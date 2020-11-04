Noah Centineo diz o que esperar da nova sequência de 'Para Todos os Garotos que Já Amei'

Lana Condor e Noah Centineo em cena do filme 'Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você' Crédito: Bettina Strauss/Netflix/Divulgação

Noah Centineo, 24, levou os fãs ao delírio durante participação no Tudum Ao Vivo, festival da Netflix sobre as atrações que fazem sucesso na plataforma de streaming. O ator, que fez sucesso nos filmes "Para Todos os Garotos Que Já Amei" (2018) e "Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você" (2020), falou sobre a nova continuação da saga, ainda sem data de lançamento anunciada.

O intérprete de Peter Kavinsky, par romântico da protagonista Lara Jean (Lana Condor), que esteve na versão presencial do evento no começo do ano, desta vez participou de uma brincadeira virtual chamada Chat Rolê. Fãs que haviam previamento se cadastrado eram sorteados para ter 30 segundos para falar com o ídolo.

O ator americano abriu falando em português. "Oi, tudo bem?", disse. Ele também contou suas impressões sobre os fãs brasileiros. "Vocês são tão amáveis e enérgicos", elogiou. "Nunca fui a uma festa como o último Tudum, com todo mundo dançando. Vocês são incríveis!"

Respondendo a um fã, ele disse que consegue ver muitos paralelos entre ele e seu personagem, principalmente porque ambos amadureceram juntos. "Foi interessante ver o Peter crescendo, sinto que eu estava crescendo também", avaliou.