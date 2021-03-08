Cinema

Critics' Choice 2021: 'Nomadland' vence como melhor filme; veja lista dos premiados

'A Voz Suprema do Blues' conquistou três categorias, sendo um deles, o de melhor ator para Chadwick Boseman

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:08

Agência Estado

Frances McDormand em cena de 'Nomadland', de Chloé Zhao
Frances McDormand em cena de 'Nomadland', de Chloé Zhao Crédito: Cor Cordium Productions
Termômetro para o Oscar, a edição 2021 do Critics' Choice Awards foi realizado no domingo, 7, totalmente online e premiando os melhores no cinema e na televisão. A apresentação ficou por conta, novamente, do comediante Taye Diggs, que surgiu de forma virtual, ressaltando o momento que vivemos em meio à pandemia do coronavírus.
E o grande vencedor da noite foi Nomadland, de Chloé Zhao, que ganhou como Melhor Filme e Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Cinematografia. O longa-metragem A Voz Suprema do Blues conquistou três categorias, sendo um deles, o de melhor ator para Chadwick Boseman.
Nas premiações para TV, o destaque forma duas produções da Netflix: The Crown conquistou os prêmios de Melhor Série Dramática e O Gambito da Rainha, Melhor Minissérie. As duas produções acumularam ao todo quatro prêmios.
Eleito e Melhor Filme em Língua Estrangeira, Minari - Em Busca da Felicidade é uma produção americana, mas tem boa parte dos diálogos em coreano. No elenco está o pequeno Alan Kim, de 8 anos, que emocionou a todos ao ser premiado como Melhor Jovem Ator por sua atuação no filme. Chorando, o garoto agradeceu pela premiação inesperada.
Uma das apostas do momento, a atriz Zendaya, que é protagonista do filme Malcolm & Marie e da série Euphoria, recebeu um prêmio especial em consideração ao seu futuro promissor.

CONFIRA OS VENCEDORES

  • Melhor Filme: Nomadland (Searchlight Pictures)

  • Direção: Chloé Zhao, Nomadland (Searchlight Pictures)

  • Melhor Ator: Chadwick Boseman, A Voz Suprema do Blues (Netflix)

  • Melhor Atriz: Carey Mulligan, Promising Young Woman (Focus Features)

  • Ator ou Atriz Jovem: Alan S. Kim, Minari (A24)

  • Ator em Série de Drama: Josh O’Connor, The Crown (Netflix)

  • Atriz em Série de Drama: Emma Corrin – The Crown (Netflix)

  • Atriz em Minissérie: Anya Taylor-Joy – O Gambito da Rainha (Netflix)

  • Ator em Minissérie: John Boyega – Small Axe (Amazon Prime Video)
  • Ator Coadjuvante: Daniel Kaluuya, Judas e o Messias Negro (Warner Bros)

  • Atriz Coadjuvante: Maria Bakalova, Borat: fita de cinema seguinte (Amazon Studios)

  • Atriz Coadjuvante em Série de Drama: Gillian Anderson, The Crown (Netflix)

  • Ator Coadjuvante em Série de Drama: Michael K. Williams, Lovecraft Country (HBO)

  • Ator Coadjuvante em Minsissérie: Donald Sutherland, The Undoing (HBO)

  • Atriz Coadjuvante em Minsissérie: Uzo Aduba, Mrs. America (FX)

  • Ator em Série de Comédia: Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV Plus)

  • Atriz em Série de Comédia: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek (Pop TV) 

  • Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Daniel Levy, Schitt’s Creek (Pop TV)
  • Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV Plus)

  • Filme de Comédia: Palm Springs (Hulu/Neon)

  • Especial de Comédia: Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix) & Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix)

  • Elenco: Os 7 de Chicago (Netflix)

  • Série de Comédia: Ted Lasso (Apple TV Plus)

  • Série de Drama: The Crown (Netflix)

  • Talk Show: Late Night with Seth Meyers (NBC)

  • Minissérie: O Gambito da Rainha (Netflix)

  • Prêmio #SeeHer: Zendaya
  • Filme para TV: Hamilton (Disney Plus)

  • Série em Fomato Curto: Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler (AMC)

  • Música: One Night in Miami (Amazon Studios) – Speak Now

  • Cinematografia: Nomadland (Searchlight Pictures) – Joshua James Richards

  • Edição: Sound of Metal (Amazon Studios) – Mikkel E.G. Nielsen & Os 7 de Chicago (Netflix) – Alan Baumgarten 

  • Efeitos Visuais: Tenet (Warner Bros)

  • Cabelos e Maquiagem: A Voz Suprema do Blues (Netflix)

  • Figurino: A Voz Suprema do Blues (Netflix) – Ann Roth

  • Design de Produção: Mank (Netflix) – Donald Graham Burt (production designer), Jan Pascale (set designer)

  • Roteiro Original: Promising Young Woman (Focus Features)

  • Roteiro Adaptado: Nomadland (Searchlight Pictures)

  • Melhor Filme em Lingua Estrangeira: Minari (A24)

  • Trilha Sonora: Soul (Pixar) – Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

