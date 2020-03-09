Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'O próximo 007 será o meu último', confirma o ator Daniel Craig

Lançamento do filme '007 - Sem Tempo para Morrer' deve ficar para novembro, por causa do coronavírus

Publicado em 09 de Março de 2020 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 17:28
Daniel Craig no filme "007 - Sem Tempo de Morrer" Crédito: Divulgação
Daniel Craig confirmou que seu próximo filme de James Bond será o último, negando boatos de que ele 'não estava pronto' para deixar a franquia.
Após uma espera de cinco anos, o ator retorna como o lendário agente secreto de 007 - No Time To Die, seu quinto filme consecutivo de Bond, em novembro. A estreia foi adiada para evitar a disseminação de coronavírus.
O ator passou a rejeitar boatos de que estava disposto a ultrapassar a marca de Sean Connery, que interpretou Bond em seis filmes da franquia, como disse Craig no programa Saturday Night Live. "Este filme de James Bond será o meu último. Mas vai ser um dos melhores. Porque recebemos a atriz Phoebe Waller-Bridge, da série Fleabag, para ajudar com parte dos diálogos."
A confirmação de Craig ocorre em meio a alegações de que ele disse à sua equipe de relações públicas que não comercializasse o filme como sua última participação em 007, apesar de anteriormente alegar que havia encerrado sua participação.

Veja Também

Harry Styles sonha virar James Bond depois que Daniel Craig deixar papel

Daniel Craig se machuca em set e filmagens de James Bond são adiadas

Uma fonte disse ao The Sun: "Não acho que Daniel tenha terminado com James Bond, apesar de suas alegações anteriores. Ele estava nessa mesma posição quatro anos atrás, depois que Spectre saiu, onde disse publicamente e em voz alta que havia terminado e que, com o passar do tempo, ele simplesmente não tinha."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados