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Cinema

'Minha Mãe é Uma Peça 3' arrecada R$ 144 milhões nas bilheterias

Anunciado como recorde, soma não leva em conta a inflação baseada nos valores obtidos por outros grandes sucessos do cinema nacional

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 21:22
Alexandra Richter com Paulo Gustavo e Patrícia Travassos em 'Minha Mãe é uma Peça 3" Crédito: Instagram/alexandrarichteroficial
O filme "Minha Mãe é Uma Peça 3" se tornou a maior bilheteria do cinema brasileiro, arrecadando R$ 144 milhões. A produção, que estreou em dezembro, já foi vista por mais de 9 milhões de pessoas, segundo a plataforma de dados Rentrak COMSCORE.
O recorde diz respeito à arrecadação nominal, sem levar em conta a inflação de valores arrecadados nas bilheterias por outros grandes sucessos do cinema nacional. Produções como "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (1976), "Os Dez Mandamentos" (2016) e "Tropa de Elite 2" (2010) foram vistos por mais de 11 milhões de pessoas.
A bilheteria de "Minha Mãe é Uma Peça 3" foi maior que a da sequência anterior, que contabilizou R$ 123 milhões. Na terceira parte da franquia, dirigida por Susana Garcia, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) vê a família indo embora de casa, com uma filha grávida e um filho prestes a casar. Ela também precisa encarar a volta do ex-marido, interpretado por Herson Capri.

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