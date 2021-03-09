Sindicato dos Produtores dos EUA divulga lista de indicados à premiação

O Sindicato dos Produtores dos EUA divulgou a lista de indicados à sua premiação - que também serve como parâmetro para o Oscar, especialmente na escolha do melhor filme. Entre os indicados estão "Borat: Fita de Cinema Seguinte", "Minari - Em Busca da Felicidade", "Nomadland" e "Os 7 de Chicago". A cerimônia de entrega dos prêmios será no dia 24 de março. Já a lista com os indicados para o Oscar 2021 será anunciada no dia 15.
INDICADOS NAS PRINCIPAIS CATEGORIAS
- MELHOR PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA:
- Borat: Fita de Cinema Seguinte
- Judas e o Messias Negro
- A Voz Suprema do Blues
- Mank
- Minari - Em Busca da Felicidade
- Nomadland
- Uma noite em Miami
- Bela Vingança
- O Som do Silêncio
- Os 7 de Chicago
- MELHOR PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA DE ANIMAÇÃO:
- Os Croods 2: Uma Nova Era
- Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica
- A Caminho da Lua
- Soul
- Wolfwalkers
- MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE DRAMA EM EPISÓDIOS:
- Better Call Saul
- Bridgerton
- The Crown
- The Mandalorian
- Ozark
- MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE COMÉDIA EM EPISÓDIOS:
- Segura a Onda
- The Flight Attendant
- Schitt's Creek
- Ted Lasso
- O que Fazemos nas Sombras
- MELHOR PRODUÇÃO TELEVISIVA DE MINISSÉRIE:
- I May Destroy You
- Normal People
- O Gambito da Rainha
- The Undoing
- Nada Ortodoxa