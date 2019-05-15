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CINEMA

Daniel Craig se machuca em set e filmagens de James Bond são adiadas

Ator machucou tornozelo enquanto gravava cenas de ação

Publicado em 

15 mai 2019 às 17:59

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 17:59

Daniel Craig como James Bond Crédito: Divulgação/Metro-Goldwyn-Mayer Pictures/Columbia Pictures/EON Productions
Confirmado no papel do espião mais famoso do mundo pela quinta vez consecutiva, o ator Daniel Craig, 51, estará mais uma vez na pele de James Bond no 25º filme da franquia mundial.
Entretanto, as coisas nas gravações do novo filme não andam muito boas. De acordo com o jornal britânico The Sun, Craig sofreu um acidente enquanto filmava cenas na Jamaica.
Tudo indica que o ator machucou o tornozelo nas filmagens enquanto corria em uma cena de ação. Depois da queda, ele foi levado para os Estados Unidos para fazer exames iniciais.
Segundo fontes da publicação, o ator sentiu muita dor depois da queda e ficou bastante insatisfeito com a situação, chegando até a jogar seu terno no chão.
"Ele estava com muita dor e reclamando sobre o tornozelo. E, como esperado, estava muito bravo com o acontecido. Ele jogou o terno no chão de tanta frustração".
Depois do ocorrido, produtores da sequência de James Bond anunciaram que as filmagens programadas para esse final de semana em Londres foram canceladas, para que Daniel se recupere do ocorrido.
Daniel Craig interpretará James Bond pela quinta vez. Sua estreia foi em Cassino Royale, seguido de Quantum of Solace, Operação Skyall e 007 Contra Spectre.

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