Cine Fire: As previsões e os bastidores do Oscar 2020

Premiação mais esperada pelos cinéfilos, o Oscar acontece no próximo domingo (9), em cerimônia do Dolby Theatre, em Los Angeles. Nesta edição do Cine Fire, a última antes da entrega das estatuetas, o apresentador Gustavo Cheluje e os comentaristas Rafael Braz e Pedro Permuy falam sobre os favoritos na disputa. "1917", de Sam Mendes, vai mesmo levar o troféu de Melhor Filme? Quem vai sair de mãos abanando?
E tem ainda torcida pelo Brasil: "Democracia em Vertigem" está entre os indicados a Melhor Documentário. Neste episódio, Pedro Permuy conta detalhes da festa da Academia de Hollywood, que tem até chocolate com ouro. Na segunda-feira (10), o trio retorna com o balanço dos premiados. Será que vai dar zebra? Dê o play abaixo para ouvir ou clique aqui e escolha a sua plataforma preferida para escutar o podcast.