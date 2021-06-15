Homem-Aranha 3 ganha título em português: 'Sem Volta Para Casa'

A Sony Pictures Brasil anunciou na tarde desta segunda-feira, 14, a versão em português do título do terceiro filme do herói vivido por Peter Parker, que será Homem-Aranha Sem Volta Para Casa.
A produção tem estreia marcada para 16 de dezembro nos cinemas e é a sequência de Homem-Aranha De Volta ao Lar e Homem-Aranha Longe de Casa.
O terceiro filme estrelado por Tom Holland no papel principal é um dos mais esperados pelos fãs do herói, já que especula-se uma aparição do ator Tobey Maguire, que viveu o Homem-Aranha na primeira trilogia da Sony.