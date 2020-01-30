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Cinema

'Máquina Mortífera 5' está confirmado com Mel Gibson e Danny Glover

Produtor da sequência falou sobre a produção e revelou que o roteiro do longa está sendo produzido

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 22:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 22:32
Cena de 'Máquina Mortífera 4', com Mel Gibson e Danny Glover Crédito: Cromo / Divulgação
O filme Máquina Mortífera 5 está em desenvolvimento e deve contar com o elenco original, incluindo Mel Gibson e Danny Glover. A revelação foi feita por Dan Lin, produtor responsável pelo longa.
Lin, que também é produtor do filme Dois Papas, falou sobre a sequência em entrevista para o The Hollywood Reporter, revelando que tenta tirar o filme do papel há anos. Ele também comentou que Dick Donner, diretor de todos os longas da franquia, também irá dirigir a nova produção.
"É uma história muito pessoal para ele [Donner] e para o elenco, então eu realmente quero fazer [o filme]", comentou Lin, "Mel e Danny estão prontos para começar, então estamos dependendo do roteiro". Jez Butterworth será o roteirista de Máquina Mortífera 5 será e ele já está trabalhando no projeto.

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O primeiro Máquina Mortífera foi lançado em 1987 e rendeu mais três filmes, com o último sendo lançado em 1998. A história gira em torno de uma dupla de policiais, um agressivo e frio e outro pacato e cuidadoso.
Em 2016, foi lançado um remake da franquia em forma de série, protagonizada por Damon Wayans, mas ela foi cancelada após três temporadas.

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