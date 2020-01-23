'Minha Mãe é Uma Peça 3' arrecada R$ 144 milhões nas bilheterias

Alexandra Richter com Paulo Gustavo e Patrícia Travassos em 'Minha Mãe é uma Peça 3" Crédito: Instagram/alexandrarichteroficial

O filme "Minha Mãe é Uma Peça 3" se tornou a maior bilheteria do cinema brasileiro, arrecadando R$ 144 milhões. A produção, que estreou em dezembro, já foi vista por mais de 9 milhões de pessoas, segundo a plataforma de dados Rentrak COMSCORE.

O recorde diz respeito à arrecadação nominal, sem levar em conta a inflação de valores arrecadados nas bilheterias por outros grandes sucessos do cinema nacional. Produções como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976), "Os Dez Mandamentos" (2016) e "Tropa de Elite 2" (2010) foram vistos por mais de 11 milhões de pessoas.