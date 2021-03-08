Critics' Choice 2021: 'Nomadland' vence como melhor filme; veja lista dos premiados

Termômetro para o Oscar, a edição 2021 do Critics' Choice Awards foi realizado no domingo, 7, totalmente online e premiando os melhores no cinema e na televisão. A apresentação ficou por conta, novamente, do comediante Taye Diggs, que surgiu de forma virtual, ressaltando o momento que vivemos em meio à pandemia do coronavírus.
E o grande vencedor da noite foi Nomadland, de Chloé Zhao, que ganhou como Melhor Filme e Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Cinematografia. O longa-metragem A Voz Suprema do Blues conquistou três categorias, sendo um deles, o de melhor ator para Chadwick Boseman.
Nas premiações para TV, o destaque forma duas produções da Netflix: The Crown conquistou os prêmios de Melhor Série Dramática e O Gambito da Rainha, Melhor Minissérie. As duas produções acumularam ao todo quatro prêmios.
Eleito e Melhor Filme em Língua Estrangeira, Minari - Em Busca da Felicidade é uma produção americana, mas tem boa parte dos diálogos em coreano. No elenco está o pequeno Alan Kim, de 8 anos, que emocionou a todos ao ser premiado como Melhor Jovem Ator por sua atuação no filme. Chorando, o garoto agradeceu pela premiação inesperada.
Uma das apostas do momento, a atriz Zendaya, que é protagonista do filme Malcolm & Marie e da série Euphoria, recebeu um prêmio especial em consideração ao seu futuro promissor.
CONFIRA OS VENCEDORES
- Melhor Filme: Nomadland (Searchlight Pictures)
- Direção: Chloé Zhao, Nomadland (Searchlight Pictures)
- Melhor Ator: Chadwick Boseman, A Voz Suprema do Blues (Netflix)
- Melhor Atriz: Carey Mulligan, Promising Young Woman (Focus Features)
- Ator ou Atriz Jovem: Alan S. Kim, Minari (A24)
- Ator em Série de Drama: Josh O’Connor, The Crown (Netflix)
- Atriz em Série de Drama: Emma Corrin – The Crown (Netflix)
- Atriz em Minissérie: Anya Taylor-Joy – O Gambito da Rainha (Netflix)
- Ator em Minissérie: John Boyega – Small Axe (Amazon Prime Video)
- Ator Coadjuvante: Daniel Kaluuya, Judas e o Messias Negro (Warner Bros)
- Atriz Coadjuvante: Maria Bakalova, Borat: fita de cinema seguinte (Amazon Studios)
- Atriz Coadjuvante em Série de Drama: Gillian Anderson, The Crown (Netflix)
- Ator Coadjuvante em Série de Drama: Michael K. Williams, Lovecraft Country (HBO)
- Ator Coadjuvante em Minsissérie: Donald Sutherland, The Undoing (HBO)
- Atriz Coadjuvante em Minsissérie: Uzo Aduba, Mrs. America (FX)
- Ator em Série de Comédia: Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV Plus)
- Atriz em Série de Comédia: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek (Pop TV)
- Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Daniel Levy, Schitt’s Creek (Pop TV)
- Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV Plus)
- Filme de Comédia: Palm Springs (Hulu/Neon)
- Especial de Comédia: Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix) & Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix)
- Elenco: Os 7 de Chicago (Netflix)
- Série de Comédia: Ted Lasso (Apple TV Plus)
- Série de Drama: The Crown (Netflix)
- Talk Show: Late Night with Seth Meyers (NBC)
- Minissérie: O Gambito da Rainha (Netflix)
- Prêmio #SeeHer: Zendaya
- Filme para TV: Hamilton (Disney Plus)
- Série em Fomato Curto: Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler (AMC)
- Música: One Night in Miami (Amazon Studios) – Speak Now
- Cinematografia: Nomadland (Searchlight Pictures) – Joshua James Richards
- Edição: Sound of Metal (Amazon Studios) – Mikkel E.G. Nielsen & Os 7 de Chicago (Netflix) – Alan Baumgarten
- Efeitos Visuais: Tenet (Warner Bros)
- Cabelos e Maquiagem: A Voz Suprema do Blues (Netflix)
- Figurino: A Voz Suprema do Blues (Netflix) – Ann Roth
- Design de Produção: Mank (Netflix) – Donald Graham Burt (production designer), Jan Pascale (set designer)
- Roteiro Original: Promising Young Woman (Focus Features)
- Roteiro Adaptado: Nomadland (Searchlight Pictures)
- Melhor Filme em Lingua Estrangeira: Minari (A24)
- Trilha Sonora: Soul (Pixar) – Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross