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De 03 a 09 de junho

"Invocação Do Mal 3" ganha as telonas do ES. Veja os cinemas que exibem o terror

Confira os cinemas que funcionam nesta semana no Estado e os demais filmes que estão em cartaz nos cinemas capixabas

Publicado em 

02 jun 2021 às 16:16

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 16:16

Cena de
Cena de Invocação do Mal 3 Crédito: Warner/Divulgação
O filme de terror "Invocação do Mal 3: A Ordem Do Demônio", estrelado por Vera Farmiga e Patrick Wilson, é lançado nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (3). O longa, dirigido por Michael Chaves, dá sequência à famosa franquia, com os artistas novamente interpretando os demonologistas Ed e Lorraine Warren. 
Neste novo filme, os personagens encaram o desafio de embarcar na primeira ocorrência de possessão levada aos tribunais americanos, sendo baseado em um dos casos mais emblemáticos do casal, ocorrido em 1981. A produção chegou até a ganhar um teaser contendo uma entrevista com Debbie Johnson, mulher de Arne Johnson, o primeiro a alegar ter sido possuído para se defender de uma acusação de assassinato.
O lançamento chega no ES com exibição confirmada em apenas dois cinemas, Cine Gama Colatina e Cine Ritz Aracruz, tendo em vista que os municípios em questão se mantém classificados com risco moderado de contaminação para a Covid-19. Utilizando das medidas de segurança, tais como distanciamento entre cadeiras, uso de máscara e álcool em gel, estes espaços podem receber o público. 
Vitória, que estava com seus cinemas abertos na semana passada, voltou ao risco alto a partir do 57º Mapa de Risco da Covid-19 no Espírito Santo, divulgado na última sexta-feira (28), o que impossibilita a localidade de abrir seus cinemas e assim trazer a estreia. Apenas salas de Aracruz, Colatina, São Mateus e Piúma podem estar abertas enquanto o documento vigorar. 
Enquanto isso, Cine Ritz Piúma, que poderia estar em funcionamento, se mantém sem data de abertura definida. A sala postou em suas redes sociais, no dia 27 de maio, um texto em que diz que logo estará retornando às atividades. "Estamos esperando uma estabilidade no mapa de risco e também estamos respeitando os nossos clientes das cidades vizinhas, que ainda se encontram em alto risco", justifica o informativo.
Cine São Mateus, outro que poderia estar recebendo os cinéfilos há mais de duas semanas, até o momento do fechamento desta matéria são retornou sobre a possibilidade de reabertura. Assim que recebermos novas informações, a matéria será atualizada.
Confira abaixo a programação completa dos cinemas abertos, que abrangem também os longas "Mortal Kombat" e "Godzilla Vs Kong".

ESTREIA

  • INVOCAÇÃO DO MAL 3
  • 112 min/ Terrror
  • Direção: Michael Chaves/ Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor
  • Sinopse: "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.
  • HORÁRIOS:
  • Cine Gama Colatina: 19h, 21h (dub)(quinta a domingo); 21h (quinta a domingo); 17h (dub)(quinta e domingo). 
  • Cine Ritz Aracruz (dub): 16h40, 19h, 21h30. 

EM CARTAZ

  • MORTAL KOMBAT
  • 110 min/ Ação, Artes Marciais
  • Direção: Simon McQuoid/ Elenco: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson
  • Sinopse: Em "Mortal Kombat", Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana - o imenso poder da sua alma - a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung de uma vez por todas?
  • HORÁRIOS:
  • Cine Gama Colatina (dub): 19h (quinta a domingo). 
  • Cine Ritz Aracruz (dub): 16h40.
  • GODZILLA VS KONG
  • 114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica
  • Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård
  • Sinopse: Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?
  • HORÁRIOS:
  • Cine Ritz Aracruz (dub): 19h, 21h30. 

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