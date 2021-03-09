Cinema

Sindicato dos Produtores dos EUA divulga lista de indicados à premiação

A cerimônia de entrega dos prêmios está programada para o dia 24 de março

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 mar 2021 às 14:14
Cena do filme
Cena do filme "Nomadland", de Chloé Zhao está entre os indicados ao prêmio Crédito: 20th Century Studios/Divulgação
O Sindicato dos Produtores dos EUA divulgou a lista de indicados à sua premiação - que também serve como parâmetro para o Oscar, especialmente na escolha do melhor filme. Entre os indicados estão "Borat: Fita de Cinema Seguinte", "Minari - Em Busca da Felicidade", "Nomadland" e "Os 7 de Chicago". A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 24 de março. Já a lista com os indicados para o Oscar 2021 será anunciada no dia 15.

INDICADOS NAS PRINCIPAIS CATEGORIAS

  • MELHOR PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA:
  • Borat: Fita de Cinema Seguinte
  • Judas e o Messias Negro
  • A Voz Suprema do Blues
  • Mank
  • Minari - Em Busca da Felicidade
  • Nomadland
  • Uma noite em Miami
  • Bela Vingança
  • O Som do Silêncio
  • Os 7 de Chicago
  • MELHOR PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE ANIMAÇÃO:
  • Os Croods 2: Uma Nova Era
  • Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica
  • A Caminho da Lua
  • Soul
  • Wolfwalkers
  • MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE DRAMA EM EPISÓDIOS:
  • Better Call Saul
  • Bridgerton
  • The Crown
  • The Mandalorian
  • Ozark
  • MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE COMÉDIA EM EPISÓDIOS:
  • Segura a Onda
  • The Flight Attendant
  • Schitt's Creek
  • Ted Lasso
  • O que Fazemos nas Sombras
  • MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE MINISSÉRIE:
  • I May Destroy You
  • Normal People
  • O Gambito da Rainha
  • The Undoing
  • Nada Ortodoxa

