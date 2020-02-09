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Cinema

Oscar 2020: Leitores de A Gazeta apostam na vitória de '1917'

Épico de guerra dirigido por Sam Mendes venceu a enquete promovida pelo jornal. Cineasta também é o favorito para Melhor Diretor, em premiação que acontece na noite deste domingo (9)

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 10:00
De acordo com a crítica especializada, "1917" é o favorito para vencer o Oscar 2020 de Melhor Filme Crédito: Universal/Divulgação
A cerimônia do Oscar 2020 acontece na noite deste domingo (9)  com transmissão ao vivo pela TV Gazeta, logo após o "Fantástico" , mas os eleitores de A Gazeta já escolheram o favorito para sair premiado da maior festa do cinema mundial. 
Em enquete realizada pelo jornal durante a semana, o épico de guerra "1917", dirigido por Sam Mendes (mesmo realizador de "Beleza Americana"), levou a melhor com cerca de 35% dos votos, tendo "Coringa" como seu maior adversário. O filme dirigido por Todd Phillips obteve  a preferência de 33% dos leitores. Foi uma vitória apertadíssima.

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Gravado em um falso plano-sequência, "1917" deve mesmo confirmar o seu favoritismo no Oscar e levar a estatueta de Melhor Filme. O longa-metragem corre na frente por ter vencido os dois prêmios considerados como termômetros da cerimônia promovida pela Academia de Cinema de Hollywood: o do Sindicato dos Diretores de Hollywood (DGA) e o do Sindicato dos Produtores de Hollywood (PGA). Os votantes dos dois sindicatos representam cerca de 60% dos pouco mais de nove mil eleitores do Oscar.

DIREÇÃO

Sam Mendes, de acordo com os leitores de A Gazeta, deve vencer o seu segundo Oscar de Melhor Direção. O primeiro veio em 2000, com "Beleza Americana".  O inglês venceu a enquete do portal com 35% dos votos, tendo Todd Phillips na sua cola, com 22% dos apontamentos. 
Sam Mendes é o favorito a vencer o Oscar de Melhor Direção Crédito: Divulgação
A categoria conta com cineastas conhecidos por sua popularidade e pelo seu talento. Todos os indicados obtiveram uma votação expressiva, mostrando o quanto os eleitores estavam divididos. Quentin Tarantino ("Era uma Vez em Hollywood") e Bong Joon Ho ("Parasita") receberam 15% dos votos, enquanto Martin Scorsese ("O Irlandês") contou com 13%.

ASTROS

Nas categorias de atuação, os leitores de A Gazeta cravaram a sua maior certeza: Joaquin Phoenix, por sua visceral performance em "Coringa", deve levar o Oscar de Melhor Ator. O porto-riquenho recebeu cerca de 82% dos votos. O segundo colocado, Jonathan Pryce ("Dois Papas"), contou com 8%.
A atriz Renée Zellweger vive a artista Judy Garland no filme "Judy" Crédito: Reprodução/Instagram @judygarlandfilm
Mesmo favorita para vencer a estatueta de Melhor Atriz por seu papel em "Judy", Renée Zellweger não venceu a enquete promovida pelo jornal. A ganhadora foi Scarlett Johansson, por "História de um Casamento".  Scarlett recebeu 35% dos votos, contra 33% de Renée.  Uma possível explicação para a derrota é que "Judy" ainda não chegou aos cinemas do Espírito Santo.
Entre os coadjuvantes, os ganhadores foram Brad Pitt (44% dos votos), por "Era uma Vez em Hollywood", e Laura Dern (com 38%), por "História de um Casamento". 
O ator Brad Pitt venceu o Globo de Ouro 2020 Crédito: Alexi Lubomirski/Golden Globes
Joaquin Phoenix, Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern venceram praticamente todas as premiações da temporada, especialmente o troféu do Sindicato dos Atores (SAG), o Globo de Ouro e o Critics' Choice Awards. Uma derrota no Oscar seria uma zebra.

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