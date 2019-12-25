Os melhores filmes para curtir depois da ceia natalina

É Natal! Bruce Willis em ação no filme "Duro de Matar" (1988) Crédito: Fox Filmes/Divulgação

Todo ano é a mesma coisa! Sempre rolam as listas dos melhores filmes natalinos para curtir antes e depois da ceia familiar (as brigas sobre ideologias políticas contrárias é opcional nesta matéria). Quase sempre, a galera é pouco criativa, enumerando títulos como "Meu Papai é Noel" (1994), "Milagre na Rua 34" (1994) e "Simplesmente Amor" (2003) , entre outros clichês hollywoodianos.

Parafraseando Luisa Marilac (você ainda se lembra dela?) , "em 2018, o Divirta-se resolveu fazer uma coisa diferente"... Vamos listar os filmes menos convencionais para assistir no feriado mais legal e fraterno do ano. Topam o desafio?

Mulher em dúvida sobre o que assistir no Natal Crédito: Pixabay/Divulgação

Você é como a mulher da foto? Está confuso com a loucura do repórter (!?) ou mesmo quer assistir a um filme convencional, do tipo com boas ações, gente feliz, mensagens edificantes e flocos de neve? Vamos dar uma dica "café com leite" e indicar o belíssimo e ultranatalino "A Felicidade Não Se Compra" (1946), clássico do mestre Frank Capra.

Cena do filme "A Felicidade Não se Compra" (1946) Crédito: Liberty Films/Divulgação

A trama agrada aos corações apaixonados. Clarence (Henry Travers) é um forte candidato a se tornar anjo. O espírito recebe a missão de ajudar George Bailey (James Stewart), um homem desiludido. Prestes a cometer o suicídio, George é salvo por Clarence, que mostra a ele como a sua vida é importante. O drama conquistou o público, foi indicado a cinco Oscar (incluindo Melhor Filme), mas saiu da festa com as mãos abanando. Como consolação, Frank Capra ganhou o Globo de Ouro de Melhor Diretor.

A fim de curtir um filme mais novo? Vale a pena ver o belíssimo "Klaus" (2019) na Netflix. A animação dos espanhóis Sergio Pablos e Carlos Martínez López (que conta com dublagem de Rodrigo Santoro). O filme está indicado a 8 categorias no Annie Awards, o prêmio mais importante da animação mundial.

A Primeira Tentação de Cristo" (2019), especial de Natal do grupo Porta dos Fundos. É pleonasmo revelar as Na Netflix, também está o filme natalino mais treteiro da história, "" (2019), especial de Natal do grupoÉ pleonasmo revelar as polêmicas que o longa está fazendo junto aos cristãos , especialmente na comunidade evangélica. Veja e tire as suas conclusões (o programa está batendo recorde de audiência no canal streaming).

TIRO, PORRADA E BOMBA!

O que Bruce Willis tem a ver com o Natal (a pergunta que não quer calar desde que você começou a ler o texto)? Tudo... O clássico "Duro de Matar" (1988), de John McTiernan, tem o seu arco narrativo voltado para o dia do nascimento de Jesus. Na trama, um policial (Willis) de Nova York vai visitar a esposa (vivida por Bonnie Bedelia) em Los Angeles e é obrigado a entrar em ação quando terroristas invadem a festa natalina que acontecia na sede de uma empresa onde a mulher trabalha. Sem dúvida, um dos melhores filmes de ação da história de Hollywood. A aventura está disponível no Google Play.

Terrorzão jingle bells? Um dos mais gores é "Natal Negro" (2006). Três universitárias virginais e indefesas vivem em uma república universitária. Por causa de uma nevasca, elas são obrigadas a passar a noite de Natal sozinhas. Lógico que um assassino está à solta e ameaça matar quem encontrar pela frente. O filme é deliciosamente mórbido, mesmo sendo massacrado pela crítica especializada.

Papai Noel assassino, serial killer, sanguinário e bandidão irracional? Tem, também. Em "Natal Sangrento" (2012), de Steven C. Miller, um bom velhinho sádico resolve matar todos os moradores de uma cidadezinha sem dó e nem piedade. Gore dos bons. SPOILER: O assassino, quando criança, viu os pais serem mortos por um homem vestido de Papai Noel. Freud explica.

PAZ E AMOR

Credo! Chega de bizarrice... Queremos filmes natalinos "limpinhos", para ver com a família. Atendendo a pedidos...

"Uma História de Cinderela: Um Desejo de Natal" (2019): Com uma das musas da Netflix, Laura Marano (de "Um Date Perfeito"), o filme é gostosíssimo. Mistura música, cultura pop e romance na medida certa.

"A Princesa e a Plebeia" (2018): Outro filme romântico que brinca com semelhanças físicas e amores frustrados. Destaque para a atuação sempre segura da diva teen Vanessa Hudgens, a eterna Gabriella de "High School Musical".

Que tal uma série bem bacana que estreou na Netflix recentemente? Em "Namorado de Natal" (a primeira temporada conta com seis episódios disponíveis), uma solteirona na casa dos 30 anos, perfeita balzaquiana (Ida Elise Broch), já está bolada com os comentários de que ela precisa se casar. Em um desafio, a moça tem quatro dias para arrumar um namorado e levá-lo para casa na ceia natalina.

"O Estranho Mundo de Jack" (1993). Obra-prima de Henry Selick (produzido por Tim Burton) conta a história de um ser das trevas que vive na Cidade do Halloween e deseja criar um clima natalino no macabro lugar.

Cena do filme "O Estranho Mundo de Jack", produzido por Tim Burton Crédito: Disney/Divulgação