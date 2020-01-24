Dalton Vigh estreia no gênero policial como um deputado em 'A Divisão'

Da TV para o cinema não muda muito. O esquema é praticamente o mesmo. A gente grava tudo picotado e fora de continuidade. O teatro a brincadeira é outra, tem uma história com começo, meio e fim para contar. O filme você também tem isso, na verdade. E isso não tem na novela, não se sabe de onde o personagem veio e muito menos para onde ele vai. Personagem que não era nada na novela no começo pode virar um grande papel no final. Novela é sempre uma caixinha de surpresas. Não sei qual que eu gosto mais. Mas eu particularmente adoro novela, por exemplo, porque há uma pressa, uma urgência que me atrai.