David Lynch lança filme surpresa no dia do seu aniversário

Cena de "What Did Jack Do?", curta-metragem de David Lynch Crédito: Reprodução

No dia em que completa 74 anos, o cineasta americano David Lynch lançou um filme surpresa. Sem que fosse anunciado, o curta-metragem "What Did Jack Do?" entrou no ar nesta segunda-feira (20) na Netflix.

Todo em preto e branco, o filme de apenas 17 minutos mostra o próprio Lynch interrogando um macaco que pode ter cometido um assassinato. Enquanto o cineasta interpreta um policial, o macaco incorpora o bizarro que ronda os filmes de Lynch, veste gravata e senta-se do outro lado da mesa em frente a uma xícara de café.

A publicação inesperada logo fez com que o nome do diretor entrasse nos assuntos mais comentados do Twitter.

Autor de clássicos como "O Homem Elefante" (1980), "Veludo Azul" (1986) e "Eraserhead" (1977), Lynch chegou a afirmar que iria se aposentar do cinema e da direção de longas-metragens para se dedicar a outros projetos. Seus últimos trabalhos foram o curta "Ant Head", de 2018, e a terceira temporada da série "Twin Peaks", disponível na Netflix.