 (exceto domingo e quarta).

19h, 21h30 (quinta a quarta). 13h10, 15h40 (quarta); 16h10, 13h40 (exceto quarta). 20h30 (exceto domingo e quarta). Cine Ritz Unimed: 18h40, 21h (quinta a quarta).



JUMANJI: PRÓXIMA FASE

(Jumanji : The Next Level, Estados Unidos, 164m) Aventura/Comédia. Direção: Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart.

Sinopse:Tentado em revisitar o mundo de Jumanji, Spencer (Alex Wolff) decide consertar o jogo de videogame que permite que os jogadores sejam transportados ao local. Logo o quarteto formado por Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Moose Finbar (Kevin Hart), Shelly Oberon (Jack Black) e Ruby Roundhouse (Karen Gillan) ressurge, agora comandado por outras pessoas: os avôs de Spencer e Fridge (Danny DeVito e Danny Glover) assumem as personas de Bravestone e Finbar, enquanto o próprio Fridge (Ser'Darius Blain) agora está sob a pele de Oberon.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub): 16h35, 19h, 21h25 (quinta a quarta).

16h35, 19h, 21h25 (quinta a quarta). CineSercla Shopping Montserrat, sala 3 (dub): 14h05, 16h25, 18h45, 21h05 (quinta a quarta).

14h05, 16h25, 18h45, 21h05 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 4 (dub): 13h45, 16h30, 19h15, 22h (quinta a quarta).

13h45, 16h30, 19h15, 22h (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 17:50 (3D)(quarta); 19h05, 21h45 (3D)(quinta a terça); 12h30, 15h10 (quarta) 13h45, 16h25 (quinta a terça). Sala 4 (dub): 12h (sábado e domingo); 13h (segunda, terça e quarta).

17:50 (3D)(quarta); 19h05, 21h45 (3D)(quinta a terça); 12h30, 15h10 (quarta) 13h45, 16h25 (quinta a terça). 12h (sábado e domingo); 13h (segunda, terça e quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 2 (3D): 20h30 (quinta a terça); 20h20 (quarta); 17h45 (DUB)(3D)(quinta a terça) 17h30 (DUB)(3D)(quarta); 12h20, 15h (quinta a terça)(dub), 12h, 14h50 (quarta)(dub).

20h30 (quinta a terça); 20h20 (quarta); 17h45 (DUB)(3D)(quinta a terça) 17h30 (DUB)(3D)(quarta); 12h20, 15h (quinta a terça)(dub), 12h, 14h50 (quarta)(dub). Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 20:30 (domingo e quarta). Sala 7 (dub): 13:20, 15:50, 18:30, 21:00 (exceto domingo e quarta); 15h, 17:30 (domingo e quarta).

20:30 (domingo e quarta). 13:20, 15:50, 18:30, 21:00 (exceto domingo e quarta); 15h, 17:30 (domingo e quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dublado): 19h (quinta a quarta).

19h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 15h15, 20h (quinta a quarta)(3D).



15h15, 20h (quinta a quarta)(3D). Cine Ritz Center: 20h20 (dub)(3D).



20h20 (dub)(3D). Cine Araújo, sala 3: 14h, 16h30, 19h, 21h30 (quinta a domingo); 16h30, 19h, 21h30 (segunda, terça e quarta).

O ESCÂNDALO

(Bombshell, Estados Unidos, 109m) Biografia/Drama. Direção: Jay Roach. Com Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie.

Sinopse:Um gigante do telejornalismo e antigo CEO da Fox News, Roger Ailes (John Lithgow) tem seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho.

Cine Jardins, sala 2: 21h15 (quinta a quarta).

21h15 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 22h15 (quinta a terça).

ADORÁVEIS MULHERES

(Little Women , Estados Unidos, 134m) Romance/Drama. Direção: Greta Gerwig. Com Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh.

Sinopse: As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.

Cine Jardins, sala 2: 16h30 (quinta a quarta).

16h30 (quinta a quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 16:20 (quinta a quarta).

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

(Minha mãe é uma peça 3, Brasil, 103m) Comédia. Direção: Susana Garcia. Com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo, Mariana Xavier.

Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vai ter que se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Essa supermãe vai ter que segurar a emoção para lidar com um novo cenário de vida: Marcelina (Mariana Xavier) está grávida e Juliano (Rodrigo Pandolfo) vai casar. Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca! Para completar as confusões, Carlos Alberto (Herson Capri), seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3: 15h10, 19h20 (quinta a quarta).

15h10, 19h20 (quinta a quarta). CineSercla Shopping Montserrat, sala 1: 14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (quinta a quarta)

14h20, 16h30, 18h40, 20h50 (quinta a quarta) Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1: 15h, 17:30 (quinta a quarta); 20h, 22h30 (exceto quarta).

15h, 17:30 (quinta a quarta); 20h, 22h30 (exceto quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dublado): 21h30 (quinta a quarta).

21h30 (quinta a quarta). Cine Ritz Center: 20h (quinta a quarta).



20h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 17h45, 20h30 (quinta a quarta).



17h45, 20h30 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 13h20, 15h50, 18h20, 20h50 (quinta a quarta). Sala 6: 12h05, 14h35, 17h05, 19h35 (quinta a quarta).

13h20, 15h50, 18h20, 20h50 (quinta a quarta). 12h05, 14h35, 17h05, 19h35 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 12h45, 15h15, 18h30 (segunda); 14h05, 16h35, 19h05, 21h40 (exceto segunda); 16h40, 19h10 (quarta); 14h10 (Cine Materna) (quarta).

12h45, 15h15, 18h30 (segunda); 14h05, 16h35, 19h05, 21h40 (exceto segunda); 16h40, 19h10 (quarta); 14h10 (Cine Materna) (quarta). Sala 4: 12h05, 14h35, 17h05, 19h40 (exceto domingo e quarta); 12h05, 14h35, 17h05 (domingo); 12h15, 14h45, 17h25, 19h55 (quarta).

12h05, 14h35, 17h05, 19h40 (exceto domingo e quarta); 12h05, 14h35, 17h05 (domingo); 12h15, 14h45, 17h25, 19h55 (quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 2: 14h (quinta a quarta). Sala 4: 13h, 16h30, 18h50, 21h10 (quinta a quarta).

14h (quinta a quarta). 13h, 16h30, 18h50, 21h10 (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 1: 14h45, 17h, 19h15, 20h30 (quinta a domingo); 17h, 19h15, 21h30 (segunda, terça e quarta).

FROZEN 2

(Frozen II, Estados Unidos, 104m) Animação. Direção: Jennifer Lee, Chris Buck. Com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad.

Sinopse: De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

Cine Jardins, sala 2: 14h40 (quinta a quarta).

14h40 (quinta a quarta). Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub): 14h25 (quinta a quarta).

14h25 (quinta a quarta). CineSercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (quinta a terça); 14h30, 16h30, 18:30 (quarta).

14h30, 16h30, 18h30, 20h30 (quinta a terça); 14h30, 16h30, 18:30 (quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 5 (dub): 13h, 15h30 (quinta a quarta).

13h, 15h30 (quinta a quarta). Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 11h30, 13h50, 16h10, 18h30 (sábado e domingo); 12h, 14h20, 16h40, 19h10 (exceto sábado e domingo).

11h30, 13h50, 16h10, 18h30 (sábado e domingo); 12h, 14h20, 16h40, 19h10 (exceto sábado e domingo). Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 13h30, 15h50, 18h15 (exceto sábado e quarta); 13h45, 16h20, 18h40 (sábado); 14h20, 16h45 (quarta).

13h30, 15h50, 18h15 (exceto sábado e quarta); 13h45, 16h20, 18h40 (sábado); 14h20, 16h45 (quarta). Kinoplex Praia da Costa, sala 5 (dub): 14h, 16h10, 18h20 (quinta a quarta).

14h, 16h10, 18h20 (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed (dub): 16h30 (quinta a quarta); 18h20 (3D)(quinta a quarta).



16h30 (quinta a quarta); 18h20 (3D)(quinta a quarta). Cine Ritz Center: 15h20, 17h40 (dub)(3D)(quinta a quarta).



15h20, 17h40 (dub)(3D)(quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dublado): 15h (quinta a quarta).

15h (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 5 (dub): 14h15, 16h30, 18h45 (quinta a domingo); 16h30, 18h45 (segunda, terça, quarta).

PARASITA

(Gisaengchung, Coréia Do Sul, 2019, 132 min). Suspense. Direção: Joon-ho Bong. Com Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam.

Sinopse: Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Cine Jardins, sala 2: 18h55 (quinta a quarta).

UM ESPIÃO ANIMAL

(Spies In Disguise, Estados Unidos, 2020, 100min). Animação/ Ação. Direção:Nick Bruno, Troy Quane. Com Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones.

Sinopse: Quando um evento inesperado acontece, Lance Sterling (voz de Will Smith), o melhor espião do mundo, precisa unir forças com o inventor Walter (voz de Tom Holland) para salvar o dia.

Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 13h (dub) (quinta a domingo); 15h05 (dub) (quinta a quarta).

13h (dub) (quinta a domingo); 15h05 (dub) (quinta a quarta). CineSercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 14h30, 16h30 (quinta a quarta).

14h30, 16h30 (quinta a quarta). Cinépolis Shopping Moxuara, sala 1 (dub): 2h45 (quinta a quarta).

2h45 (quinta a quarta). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dublado): 17h (quinta a quarta).

17h (quinta a quarta). Cine Ritz Unimed: 16h15 (dub)(quinta a quarta).



16h15 (dub)(quinta a quarta). Cine Ritz Center: 16h, 18h15 (dub)(3D)(quinta a quarta).



16h, 18h15 (dub)(3D)(quinta a quarta). Cinemark Shopping Vila Velha, sala 7 (dub): 11h40, 14h05 (sábado e domingo); 12h55 (exceto sábado, domingo e quarta); 12h10 (quarta).

11h40, 14h05 (sábado e domingo); 12h55 (exceto sábado, domingo e quarta); 12h10 (quarta). Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 13h30, 15h50 (quarta), 14h20, 17h (quinta a terça).

13h30, 15h50 (quarta), 14h20, 17h (quinta a terça). Kinoplex Praia da Costa, sala 6 (dub): 16h (quinta a quarta).

16h (quinta a quarta). Cine Araújo, sala 2 (dub): 16h (quinta a quarta).

A POSSESSÃO DE MARY

(Mary,estados unidos, 2020, 84 min). Terror. Direção: Michael Goi. Com: Gary Oldman, Emily Mortimer, Owen Teague

Sinopse: David (Gary Oldman) é um capitão de colarinho azul que luta para melhorar a vida de sua família. Estranhamente atraído por um navio abandonado que está em leilão, David impulsivamente compra o barco, acreditando que será o bilhete de sua família para a felicidade e a prosperidade. Mas logo depois que eles embarcam em sua jornada inaugural, eventos estranhos e assustadores começam a aterrorizar David e sua família, fazendo com que se voltem um contra o outro e duvidem de sua própria sanidade.