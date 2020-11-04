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Cinema

Noah Centineo diz o que esperar da nova sequência de 'Para Todos os Garotos que Já Amei'

Ator interpreta o Peter Kavinsky nos filmes da franquia da Netflix
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 16:01

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 16:01

Lana Condor e Noah Centineo em cena do filme 'Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você'
Lana Condor e Noah Centineo em cena do filme 'Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você' Crédito: Bettina Strauss/Netflix/Divulgação
Noah Centineo, 24, levou os fãs ao delírio durante participação no Tudum Ao Vivo, festival da Netflix sobre as atrações que fazem sucesso na plataforma de streaming. O ator, que fez sucesso nos filmes "Para Todos os Garotos Que Já Amei" (2018) e "Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você" (2020), falou sobre a nova continuação da saga, ainda sem data de lançamento anunciada.
O intérprete de Peter Kavinsky, par romântico da protagonista Lara Jean (Lana Condor), que esteve na versão presencial do evento no começo do ano, desta vez participou de uma brincadeira virtual chamada Chat Rolê. Fãs que haviam previamento se cadastrado eram sorteados para ter 30 segundos para falar com o ídolo.
O ator americano abriu falando em português. "Oi, tudo bem?", disse. Ele também contou suas impressões sobre os fãs brasileiros. "Vocês são tão amáveis e enérgicos", elogiou. "Nunca fui a uma festa como o último Tudum, com todo mundo dançando. Vocês são incríveis!"
Respondendo a um fã, ele disse que consegue ver muitos paralelos entre ele e seu personagem, principalmente porque ambos amadureceram juntos. "Foi interessante ver o Peter crescendo, sinto que eu estava crescendo também", avaliou.
Sobre o próximo filme, ele disse que quem gosta da saga pode esperar "mais corações partidos". "Vai ser um desafio para Peter e Lara Jean", então podem esperar muito drama", adiantou. Centineo ainda contou que a cena que mais gostou do roteiro é uma em que o casal terá que tomar uma decisão final sobre a relação. "Para mim é muito representativa de uma relação saudável e por isso é uma das minhas preferidas", afirmou.

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