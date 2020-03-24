Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

'Mulher-Maravilha 1984' é adiado para agosto por causa do coronavírus

A sequência do filme solo de 2017 protagonizado pela heroína da DC Comics, foi adiada nos Estados Unidos para 14 de agosto, por causa da pandemia

Publicado em 24 de Março de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 17:45
Cena do filme
Cena do filme "Mulher Maravilha 1984" Crédito: Warner Bros/Divulgação
A estreia de "Mulher-Maravilha 1984", sequência do filme solo de 2017 protagonizado pela heroína da DC Comics, foi adiada nos Estados Unidos para 14 de agosto, por causa da pandemia de coronavírus.
A data anterior de lançamento era 5 de junho. No Brasil, a estreia seria no dia anterior, 4, e ainda não há informações sobre a nova data após o adiamento.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
filme segue uma tendência de diversos outros, como "Mulan", "007 - Sem Tempo para Morrer", "Um Lugar Silencioso - Parte II" e "Velozes e Furiosos 9", todos adiados por causa dos esforços de contenção de vários países ao redor do mundo em conter aglomerações em eventos públicos e privados.
O filme estrelado por Gal Gadot era uma das principais apostas da Warner Bros. para 2020, e seu adiamento é um sinal de que estúdios temem que os cinemas ainda estejam desabitados em junho, no auge do verão americano, para quando são programadas estreias de peso.
Em São Paulo, por orientação do governador João Doria (PSDB), os cinemas fecharam as portas a partir de terça passada (17), assim como diversos outros equipamentos culturais. Exibidores brasileiros estão preocupados em como sobreviver no período de falta de público.
Na semana passada, o Brasil teve o primeiro final de semana de sua história sem estreias no circuito exibidor de cinema.
Enquanto isso, a China, um dos principais mercados internacionais e primeiro foco do coronavírus, voltou a abrir aos poucos seus cinemas nesta semana, ainda com programação voltada principalmente a filmes mais antigos.

Veja Também

Coronavírus: "Pensam em adiar evento de maio", diz capixaba em Milão

Coronavírus: museus do Brasil e do mundo oferecem visitas virtuais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

PM fica ferido após capotar carro em Alegre
Policial militar fica ferido após capotar carro em Alegre
Oscar Schmidt, ex jogador de basquete: tumor diagnosticado em 2011
Morre Oscar Schmidt, o "Mão Santa" do basquete brasileiro, aos 68 anos
Imagem de destaque
Chá de melissa: veja 8 benefícios para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados