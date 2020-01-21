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Cinema

David Lynch lança filme surpresa no dia do seu aniversário

'What Did Jack Do?' entrou no ar na Netflix nesta segunda (20), aniversário do cineasta

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 17:41
Cena de "What Did Jack Do?", curta-metragem de David Lynch Crédito: Reprodução
No dia em que completa 74 anos, o cineasta americano David Lynch lançou um filme surpresa. Sem que fosse anunciado, o curta-metragem "What Did Jack Do?" entrou no ar nesta segunda-feira (20) na Netflix.
Todo em preto e branco, o filme de apenas 17 minutos mostra o próprio Lynch interrogando um macaco que pode ter cometido um assassinato. Enquanto o cineasta interpreta um policial, o macaco incorpora o bizarro que ronda os filmes de Lynch, veste gravata e senta-se do outro lado da mesa em frente a uma xícara de café.

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Autor de clássicos como "O Homem Elefante" (1980), "Veludo Azul" (1986) e "Eraserhead" (1977), Lynch chegou a afirmar que iria se aposentar do cinema e da direção de longas-metragens para se dedicar a outros projetos.  Seus últimos trabalhos foram o curta "Ant Head", de 2018, e a terceira temporada da série "Twin Peaks", disponível na Netflix.
O cineasta David Lynch, que lançou novo curta-metragem "What Did Jack Do" Crédito: Divulgação

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