'Nomadland' e 'Meu Pai' estão entre os indicados ao Bafta; confira a lista

A Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão anunciou nesta terça-feira (9) os filmes indicados ao British Academy Film Awards, conhecido como Bafta, a maior premiação do setor no Reino Unido e também um dos grandes termômetros do Oscar.
Na semana passada, a organização por trás do Bafta já havia anunciado os indicados ao prêmio EE Rising Star, destinado a novos talentos do meio cinematográfico e definido por voto popular. Os atores escolhidos foram Bukky Bakray, Conrad Khan, Morfydd Clark, Sope Dirisu e Kingsley Ben-Adir, do filme "Uma Noite em Miami".
Em sua 74ª edição, a cerimônia está marcada para acontecer no dia 11 de abril, duas semanas antes do Oscar, e deve ser uma mistura de evento virtual e presencial --tradicionalmente, o Royal Albert Hall, em Londres, serve como sede da festa.
Confira abaixo a lista com os principais indicados ao 74º Bafta.
- MELHOR FILME
- "Meu Pai"
- "Nomadland"
- "Bela Vingança"
- "Os 7 de Chicago"
- "The Mauritanian"
- MELHOR FILME BRITÂNICO
- "Calm with Horses"
- "A Escavação"
- "Meu Pai"
- "Mogul Mowgli"
- "Bela Vingança"
- "Saint Maud"
- "His House"
- "Limbo"
- "The Mauritanian"
- "Rocks"
- MELHOR DIRETOR
- Thomas Vinterberg, "Druk - Mais uma Rodada"
- Lee Isaac Chung, "Minari"
- Chloe Zhao, "Nomadland"
- Shannon Murphy, "Babyteeth"
- Jasmila Zbanic, "Quo Vadis, Aida?"
- Sarah Gavron, "Rocks"
- MELHOR ATRIZ
- Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"
- Frances McDormand, "Nomadland"
- Bukky Bakray, "Rocks"
- Radha Blank, "The Forty-Year-Old Version"
- Wuhmi Mosaku, "O que Ficou para Trás"
- Alfre Woodard, "Clemency"
- MELHOR ATOR
- Riz Ahmed, "O Som do Silêncio"
- Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues"
- Anthony Hopkins, "Meu Pai"
- Tahar Rahim, "The Mauritanian"
- Adarsh Gourav, "O Tigre Branco"
- Mads Mikkelsen, "Druk - Mais uma Rodada"
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Maria Bakalova, "Borat: Fita de Cinema Seguinte"
- Youn Yuh-jung, "Minari"
- Niamh Algar, "Calm with Horses"
- Kosar Ali, "Rocks"
- Ashley Madekwe, "County Lines"
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"
- Barry Keoghan, "Calm with Houses"
- Alan Kim, "Minari"
- Leslie Odom Jr., "Uma Noite em Miami"
- Clarke Peters, "Destacamento Blood"
- Paul Raci, "O Som do Silêncio"