Cine Fire: As previsões e os bastidores do Oscar 2020

Premiação mais esperada pelos cinéfilos, o Oscar acontece no próximo domingo (9), em cerimônia do Dolby Theatre, em Los Angeles. Nesta edição do Cine Fire, a última antes da entrega das estatuetas, o apresentador Gustavo Cheluje e os comentaristas Rafael Braz e Pedro Permuy falam sobre os favoritos na disputa. "1917", de Sam Mendes, vai mesmo levar o troféu de Melhor Filme? Quem vai sair de mãos abanando?