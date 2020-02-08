Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast

Cine Fire: As previsões e os bastidores do Oscar 2020

Neste episódio, o apresentador Gustavo Cheluje e os comentaristas Rafael Braz e Pedro Permuy falam sobre os favoritos na disputa e contam detalhes sobre a cerimônia, que terá até chocolate de ouro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 22:06
Crédito: A Gazeta
Premiação mais esperada pelos cinéfilos, o Oscar acontece no próximo domingo (9), em cerimônia do Dolby Theatre, em Los Angeles. Nesta edição do Cine Fire, a última antes da entrega das estatuetas, o apresentador Gustavo Cheluje e os comentaristas Rafael Braz e Pedro Permuy falam sobre os favoritos na disputa. "1917", de Sam Mendes, vai mesmo levar o troféu de Melhor Filme? Quem vai sair de mãos abanando? 
E tem ainda torcida pelo Brasil: "Democracia em Vertigem" está entre os indicados a Melhor Documentário. Neste episódio, Pedro Permuy conta detalhes da festa da Academia de Hollywood, que tem até chocolate com ouro. Na segunda-feira (10), o trio retorna com o balanço dos premiados. Será que vai dar zebra?  Dê o play abaixo para ouvir ou clique aqui e escolha a sua plataforma preferida para escutar o podcast.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados