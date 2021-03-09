Cinema

'Nomadland' e 'Meu Pai' estão entre os indicados ao Bafta; confira a lista

Filme brasileiro era apontado por especialistas como provável competidor pelo prêmio de filme em língua estrangeira

Publicado em 09 de Março de 2021 às 15:17

Agência FolhaPress

Frances McDormand em cena de 'Nomadland', de Chloé Zhao Crédito: Cor Cordium Productions
A Academia Britânica de Artes de Cinema e Televisão anunciou nesta terça-feira (9) os filmes indicados ao British Academy Film Awards, conhecido como Bafta, a maior premiação do setor no Reino Unido e também um dos grandes termômetros do Oscar.
Na semana passada, a organização por trás do Bafta já havia anunciado os indicados ao prêmio EE Rising Star, destinado a novos talentos do meio cinematográfico e definido por voto popular. Os atores escolhidos foram Bukky Bakray, Conrad Khan, Morfydd Clark, Sope Dirisu e Kingsley Ben-Adir, do filme "Uma Noite em Miami".
Em sua 74ª edição, a cerimônia está marcada para acontecer no dia 11 de abril, duas semanas antes do Oscar, e deve ser uma mistura de evento virtual e presencial --tradicionalmente, o Royal Albert Hall, em Londres, serve como sede da festa.

Confira abaixo a lista com os principais indicados ao 74º Bafta.
  • MELHOR FILME
  • "Meu Pai"
  • "Nomadland"
  • "Bela Vingança"
  • "Os 7 de Chicago"
  • "The Mauritanian"

  • MELHOR FILME BRITÂNICO
  • "Calm with Horses"
  • "A Escavação"
  • "Meu Pai"
  • "Mogul Mowgli"
  • "Bela Vingança"
  • "Saint Maud"
  • "His House"
  • "Limbo"
  • "The Mauritanian"
  • "Rocks"

  • MELHOR DIRETOR
  • Thomas Vinterberg, "Druk - Mais uma Rodada"
  • Lee Isaac Chung, "Minari"
  • Chloe Zhao, "Nomadland"
  • Shannon Murphy, "Babyteeth"
  • Jasmila Zbanic, "Quo Vadis, Aida?"
  • Sarah Gavron, "Rocks"

  • MELHOR ATRIZ
  • Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"
  • Frances McDormand, "Nomadland"
  • Bukky Bakray, "Rocks"
  • Radha Blank, "The Forty-Year-Old Version"
  • Wuhmi Mosaku, "O que Ficou para Trás"
  • Alfre Woodard, "Clemency"

  • MELHOR ATOR
  • Riz Ahmed, "O Som do Silêncio"
  • Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues"
  • Anthony Hopkins, "Meu Pai"
  • Tahar Rahim, "The Mauritanian"
  • Adarsh Gourav, "O Tigre Branco"
  • Mads Mikkelsen, "Druk - Mais uma Rodada"
  • MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
  • Maria Bakalova, "Borat: Fita de Cinema Seguinte"
  • Youn Yuh-jung, "Minari"
  • Niamh Algar, "Calm with Horses"
  • Kosar Ali, "Rocks"
  • Ashley Madekwe, "County Lines"

  • MELHOR ATOR COADJUVANTE
  • Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"
  • Barry Keoghan, "Calm with Houses"
  • Alan Kim, "Minari"
  • Leslie Odom Jr., "Uma Noite em Miami"
  • Clarke Peters, "Destacamento Blood"
  • Paul Raci, "O Som do Silêncio"

